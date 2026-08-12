Cadillac se dice “confiado” de retener a Checo Pérez pese a versiones de su salida en Fórmula 1

En la escudería confían en retener al piloto mexicano pese a rumores de llegada a Williams (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este martes 12 de agosto, en una conferencia de prensa, el CEO de la escudería Cadillac, Dan Towriss, dijo estar “muy confiado” y desafió a los rumores sobre la posible salida del mexicano, Sergio Checo Pérez, con rumbo al equipo Williams para la siguiente campaña de la Fórmula Uno.

“Estoy muy confiado en que Checo (Pérez) se quedará con Cadillac y no nos distraen los rumores de Williams ni por un segundo. Estamos muy confiados en la relación aquí y en que lo verán conduciendo el auto de Cadillac”, declaró el director ejecutivo de la escudería norteamericana.

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Por su parte, Marcin Budkowski, quien fue presentado como nuevo jefe de Cadillac F1, al suplar a Graeme Lowdon en este parón veraniego, elogió a Sergio Pérez y subrayó que su manera de pilotar resalta su experiencia tras haber competido en equipos que luchan por el campeonato, entre ellos Red Bull Racing.

“Por lo que sé, no sólo ha estado conduciendo excepcionalmente bien, sino que ha estado presionando al equipo muy fuerte en segundo plano. Es de esperarse de un piloto como él, que ha estado en Red Bull durante muchos años y con los mejores”, destacó Marcin Budkowski.

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“Creo que es el tipo de mentalidad que queremos y ese es también el tipo de mentalidad que yo aportaré. Así que estoy seguro de que estaremos completamente alineados en la mentalidad y en el impulso.“, agregó el nuevo jefe de la escudería Cadillac.

¿Checo podría irse a Williams Racing?

El piloto de Fórmula 1 su apoyo al Tricolor durante la Copa del Mundo 2026 (X / Sergio Pérez)

La semana anterior una publicación del medio japones AutoSport, mencionó que los representantes de Checo Pérez estarían explorando otras opciones en el paddock, incluyendo una posible llegada a la escudería Williams, pese a que Cadillac ha descartado la salida del mexicano.

De acuerdo con los reportes actuales, las probabilidades de mirar a Sergio Checo Pérez con el nomex de Williams Racing para la campaña 2027 es limitada en este instante. El volante tapatío tiene un contrato válido y multianual con Cadillac F1. Todo movimiento, antes del fin de su común acuerdo, tendrá que requerir negociaciones entre todas las partes involucradas,

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Las pláticas preliminares que la representación de Checo Pérez habría sostenido con Williams F1, se debe al futuro incierto de Carlos Sainz Jr. Sin embargo, hasta ahora no hay negociaciones formales ni anuncios oficiales.

El entorno de Sergio Pérez Mendoza se mantiene con la decisión de cumplir el contrato con Cadillac Fórmula 1 Team, sin embargo reconocen que el nombre de su piloto seguirá en la baraja de otras escuderías mientras haya vacantes importantes en la parrilla de la Fórmula Uno.

¿Cuándo regresa Checo Pérez a la actividad de la Fórmula 1?

La máxima categoría está en su etapa de vacaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a la programación oficial de la F1, la temporada 2026 reiniciará durante fin de semana del 24 al 26 de agosto para la celebración del Gran Premio de Zaandvoort, en Países Bajos. A Partir de ahí, comenzará la segunda mitad de la campaña en curso y el objetivo del mexicano es llegar a los puntos a como dé lugar.

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A continuación te mostramos las fechas y sedes de los grandes premios que se llevarán a cabo una vez reanudada la temporada 2026 de la Fórmula Uno, entre ellos destaca la carrera en la Ciudad de México desde el Autódromo Hermanos Rodríguez:

Gran Premio de Países Bajos: 23 de agosto del 2026. Gran Premio de Italia: 6 de septiembre del 2026. Gran Premio de España: 13 de septiembre del 2026. Gran Premio de Azerbaiyán: 26 de septiembre del 2026. Gran Premio de Singapur: 11 de octubre del 2026. Gran Premio de los Estados Unidos: 25 de octubre del 2026. Gran Premio de México: 1 de noviembre del 2026. Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre del 2026. Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre del 2026. Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre del 2026. Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre del 2026.

Resultados de Checo Pérez con Cadillac en la vigente campaña

Sergio Pérez gira su volante para mantenerse en pista ( X / Sergio Pérez)

Al cerrar la primera parte de la temporada 2026, el siguiente listado comprende los resultados que el piloto mexicano, Sergio Pérez Mendoza, registra con la escudería Cadillac hasta ahora; aún no suma unidades, una penalización en Mónaco le arrebató el punto histórico a Checo en la ronda seis:

Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º sitio. Gran Premio de Japón: 17º peldaño. Gran Premio de Miami: 16º posición. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera. Gran Premio de Mónaco: 15º posición (por sanción de 10 segundos). Gran Premio de Barcelona: 14º cupo. Gran Premio de Austria: 21º escalón. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º espacio. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la competencia. Gran Premio de Hungría: Abandonó la competición.

¿Cómo calificar el rendimiento de Checo Pérez en esta temporada?

Checo Pérez camina por el paddock de la Gran Bretaña dela Fórmula 1, junto a otras personas y vehículos de equipos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desempeño de Sergio Pérez en esta campaña de la Fórmula Uno con Cadillac F1 muestra matices importantes al son de once fechas celebradas en el mundo del deporte motor:

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No ha sumado puntos pero ha superado en rendimiento a su coequipero, Valtteri Bottas , tanto en calificación (6-5) como en carrera (6-3).

Ha terminado siete de las once carreras de este año; los abandonos han sido por fallas mecánicas , no por errores de manejo.

Su mejor resultado oficial es estar P14 en Barcelona y Gran Bretaña , aunque en Mónaco cruzó décimo, pero una sanción de 10 segundos lo relegó a P15 .

Checo Pérez destaca por constancia y adaptación al monoplaza, completando el 76.8% de las vueltas posibles frente al 56.6% de Valtteri Bottas .

El propio Pérez Mendoza califica su regreso como positivo y asegura estar satisfecho con su nivel, aunque reconoce áreas de mejora.