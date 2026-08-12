Niños de Club Tijuana ya están en México después de 12 vuelos cancelados desde Colombia

El equipo mexicano Leyendas Obeliz ganó el Internacional Futsal Kids en Colombia (FB/anareli.granados)

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Después de ganar un torneo internacional de futbol infantil, el equipo Leyendas Obeliz FC quedó varado en Colombia por el terremoto de 7.4, los jugadores ya lograron salir del país siniestrado, pero no han vuelto a Tijuana.

Actualmente, los miembros del Equipo de Leyendas Obeliz ya no están en Colombia, pero permanecen divididos en Cancún, Ciudad de México y Monterrey, a la espera de nuevas conexiones que les permitan finalmente llegar a Baja California.

Tanto los niños futbolistas como sus entrenadores y familiares esperaban trasladarse en 12 vuelos, pero no funcionaron, lo que dificultó su traslado y tuvieron que recurrir a recursos propios para esperar otro viaje.

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El Club Tijuana solicitó ayuda del Gobierno de México para poder regresar sanos y salvos a casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lastimosamente los últimos 12 vuelos, que nos entregaron el día de ayer, no funcionaron y volvimos a vivir un tiempo mas de incertidumbre, se tuvo que buscar la manera de conseguir por todos los medios el apoyo, sobregirar tarjetas, comprometer la estabilidad económica por toda esta situación con tal de poder regresar a casa”, relataron.

Dónde está el equipo de futbol infantil originario de Tijuana

Durante la espera en los aeropuertos —11 horas en Monterrey, 10 en Cancún y 17 en CDMX— la angustia por la repatriación se incrementó, ya que los fondos pensados para alimentos y estadía tuvieron que destinarse a la compra urgente de nuevos pasajes.

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Con medallas de oro, tres jugadores buscan apoyo para volver a México desde el país siniestrado (Obeliz FC)

“Ahora nos encontramos en Cancun, CDMX y Monterrey a la espera de los vuelos para poder llegar a nuestros hogares”, relataron en su cuenta de Facebook.

Al menos hacia la mañana del 12 de agosto, el equipo se encontraba dividido en varias ciudades del país, 18 integrantes están en Cancún, Quintana Roo; 9 se encuentran en la Ciudad de México y 8 más en Monterrey, Nuevo León.

Obeliz FC de Tijuana recibe donaciones

Desde el 10 de agosto, entrenadores y niños futbolistas habían pedido ayuda al Gobierno de México para regresar al país.

La embajada de México en Colombia facilitó conexiones y aportó USD 892 —aproximadamente 15 mil pesos— mientras que el secretario de Gobierno de Tijuana contribuyó con 5 mil pesos.

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(ObelizFC)

Por parte de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, el equipo de futbol infantil recibió 20 mil pesos para desayunos, cenas y traslados dentro de Bogotá, Colombia.

Otra de las ayudas más significativas llegó de la mano de la Fundación Fuente de Sabiduría, que aportó 90 mil pesos para pagar una parte de los vuelos.

Cabe señalar que los responsables del equipo Leyendas Obeliz únicamente informaron sobre las donaciones, pero no están solicitando más dinero o depósitos en ninguna cuenta bancaria.

El viaje y la emergencia tras el sismo en Colombia

La delegación tijuanense viajó a Armenia, en el departamento de Quindío, para participar en el torneo Internacional Futsal Kids, donde se coronaron campeones.

El terremoto sorprendió al grupo mientras se encontraban en la zona norte de la ciudad, una de las regiones más impactadas por el fenómeno natural.

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La cifra de muertos llegó a 190 y los heridos son más de 1.679 - créditos Joaquín Sarmiento / AFP | @sgcol/X

El 11 de agosto, los jugadores y entrenadores se trasladaron por carretera hacia Bogotá con la esperanza de tomar un vuelo de regreso a México.

Las rutas presentaron afectaciones severas, lo que complicó los traslados y añade tensión a la espera de una solución definitiva.

En respuesta a la situación, la Embajada de México en Colombia ha intensificado la atención a nacionales.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se han coordinado 120 llamadas de emergencia y recibido 213 solicitudes de asistencia desde la mañana del domingo, cuando ocurrió el evento sísmico.

La embajada mantiene comunicación constante con los afectados y colabora con aerolíneas para gestionar vuelos y reubicación de personas cuyos alojamientos sufrieron daños estructurales.