México
Agregar Infobae enGoogle

Niños de Club Tijuana ya están en México después de 12 vuelos cancelados desde Colombia

Los jugadores de futbol fueron campeones antes del sismo de 7.4, pero siguen sin regresar a Baja California

El equipo mexicano Leyendas Obeliz ganó el Internacional Futsal Kids en Colombia (FB/anareli.granados)
El equipo mexicano Leyendas Obeliz ganó el Internacional Futsal Kids en Colombia (FB/anareli.granados)
Guardar

Después de ganar un torneo internacional de futbol infantil, el equipo Leyendas Obeliz FC quedó varado en Colombia por el terremoto de 7.4, los jugadores ya lograron salir del país siniestrado, pero no han vuelto a Tijuana.

Actualmente, los miembros del Equipo de Leyendas Obeliz ya no están en Colombia, pero permanecen divididos en Cancún, Ciudad de México y Monterrey, a la espera de nuevas conexiones que les permitan finalmente llegar a Baja California.

Tanto los niños futbolistas como sus entrenadores y familiares esperaban trasladarse en 12 vuelos, pero no funcionaron, lo que dificultó su traslado y tuvieron que recurrir a recursos propios para esperar otro viaje.

PUBLICIDAD

Un equipo de fútbol juvenil y tres adultos con uniformes de México posan con tres trofeos dorados en una mesa con mantel verde.
El Club Tijuana solicitó ayuda del Gobierno de México para poder regresar sanos y salvos a casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lastimosamente los últimos 12 vuelos, que nos entregaron el día de ayer, no funcionaron y volvimos a vivir un tiempo mas de incertidumbre, se tuvo que buscar la manera de conseguir por todos los medios el apoyo, sobregirar tarjetas, comprometer la estabilidad económica por toda esta situación con tal de poder regresar a casa”, relataron.

Dónde está el equipo de futbol infantil originario de Tijuana

Durante la espera en los aeropuertos —11 horas en Monterrey, 10 en Cancún y 17 en CDMX— la angustia por la repatriación se incrementó, ya que los fondos pensados para alimentos y estadía tuvieron que destinarse a la compra urgente de nuevos pasajes.

PUBLICIDAD

Con medallas de oro, tres jugadores buscan apoyo para volver a México desde el país siniestrado (Obeliz FC)

“Ahora nos encontramos en Cancun, CDMX y Monterrey a la espera de los vuelos para poder llegar a nuestros hogares”, relataron en su cuenta de Facebook.

Al menos hacia la mañana del 12 de agosto, el equipo se encontraba dividido en varias ciudades del país, 18 integrantes están en Cancún, Quintana Roo; 9 se encuentran en la Ciudad de México y 8 más en Monterrey, Nuevo León.

Obeliz FC de Tijuana recibe donaciones

Desde el 10 de agosto, entrenadores y niños futbolistas habían pedido ayuda al Gobierno de México para regresar al país.

La embajada de México en Colombia facilitó conexiones y aportó USD 892 —aproximadamente 15 mil pesos— mientras que el secretario de Gobierno de Tijuana contribuyó con 5 mil pesos.

(ObelizFC)
(ObelizFC)

Por parte de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, el equipo de futbol infantil recibió 20 mil pesos para desayunos, cenas y traslados dentro de Bogotá, Colombia.

Otra de las ayudas más significativas llegó de la mano de la Fundación Fuente de Sabiduría, que aportó 90 mil pesos para pagar una parte de los vuelos.

Cabe señalar que los responsables del equipo Leyendas Obeliz únicamente informaron sobre las donaciones, pero no están solicitando más dinero o depósitos en ninguna cuenta bancaria.

El viaje y la emergencia tras el sismo en Colombia

La delegación tijuanense viajó a Armenia, en el departamento de Quindío, para participar en el torneo Internacional Futsal Kids, donde se coronaron campeones.

El terremoto sorprendió al grupo mientras se encontraban en la zona norte de la ciudad, una de las regiones más impactadas por el fenómeno natural.

La cifra de muertos llegó a 190 y los heridos son más de 1.679 - créditos Joaquín Sarmiento / AFP | @sgcol/X
La cifra de muertos llegó a 190 y los heridos son más de 1.679 - créditos Joaquín Sarmiento / AFP | @sgcol/X

El 11 de agosto, los jugadores y entrenadores se trasladaron por carretera hacia Bogotá con la esperanza de tomar un vuelo de regreso a México.

Las rutas presentaron afectaciones severas, lo que complicó los traslados y añade tensión a la espera de una solución definitiva.

En respuesta a la situación, la Embajada de México en Colombia ha intensificado la atención a nacionales.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se han coordinado 120 llamadas de emergencia y recibido 213 solicitudes de asistencia desde la mañana del domingo, cuando ocurrió el evento sísmico.

La embajada mantiene comunicación constante con los afectados y colabora con aerolíneas para gestionar vuelos y reubicación de personas cuyos alojamientos sufrieron daños estructurales.

Temas Relacionados

Selección de futbol infantilTerremoto ColombiaGobierno de MéxicoBaja CaliforniaTijuanaClub de futbolTemblor en Colombiamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tras pleito en el Senado, Mancilla acusa a Arturo Ávila de ser “traficante de armas”

El diputado del PRI lanzó nuevos señalamientos contra el morenista y lo vinculó con presuntos contratos gubernamentales y la venta de armamento

Tras pleito en el Senado, Mancilla acusa a Arturo Ávila de ser “traficante de armas”

Así reaccionó Hugo Sánchez al halago de Martinoli, quien puso al mexicano por encima de Haaland y Lewandowski

El reconocido narrador aseguró que el Pentapichichi supera al noruego y al polaco en calidad, y lo metió entre los 10 mejores atacantes de la historia

Así reaccionó Hugo Sánchez al halago de Martinoli, quien puso al mexicano por encima de Haaland y Lewandowski

Captan incendio en Santa Martha, cerca de la terminal de la Línea 2 del Cablebús

El fuego amenazó las instalaciones del Cablebús, los elementos de seguridad se movilizaron para evitar un incidente mayor

Captan incendio en Santa Martha, cerca de la terminal de la Línea 2 del Cablebús

Morena acusa al PRI de “cínico” por proponer becas a alumnos con mejor promedio

El tricolor afirma que el reconocimiento al rendimiento académico debe traducirse en apoyos y oportunidades

Morena acusa al PRI de “cínico” por proponer becas a alumnos con mejor promedio

Gil Mora a la universidad: esta es la carrera que estudiará

La joven promesa mexicana ya decidió lo que estudiará y en que universidad

Gil Mora a la universidad: esta es la carrera que estudiará
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Eran trabajadores de la construcción los tres asesinados en Cancún

Trabajadoras sexuales, rastreadores hackeados y policías cómplices: el modelo del narco en el robo de camiones en el Edomex

“No tienen dónde esconderse, los perseguiremos”: el embajador de EEUU reitera mensaje al CJNG

De negocios a familias: así sería el esquema de extorsión de Los Caballeros Templarios en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Así llegó Cristian Castro a su ceremonia de graduación de preparatoria

Así llegó Cristian Castro a su ceremonia de graduación de preparatoria

Alfredo Adame revela la verdadera razón por la que quedaría fuera de La Granja VIP

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Aldo pregunta hasta cuando podrá votar por Mariana

Aseguran que Kenia Os “robó” la canción de Belinda y Danna Paola para grabar “Belladona”

Survivor México: quiénes están en riesgo de extinción hoy 12 de agosto

DEPORTES

Así reaccionó Hugo Sánchez al halago de Martinoli, quien puso al mexicano por encima de Haaland y Lewandowski

Así reaccionó Hugo Sánchez al halago de Martinoli, quien puso al mexicano por encima de Haaland y Lewandowski

Gil Mora a la universidad: esta es la carrera que estudiará

El clavadista olímpico Osmar Olvera se pone nervioso frente a Sheinbaum: así fue el momento

Gabriel Milito confirma tres ausencias para el último juego de Chivas en Leagues Cup

Cadillac se dice “confiado” de retener a Checo Pérez pese a versiones de su salida en Fórmula 1