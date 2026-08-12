Circuito de fuerza para adultos mayores: movimientos fáciles y seguros

Beneficios clave de los ejercicios de fuerza para adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En adultos mayores, la inclusión de un circuito de fuerza con ejercicios sencillos y seguros es una recomendación basada en las guías de la Organización Mundial de la Salud y el National Institute on Aging. Diversas instituciones de referencia, como la Mayo Clinic y el American College of Sports Medicine, coinciden en que la práctica regular de rutinas de resistencia dos o más veces por semana ayuda a mantener la independencia funcional, previene caídas y preserva la calidad de vida desde los 65 años en adelante.

Para responder de manera directa: la OMS y el NIA recomiendan a toda persona mayor de 65 años realizar ejercicios de fuerza adaptados, que pueden llevarse a cabo en casa, con movimientos fáciles y bajo riesgo, para prevenir la pérdida de masa muscular y el deterioro físico asociado al envejecimiento.

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Pautas para un circuito seguro

La OMS establece que toda persona mayor de 65 años debería acumular al menos 150 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad moderada, complementada con ejercicios de fortalecimiento muscular dos días por semana.

El National Institute on Aging, en sus materiales en español, detalla que el entrenamiento de fuerza es clave para retrasar la dependencia y reducir el riesgo de caídas.

Ambas instituciones insisten en la importancia de adaptar los ejercicios al nivel de movilidad y salud de cada persona, empezando con movimientos básicos, sin peso o con bandas elásticas suaves.

El enfoque de seguridad incluye realizar un calentamiento breve, utilizar apoyos estables como sillas o paredes y evitar cualquier ejercicio que cause dolor intenso o sensación de mareo.

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El NIA recomienda consultar con el médico antes de iniciar cualquier rutina si existen condiciones crónicas.

Es importante adaptar los ejercicios al nivel de movilidad y salud de cada persona, empezando con movimientos básicos, sin peso o con bandas elásticas suaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia sobre los ejercicios funcionales

La Mayo Clinic subraya que dos sesiones de 20 a 30 minutos de fuerza a la semana pueden ser suficientes para mejorar la fuerza muscular en adultos mayores.

El American College of Sports Medicine, en su actualización de directrices de 2026, enfatiza que la prioridad es pasar de la inactividad a cualquier tipo de ejercicio de resistencia, aunque se trate de movimientos sencillos, y que la regularidad es más relevante que la sofisticación técnica.

En este sentido, la ACSM recomienda comenzar con ejercicios de intensidad moderada, entre el 60 y el 70 por ciento de la repetición máxima, realizando entre 10 y 15 repeticiones por serie, con énfasis en la progresión gradual y la individualización según la capacidad funcional.

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Ejercicios recomendados: sentarse-levantarse, elevaciones de talones y empuje en pared

Harvard Health coincide en que los ejercicios funcionales, como sentarse y levantarse de una silla, elevaciones de talones y empuje en pared, son los más adecuados para personas mayores.

El movimiento de sentarse-levantarse fortalece cuádriceps y glúteos y mejora la capacidad de realizar actividades cotidianas.

Las elevaciones de talones refuerzan los músculos de la pantorrilla y contribuyen al equilibrio.

El empuje en pared, descrito por More Life Health y recogido en guías del NIA, permite trabajar pecho, hombros y tríceps con bajo riesgo de caída.

El National Institute on Aging recomienda realizar estos ejercicios en dos o tres series de ocho a quince repeticiones, descansando un minuto entre cada serie y adaptando la dificultad según la tolerancia.

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El empuje en pared permite trabajar pecho, hombros y tríceps con bajo riesgo de caída. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Movimientos para tren superior y equilibrio: remo con banda y posturas unipodales

El remo con banda elástica es fundamental para fortalecer la espalda y mejorar la postura.

Harvard Health describe su ejecución sentado, utilizando bandas de resistencia suave, y destaca su papel en la prevención de encorvamiento y debilidad de hombros.

Las flexiones de brazos con banda elástica, también recomendadas, contribuyen a la fuerza de bíceps, facilitando tareas como cargar objetos o levantarse de la cama.

Para el equilibrio, el National Institute on Aging propone ejercicios como pararse en un pie, inicialmente apoyado en una silla, manteniendo la posición entre diez y veinte segundos por pierna.

La revisión de Harvard Health remarca que mantener el equilibrio sobre una pierna es un excelente predictor de estabilidad funcional y autonomía.

Adaptaciones, progresión y entorno seguro

El National Institute on Aging enfatiza que la progresión debe ser paulatina: desde ejercicios sentados a movimientos de pie, o desde bandas ligeras a resistencia media.

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El entorno debe estar libre de obstáculos, con apoyos estables, y siempre debe priorizarse la sensación de bienestar sobre el esfuerzo extremo.

El NIA sugiere que la percepción de esfuerzo debe situarse en un rango moderado, donde la última repetición resulte difícil pero no imposible, y siempre permitiendo hablar durante el ejercicio.

Seis ejercicios seguros y recomendados para adultos mayores, los cuales fortalecen músculos, mejoran el equilibrio y promueven la autonomía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia científica sobre circuitos domiciliarios y prevención de caídas

Estudios recientes publicados en ScienceDirect en 2024 han mostrado que programas de resistencia en casa, con seguimiento remoto y ejercicios sencillos, logran mejoras notables en fuerza, equilibrio y composición corporal en adultos mayores.

El Otago Exercise Program, desarrollado por el grupo de investigación neozelandés en prevención de caídas, demostró que circuitos de fuerza y equilibrio sencillos, aplicados en el hogar, pueden reducir la incidencia de caídas hasta en un 40 por ciento.

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La revisión publicada en PMC sobre entrenamiento de fuerza pesado en adultos mayores señala que, si bien los protocolos de alta intensidad ofrecen beneficios adicionales bajo supervisión, las intensidades moderadas y movimientos funcionales son seguros y eficaces para la mayoría de la población mayor.

Recomendaciones finales de las instituciones internacionales

La convergencia de la evidencia aportada por la OMS, el CDC, el NIA, la Mayo Clinic y el ACSM permite afirmar que los circuitos de fuerza para adultos mayores, basados en movimientos funcionales y accesibles, representan una estrategia eficaz para preservar la autonomía, reducir el riesgo de caídas y mejorar la calidad de vida desde los 65 años en adelante.

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El mensaje central, respaldado por la ciencia y las principales guías internacionales, es que ningún adulto mayor debe considerar que es tarde para empezar: incorporar ejercicios sencillos de fuerza, con progresión gradual y adaptados a la realidad de cada persona, es una inversión concreta en salud y bienestar.