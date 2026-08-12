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Survivor México: quiénes están en riesgo de extinción hoy 12 de agosto

El programa por los 2 millones de pesos está en sus semanas finales

(FB/SurvivorMx)
(FB/SurvivorMx)
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La tensión se apodera de Survivor México La Reliquia en Llamas en la antesala de un nuevo Duelo de Extinción.

El programa llega a un punto crítico: tras la Fusión de Tribus, el agotamiento y las estrategias se intensifican, dejando a todos los participantes con la incertidumbre de su permanencia en Survivor México.

Hasta el momento, ningún sobreviviente se encuentra a salvo. La producción no ha anunciado decisiones concretas, por lo que la totalidad de los competidores permanece en la zona de riesgo.

Esta situación genera una atmósfera de expectativa entre los seguidores del reality, quienes esperan un episodio cargado de emociones.

Lista actual de participantes en riesgo de extinción

Ellos son los participantes que, hasta el 12 de agosto, permanecen en riesgo de extinción en Survivor México La Reliquia en Llamas.

Todos los participantes están en riesgo este miércoles 12 de agosto
  • Shada Hernández
  • Sahit Sosa
  • Julio Camejo
  • Anahí Izali
  • Abel Robles
  • Tzasna Carrasco
  • Aurélie Garzonio
  • Javier Márquez
  • Sebastián Yate
  • Sheila Velázquez
  • Avril Andrade

Aurélie Garzonio ha dejado entrever en la playa su estrategia, mencionando que tiene interés en poner a prueba a Javier Márquez y Julio Camejo, a quienes considera los rivales masculinos más fuertes de ambos equipos.

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Para quienes buscan una respuesta directa: actualmente, todos los sobrevivientes activos de la temporada están en la zona de riesgo de extinción, ya que no se ha confirmado quiénes competirán en el duelo decisivo de esta noche.

La incertidumbre es total hasta el inicio del episodio.

Collage de escenas de reality: concejo tribal con velas, competencia en playa con lago y una silueta central con signo de interrogación.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Confirman fin de Survivor México en 2026

Solo un mes después de su inicio, Survivor México 2026 confirmó el cierre de temporada para el domingo 23 de agosto.

El anuncio oficial en redes sociales sorprendió a la audiencia, ya que esta edición ha sido mucho más breve que las anteriores, con eliminaciones dobles y sin la entrada de refuerzos.

El programa, que arrancó el 10 de julio, vive su penúltima semana entre el 10 y el 16 de agosto.

La final, prevista para el 23, pone fin a una competencia marcada por la intensidad y la rapidez en el ritmo de expulsiones. El espacio televisivo será ocupado por Exatlón México a partir del 24 de agosto.

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Cuándo termina Survivor México

En esta fase, las alianzas previas pueden romperse y las estrategias se vuelven clave.

Cada participante debe cuidar únicamente su propio rendimiento, ya que solo los más astutos y resistentes tendrán la posibilidad de llegar a la gran final.

La dinámica se transforma radicalmente: las pruebas y recompensas se disputan de manera individual, y cada semana un concursante abandona la isla los domingos.

Infografía de Survivor México 2026 con título, texto introductorio, doce concursantes en riesgo, lista de nombres y fechas clave.
La final anticipada de Survivor México 2026 será el 23 de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan saber cuándo termina la temporada, Survivor México finaliza el 23 de agosto de 2026, un dato que responde a los rumores de una edición corta y que marca el inicio de la cuenta regresiva hacia la definición del ganador.

El programa se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas por Azteca UNO, así como en Disney Plus y la aplicación de TV Azteca.

Qué se sabe de Exatlón México

El arranque de la décima temporada de Exatlón México presenta un escenario completamente renovado en las playas de República Dominicana, donde ocho aspirantes inéditos buscarán desplazar a figuras históricas y campeones que han marcado el reality en ediciones previas.

El anuncio de estos nuevos participantes ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa, quienes esperan presenciar duelos intensos entre la experiencia y la frescura de los debutantes.

A partir del lunes 24 de agosto de 2026, a las 18:30 horas, la audiencia podrá seguir el estreno de la temporada a través de Azteca Uno y en plataformas digitales de TV Azteca.

Nuevos integrantes y características de los equipos

El equipo rojo suma a cuatro atletas con perfiles distintos:

  • Anahí Torres, especialista en pruebas de velocidad y resistencia
  • Montse Mejía, figura del raquetbol nacional con alta precisión y agilidad
  • Pablo Franco, beisbolista profesional que destaca por potencia y puntería
  • Jerry Lizárraga, experto en crossfit, disciplina que combina fuerza explosiva y resistencia.

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