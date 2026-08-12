Alfredo Adame revela la verdadera razón por la que quedaría fuera de La Granja VIP

El actor había confirmado su participación en el reality de TV Azteca, pero quedaría fuera por esta razón (Redes Sociales)

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El polémico actor y conductor de televisión, Alfredo Adame, rompió el silencio sobre los rumores que comenzaron a circular el día de ayer, que aseguraban que la producción de La Granja VIP 2026 estaría molesta por anticiparse a su revelación y confirmar su participación como panelista en el reality show de TV Azteca.

Esta versión sostenía que Adame quedaría fuera de la temporada por esta razón, algo que fue rechazado por el actor, sin embargo, señaló que su participación en La Granja VIP 2 está en duda, aunque por una razón diferente a la que se ha asegurado.

Alfredo Adame no negó que estará en la temporada, pero tampoco lo confirmó como lo hizo hace algunos días, por lo que sigue en duda su incorporación al programa, el cual ganó en su primera edición.

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La versión que aseguraba la baja de Alfredo Adame de La Granja VIP

Alfredo Adame causaría baja de La Granja VIP por sus declaraciones sobre el reality

La baja de Alfredo Adame de La Granja VIP 2026 se habría sellado el mismo día en que debía grabar el promocional del programa: el martes 11 de agosto, el actor y conductor no apareció en TV Azteca, no figuró en la escaleta del día y, según el periodista Gabriel Cuevas, “no tiene camerino”.

La información la difundió Cuevas —conocido como Gabo— a través de su canal de YouTube, donde aseguró: “De buena fuente puedo decir que a Alfredo lo pararon del proyecto”. La razón que señaló fue que la producción se molestó porque Adame reveló públicamente, antes de tiempo, que participaría como panelista del reality de TV Azteca.

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El actor había concedido entrevistas días antes en las que habló abiertamente de su incorporación al programa. Esas declaraciones, de acuerdo con Gabo, abrieron “un diálogo profundo” dentro del equipo de producción y derivaron en la decisión de apartarlo del proyecto.

Alfredo Adame revela la verdadera razón por la que no saldrá en La Granja VIP

(La Granja VIP)

Este miércoles, Alfredo Adame fue entrevistado por el propio periodista Gabo Cuevas, y desmintió las versiones que aseguraban que lo habían bajado del proyecto por anticiparse a su revelación como panelista, y contó que sí podría quedar fuera de La Granja VIP, pero por compromisos laborales fuera del país.

El conductor colocó el foco en un factor práctico: agenda y tiempos de rodaje. “No voy yo a La Granja, porque yo tenía una carta compromiso… bueno, dos cartas compromiso firmadas en España”, dijo Adame a Gabo Cuevas.

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Adame explicó que la serie en España se planea como una “superproducción” y que el calendario se movió por retrasos de la compañía encargada. “Se han ido atrasando un poquito. Entonces se ha ido corriendo”, dijo el actor señalando que se podrían encimar los tiempos de los proyectos.

(Captura de pantalla)

Las cartas compromiso en España que pusieron en pausa su entrada a La Granja VIP

Adame detalló que una carta compromiso corresponde al Gran Hermano y que la otra es para una serie que, según su descripción, se concibe como un proyecto de gran escala. “Es una serie, pero magna, calibre del Señor de los Cielos”, comentó.

Esa calendarización obligó a mantener su estatus en pausa con el reality de TV Azteca. “Con lo de La Granja me hicieron el favor de hablarme, de invitarme y estábamos en stand by”, señaló Adame.

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El propio Adame acotó que todavía no cerró ninguna decisión definitiva y que pidió definiciones a la producción en España para saber cuándo debía estar en Madrid y trasladarse al lugar donde se haría la serie. “Estoy correteando y urgiendo a los de España para que me digan sí, no y cuándo tengo yo que estar en Madrid”.

La noticia surge previo a la participación del actor en el reality ‘La Granja de los Famosos VIP’. (Sergio Mayer Es, YouTube

Sobre tiempos, el conductor dijo que su respuesta llegaría en el corto plazo. “Entre hoy y mañana debo de tener noticias de qué es lo que va a pasar”, aseguró.

El rol “multitarea” en La Granja VIP y por qué no hubo petición de secrecía

En la conversación, Gabo Cuevas le preguntó si en algún momento le pidieron discreción contractual, como suele ocurrir en reality shows. Adame respondió que en este caso no recibió esa indicación, aunque reconoció que en otros proyectos de ese tipo sí se la solicitaron.

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“En todos los realities a los que he ido me han pedido secrecía”, dijo Adame, y explicó que la presentación normalmente corresponde a quien produce y lanza el programa al aire.

Alfredo Adame conoce el granero, donde deberá permanecer junto a Teo, Manola Díez y La Bea. (X/@madspinkis)

Adame atribuyó esta diferencia a la naturaleza del puesto para le que fue requerido en La Granja VIP 2026, ya que no iría como participante.

El actor describió ese rol como una mezcla de funciones en pantalla. “Iría… una especie de mezcla ahí entre conductor, con crítico, con panelista, con juez de hierro”, sentenció el actor.