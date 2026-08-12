Eran trabajadores de la construcción los tres asesinados en Cancún

Agentes de policía custodian una escena de crimen marcada por una cinta amarilla y un contorno de tiza en una calle adoquinada de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Familiares identificaron a tres personas que murieron y a dos hombres que resultaron heridos tras un ataque armado ocurrido la mañana de este martes en la colonia Valle Verde, en Cancún, Quintana Roo, según la Fiscalía General del Estado.

El ataque se registró alrededor de las 8:30 de la mañana sobre avenida Paseo del Valle, en el cruce con calle Bruma, donde un grupo de albañiles fue sorprendido por sujetos armados.

Las víctimas mortales fueron Jesús, de 46 años, originario de Chiapas; Martín, de 58 años, originario de Guatemala; y José Daniel, de 56 años, también de Chiapas. De acuerdo con los primeros reportes, los tres trabajaban en la construcción.

PUBLICIDAD

Entre los lesionados estuvieron Carlos Alberto, de 45 años, originario de Mérida, y Carlos Mario, de 46 años, originario de Cunduacán, Tabasco, quien se encontraba en situación de calle y tenía discapacidad visual. En su declaración inicial, Carlos Mario habría referido que solo alcanzó a escuchar gritos antes de que se escucharan las detonaciones.

Agentes de policía mexicanos se observan detrás de una cinta de precaución que indica un área restringida, en un día histórico para el país al registrar el menor número de homicidios en una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos heridos fueron trasladados al Hospital General de Cancún, donde permanecieron bajo atención médica. La autoridad informó que su estado de salud fue reportado como grave y reservado.

Durante el procesamiento del lugar, peritos localizaron y aseguraron 26 casquillos percutidos, los cuales quedaron integrados a la carpeta de investigación para el esclarecimiento del multihomicidio, según la Fiscalía estatal.

PUBLICIDAD

Como parte de las diligencias posteriores, las autoridades localizaron dos motocicletas sobre la calle Cuarzo, en el fraccionamiento La Joya, que coincidieron con las utilizadas por los responsables para escapar. Más tarde, en el fraccionamiento Sacbé, ubicaron una tercera motocicleta y un domicilio donde presuntamente los agresores habrían buscado refugio.

Hasta ese momento, las autoridades no confirmaron la detención de alguna persona relacionada con el ataque. La Fiscalía informó que la investigación continuó para identificar y localizar a los responsables.

Tres personas fueron identificadas como víctimas mortales: Jesús (46), Martín (58) y José Daniel (56)

Dos hombres resultaron heridos y fueron llevados al Hospital General de Cancún; su estado se reportó grave y reservado

Peritos aseguraron 26 casquillos y se localizaron tres motocicletas presuntamente ligadas a la fuga de los agresores

Al corte de agosto de 2026 (con datos oficiales presentados hasta julio-agosto por el Gabinete de Seguridad Nacional), Quintana Roo se posicionó como el tercer estado del país con mayor reducción en el promedio diario de homicidios dolosos, registrando una baja del 60.4% en el periodo enero-julio de 2026 frente a los mismos meses de 2025.

PUBLICIDAD

Indicadores Clave de Seguridad (Enero - Julio/Agosto 2026)

Homicidios dolosos: el promedio diario pasó de 1.53 víctimas diarias (enero-julio de 2025) a 0.61 víctimas diarias (enero-julio de 2026).

Operativos y aseguramientos: entre octubre de 2024 y julio de 2026, las autoridades federales y estatales detuvieron a cerca de 3,800 personas por delitos de alto impacto en la entidad y aseguraron más de 6.6 toneladas de droga, además de más de 760 armas de fuego.

Tendencia general: los delitos de alto impacto en el estado acumulan una baja sostenida en comparación con los cierres de 2024 y 2025, alcanzando los niveles mensuales más bajos de la región en los últimos 12 años.

PUBLICIDAD