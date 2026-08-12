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Gabriel Milito confirma tres ausencias para el último juego de Chivas en Leagues Cup

El estratega del rebaño no contará con todos sus elementos para su último encuentro del torneo en Estados unidos

Gabriel Milito no utilizará esta noche a todos sus jugadores. (@Chivas)
Gabriel Milito no utilizará esta noche a todos sus jugadores. (@Chivas)
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El Rebaño cierra su participación en el torneo en conjunto con la MLS esta noche del miércoles 12 de agosto en el Lumen Field de Seattle sin opciones de clasificación y con el plantel incompleto.

El equipo acumuló apenas un punto en la fase de grupos: empate ante el LAFC —que derivó en derrota en penales— y caída 1-0 frente al FC Dallas.

La eliminación se define por números, no por el resultado de esta noche. Milito, sin embargo, insiste en que el partido ante Seattle Sounders se disputará con profesionalismo.

Castillo y Aguirre, descartados; Govea, en duda hasta el cierre

Castillo arrastra molestias musculares desde el duelo ante el LAFC, donde tuvo que abandonar el campo antes del final. Su recuperación no llegó a tiempo. Aguirre, pieza regular en la zaga durante la temporada, también queda fuera por problemas físicos.

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La situación de Govea es distinta: el mediocampista será evaluado hasta el último momento, pero el cuerpo técnico no espera que pueda aportar minutos de calidad.

Las tres ausencias obligan a Milito a rearmar tanto el bloque defensivo como el de contención con los recursos disponibles.

José Castillo se convierte en la primera incorporación del club Guadalajara
José Castillo no saldrá en el juego de esta noche. Crédito: @Chivas

Camberos, Sandoval e Inda regresan tras destacada participación con la Sub-20 de México

En medio del panorama adverso, el regreso de Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda suma opciones frescas al plantel.

Los tres canteranos viajaron a Seattle después de coronarse campeones del Premundial Sub-20 con la Selección Mexicana y están disponibles para el partido.

Milito señaló que el duelo ante los Sounders servirá para competir, medir y observar cosas dentro del grupo.

Camberos fue el MVP del Tri Sub-20 REUTERS/Eloisa Sanchez
Camberos fue el MVP del Tri Sub-20 REUTERS/Eloisa Sanchez

La presencia de los tres jóvenes llega con ritmo competitivo y permite al técnico evaluar a futbolistas que no han tenido minutos regulares en el torneo.

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El partido ante Seattle no cambia la posición del Guadalajara en la tabla ni abre ninguna puerta hacia la siguiente ronda.

Chivas abandona la Leagues Cup en la fase de grupos por segunda temporada consecutiva, con un saldo de una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimas cuatro participaciones en la competencia.

Seattle necesita ganar y esperar resultados para avanzar a cuartos

El partido no es intrascendente para todos. Seattle Sounders llega obligado a ganar: tras caer ante Toluca en su debut y golear al Querétaro 3-0, los estadounidenses mantienen vivas sus esperanzas de clasificar a cuartos de final, aunque el triunfo no garantiza el pase.

Seis equipos —Austin FC, Charlotte FC, Chicago Fire, FC Cincinnati, Columbus Crew y FC Dallas— suman seis puntos con mejor diferencia de goles que Seattle. Para avanzar, los Sounders necesitan ganar, que al menos dos de esos clubes pierdan y superar la diferencia de goles de al menos uno más.

El encuentro se disputa este miércoles 12 de agosto a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en el Lumen Field de Seattle. La transmisión corre a cargo de Apple TV, plataforma que tiene los derechos exclusivos de la Leagues Cup 2026 en México.

Chivas regresará a la actividad de Liga MX ante Santos Laguna

Los rojiblancos tendrán actividad de nueva cuenta en la Liga MX el próximo domingo16 de agosto cuando visiten territorio santista como parte de la jornada 4.

Los dirigidos por Milito buscarán retomar la racha postiiva del torneo pasado cuando quedaron sublíderes del certamen.

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