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Así llegó Cristian Castro a su ceremonia de graduación de preparatoria

El cantante es uno de los graduados de honor de la institución

El concierto de Cristian Castro es este 24 de octubre en Costa 21.
El concierto de Cristian Castro es este 24 de octubre en Costa 21.
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Cristian Castro llegó a su graduación de la preparatoria, portando un traje negro, el reconocido cantante es uno de los graduados de honor.

El cantante mexicano se gradúa de la preparatoria este 12 de agosto de 2026 y recibirá su diploma de bachillerato en una ceremonia organizada por PrepaW (@prepaw_edu), institución con la que estudió a distancia.

La ceremonia está programada para las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

La ceremonia será transmitida en vivo

La graduación será transmitida a partir de las 17:30 horas, un evento que marca un hito tanto para la institución como para el cantante mexicano.

Se espera que la ceremonia reúna tanto a seguidores del cantante como a alumnos de la institución, el nombramiento de Cristian como Graduado de Honor suma interés al evento.

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Información en desarrollo.

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