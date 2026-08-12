Trabajadoras sexuales, rastreadores hackeados y policías cómplices: el modelo del narco en el robo de camiones en el Edomex

La Fiscalía mexiquense documentó el modelo operativo con el que el CJNG y la Familia Michoacana dominaron el robo a transporte de carga en el estado con más casos del país. Crédito: Especial

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Ocho grupos criminales con nexos en el CJNG y la Familia Michoacana controlaron durante años el robo a transporte de carga en el Estado de México mediante una red de espías, “cachimbas”, empresas de monitoreo satelital infiltradas y cómplices dentro de los propios sindicatos de transportistas

De acuerdo con el cuarto informe de gestión de la Fiscalía General de Justicia del Edomex, la Operación “Senda”, desplegada del 9 al 12 de diciembre de 2025 en 47 municipios de la entidad, desmanteló esa estructura con 102 detenidos —entre ellos dos policías municipales y 26 objetivos prioritarios—, el aseguramiento de 132 inmuebles y 174 vehículos.

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¿Cómo los grupos del CJNG y la Familia Michoacana robaban camiones en el Edomex?

El primer eslabón de la cadena delictiva era la inteligencia. Empleados de una empresa de monitoreo satelital con sede en Naucalpan enviaban en tiempo real la ubicación de los vehículos seleccionados a integrantes de las células criminales.

Con esa información, los grupos operaban de al menos cinco formas distintas. La más frecuente ocurría en los accesos a los centros de distribución (CEDIS) y parques industriales: mientras los operadores esperaban turno para entregar mercancía, individuos irrumpían en sus unidades, los privaban de la libertad y los abandonaban en zonas despobladas.

Una ilustración conceptual muestra la figura de El Mencho desvaneciéndose bajo el emblema del CJNG, rodeada de elementos que aluden a sus actividades en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las unidades robadas eran trasladadas de inmediato a otro punto, donde la mercancía se descargaba en cajas secas sin reporte de robo. El tractocamión y los remolques eran vandalizados para dificultar su identificación.

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Un segundo método consistía en interceptar los camiones en las cercanías de los CEDIS con vehículos particulares. Los sujetos sometían al conductor, lo privaban de la libertad a bordo del propio transporte o lo obligaban a subir a otra unidad.

Un tercer método era el bloqueo de carreteras con vehículos, rocas o troncos, o el lanzamiento de objetos desde puentes para dañar las unidades. Los implicados usaban armas de fuego y disparaban contra los automotores y sus conductores para detenerlos.

La cuarta modalidad era la simulación de autoridad. Los delincuentes utilizaban uniformes e insignias apócrifas, así como vehículos con apariencia oficial, para montar falsos “retenes” o “alcances” a los transportistas. También provocaban o simulaban ponchadura de llantas, forzaban chapas de unidades estacionadas o las impactaban en circulación mediante la táctica conocida como “montachoques”.

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Las “cachimbas” y la infiltración en sindicatos

La quinta modalidad era la más elaborada. En restaurantes y establecimientos informales —conocidos como “cachimbas”— que ofrecen comida, descanso y entretenimiento a los choferes de carga, trabajadoras sexuales al servicio de las células delictivas obtenían de los conductores datos sobre su carga y su ruta para planificar el asalto posterior.

Esos mismos lugares funcionaban como puntos de venta de estimulantes y sustancias psicotrópicas para inhibir el sueño de los operadores, y como sitios de reunión y planeación de ilícitos. La FGJEM aseguró 22 “cachimbas” durante la operación.

La red de complicidades se extendía a empleados de las propias empresas transportistas y a agrupaciones gremiales. Vehículos con calcomanías y rótulos de organizaciones con apariencia sindical —identificadas como “ACME”, “USON”, “IZGASA”, “AMOTAC” y “Sindicatos Unidos Transformando México”— eran utilizados al parecer para el traspaleo y traslado de cargamentos robados.

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Los ocho grupos, los detenidos y el balance del operativo

Los tres grupos vinculados a la Familia Michoacana se autodenominaban “Toño Tenis”, “Ángel Axel” y “El Kevin”. Los cinco relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operaban bajo los nombres “Los Tilicos”, “Los Panteras”, “Los Marmolejos”, “Los Bam Bam” y “La Empresa”.

El colombiano contó que la oferta inicial era para desempeñarse en una empresa de seguridad privada - crédito archivo REUTERS/Stringer

La fiscal Central de Atención Especializada de la FGJEM, Sandy Karen Orihuela, confirmó en conferencia de prensa los nexos de esos grupos con ambas organizaciones. Entre los detenidos figuró Brandon “N”, alias “Becker”, presunto participante en un robo sobre la autopista México-Pachuca en julio de 2024 que causó la muerte de un adolescente de 17 años y que fue difundido en redes sociales.

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El operativo aseguró 132 inmuebles: 57 bodegas, 23 encierros o pensiones, 21 casas de seguridad, 3 deshuesaderos, 3 restaurantes, 2 comercios de venta irregular, 1 empresa de monitoreo satelital y 22 “cachimbas”. En los deshuesaderos se localizaron partes de tractocamiones con medios de identificación alterados o con reporte de robo.

El saldo material incluyó también 49 armas de fuego, cartuchos y cargadores; 61.294 cajas con mercancías diversas; 533.000 pesos en moneda nacional, yenes y euros; 29 motores; toneladas de autopartes; placas de circulación con reporte de robo; equipos de monitoreo satelital e inhibidores de señal, y narcóticos.

El Estado de México, primer lugar nacional en este delito

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican al Estado de México en el primer lugar nacional en robo a transporte de carga. No obstante, la entidad registra una tendencia a la baja en la comisión de ese delito entre 2020 y 2025.

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La Operación “Senda” fue posible gracias a información de gabinete aportada por la Guardia Nacional, a declaraciones de víctimas y a actos de investigación de la Fiscalía. El Poder Judicial del Estado de México otorgó las órdenes de aprehensión y de cateo que permitieron el despliegue simultáneo en los 47 municipios, con participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal.

De los 102 detenidos, 16 ya fueron vinculados a proceso, 13 aguardan resolución de su situación jurídica y 38 tienen fecha de audiencia de formulación de imputación. Uno será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR) por la naturaleza federal de los delitos que se le atribuyen.

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