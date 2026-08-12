Después del Premundial Sub-20, Hugo Camberos ahora despertaría el interés de dos clubes de la Eredivisie

El canterano de las Chivas aparecería en la órbita del Ajax y el Feyenoord tras ser campeón, goleador y mejor jugador con la Selección Mexicana. (Instagram/ @camberos.58)

Guardar

El nombre de Hugo Camberos no deja de sonar con fuerza en el futbol internacional.

Tras su brillante actuación en el Premundial Sub-20 de Concacaf, donde fue campeón, goleador y elegido mejor jugador, el extremo de Chivas habría despertado el interés de dos gigantes neerlandeses: Ajax y Feyenoord.

Visores de clubes neerlandeses habrían observado a Camberos en la final contra Estados Unidos en el Estadio Azteca. REUTERS/Eloisa Sanchez

La posibilidad de que Camberos dé el salto a Europa abre un escenario atractivo tanto para el futbol mexicano como para el propio jugador, quien con apenas 19 años ya es considerado una de las joyas más prometedoras de la cantera rojiblanca.

El interés de Ajax y Feyenoord

De acuerdo con un reporte del periodista Juan Manuel Figueroa, los clubes neerlandeses habrían enviado visores para observarlo directamente en la final contra Estados Unidos en el Estadio Azteca.

PUBLICIDAD

Ajax: reconocido por su tradición en el desarrollo de jóvenes talentos, vería en Camberos un proyecto a futuro.

Feyenoord: buscaría reforzar su ataque con perfiles dinámicos y el mexicano encajaría en sus necesidades inmediatas.

Etapa inicial: el seguimiento estaría en fase de observación, sin oferta formal todavía.

Proyección internacional: la Eredivisie es una liga que potencia jóvenes y podría ser el trampolín ideal.

La Eredivisie se perfila como liga para potenciar jóvenes y como posible trampolín para el salto de Camberos a Europa. EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN

En este sentido, el aparente interés europeo refleja que Camberos ya no es sólo una promesa local, sino un prospecto con proyección internacional.

La situación actual con Chivas

El futuro inmediato de Camberos depende de las condiciones que Chivas establezca.

Contrato vigente: hasta 2028, blindado por la directiva.

Cláusula de rescisión: alrededor de 10 millones de dólares, cifra que Ajax y Feyenoord tendrían que considerar.

Valor de mercado: estimado en 3 millones de euros, aunque podría crecer si se consolida en el primer equipo.

Postura del club: Chivas protegería a su canterano y no plane dejarlo salir en condiciones poco favorables.

Hugo Camberos tiene contrato con Chivas hasta 2028 y la directiva mantiene el control de cualquier negociación. (Captura de pantalla TUDN)

De esta manera, el Rebaño mantiene el control sobre el jugador y cualquier negociación dependerá de que los clubes europeos decidan dar un paso firme.

El reto para Camberos

Más allá de los rumores, el jugador deberá mantenerse enfocado en consolidarse con el primer equipo de Chivas.

Experiencia internacional: campeón, goleador y mejor jugador del Premundial Sub-20.

Competencia interna: Gabriel Milito ya dejó claro que deberá ganarse la titularidad en el Rebaño.

Proyección futura: cada minuto que juegue en la Liga MX puede ser determinante para su salto al Viejo Continente.

Hugo Camberos se convierte en figura del Premundial Sub-20 de Concacaf al ser campeón, goleador y mejor jugador. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la posibilidad de que Hugo Camberos llegue a la Eredivisie estaría abierta, aunque todavía en etapa de exploración. Ajax, Feyenoord, Arsenal y Tottenham lo segurían de cerca, mientras Chivas protege a su joya.

PUBLICIDAD

El desenlace dependerá de si los clubes europeos deciden avanzar con una oferta concreta y de la capacidad de Hugo para consolidarse.