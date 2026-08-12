Filtran audio de Cynthia Klitbo con el doctor del confesionario por error de la producción de La Casa de los Famosos México

Captan voz de Cynthia Klitbo en el confesionario (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La transmisión en vivo de Vix captó, por un error de producción, el audio de Cynthia Klitbo en el confesionario de La Casa de los Famosos México 2026, donde hablaba con el psicólogo del programa sobre la pelea que minutos antes había protagonizado con Aldo Rendón.

En el audio, Klitbo reconoce que estuvo a punto de soltar una frase hiriente al diseñador. “Hasta donde yo sé, tú estás para vestir gente como yo”, pensó durante el enfrentamiento, aunque se contuvo. La actriz admite que el impulso la define: “Soy soberbia, hija de p., y eso estuve a punto de escupírselo y me tuve que aguantar”.

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El micrófono del confesionario quedó activo cuando Klitbo entró a la sesión con el doctor, que en el programa funge como apoyo psicológico para los participantes. Lo que debió ser una conversación privada quedó expuesto ante las cámaras del 24/7 sin que la producción lo advirtiera a tiempo.

“Estoy en temblorina”: Klitbo revela el estado en que llegó al confesionario

Aldo Rendón y Cynthia Klitbo discutieron por el tema de la convivencia. Eso provocó que la actriz entrara al confesionario en busca de ayuda emocional.

En la grabación, la actriz describe su estado físico y emocional tras el choque con Rendón. “Estoy alterada, doctor, mucho”, le dice. Agrega que tiene “temblorina” y que, en ese momento, le dan ganas de fumar. “A estas alturas se me antoja echarme un cigarro; justamente en estos momentos me dan ganas. Pero bueno, es lo que hay”.

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Antes de retirarse, Klitbo le pide al psicólogo que gestione una sesión formal: “Si puedes, coméntale lo de la terapia”. La frase sugiere que la actriz busca un espacio más estructurado para procesar lo que vive dentro de la casa.

La pelea que detonó la crisis

Cynthia y Aldo protagonizaron pelea en La Casa de los Famosos México

El encontronazo con Aldo Rendón ocurrió durante el desayuno, al inicio de la tercera semana de encierro. Klitbo reclamó que las voces de sus compañeros la despiertan a todo volumen y que la cocina se queda “hecha un muladar”. Rendón respondió que todos aguantan las mismas condiciones y le pidió que no fuera “tan delicada”.

El intercambio escaló hasta los insultos. Rendón le dijo “roncas, cabrón” y remató con “chinga tu madre”. Klitbo respondió en el mismo tono. Otros habitantes intentaron intervenir, pero la discusión no se detuvo hasta que la actriz decidió retirarse a bañar.

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La reconciliación, horas después

Aldo Rendón y Cynthia Klitbo tuvieron una riña durante la prueba semanal (Captura de pantalla )

Pese a la intensidad del enfrentamiento, Rendón se disculpó con Klitbo poco después, impulsado por otra habitante de la casa, Gema Garoa, quien le señaló que él había explotado primero y que no se le debe gritar a una mujer, menos si es mayor. El diseñador le dio la razón y fue a buscar a la actriz.

Klitbo aceptó el perdón. Ambos cerraron el episodio con un abrazo. “Y fuera de aquí tienes un amigo para siempre”, le dijo Rendón. Ella respondió entre risas: “Que viva la armonía hasta el siguiente pleito”.

El audio filtrado, no obstante, expone lo que la reconciliación no alcanzó a borrar: el estado en que el enfrentamiento dejó a Klitbo y la conversación privada que la producción nunca debió transmitir.

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