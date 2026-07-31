Hugo Camberos, mexicano sub-20, sería seguido muy de cerca por clubes de la Premier League

Pese a mantener vículo con el Rebaño hasta 2028, Camberos ha destacado con el Tri en el Premundial Sub-20, por lo que ya atrae miradas desde Inglaterra. (X/ @miseleccionsubs)

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El nombre de Hugo Camberos comienza a sonar con gran fuerza en el radar del futbol internacional.

El joven extremo de Chivas, con apenas 19 años, ha destacado en el Premundial Sub-20 de la Concacaf, donde sus goles y asistencias han sido clave para el buen paso de la Selección Mexicana.

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No existiría aún una oferta formal por el extremo de 19 años de Chivas, aunque su nombre ya habría entrado en la órbita de la Premier League. (Crédito: Chivas)

De acuerdo con el reporte de la periodista Zaritzi Sosa, visores del Arsenal y el Tottenham habrían viajado hasta Puebla para observarlo en el Estadio Cuauhtémoc. Aunque no existe una oferta formal, la posibilidad de que Camberos entre en la órbita de la Premier League ya genera gran expectativa en México.

Las cualidades de Camberos que despiertan interés

La participación de Camberos en el Premundial ha sido sobresaliente y lo coloca como uno de los prospectos más atractivos de la cantera rojiblanca.

Impacto inmediato: Ha marcado goles en partidos consecutivos, incluyendo un tanto frente a Guatemala y otro desde los once pasos contra Costa Rica .

Versatilidad ofensiva: Además de sus anotaciones, ha aportado asistencias y mostró personalidad para asumir responsabilidades en el ataque.

Exposición internacional: El torneo no sólo da pase al Mundial Sub-20, sino también a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, lo que aumenta su visibilidad.

Hugo Camberos ha destacado en el Premundial Sub-20 de la Concacaf con goles y asistencias para la Selección Mexicana. (X/ @miseleccionsubs)

En este sentido, el seguimiento europeo se explicaría por su rendimiento constante y por el margen de crecimiento que conserva, lo que lo convierte en un proyecto atractivo para cualquier club.

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Arsenal y Tottenham en la mira

Según la información de Zaritzi, la presencia de dos clubes londinenses se mantendría apenas en fase de análisis.

Arsenal: Reconocido por invertir en jóvenes promesas, habría visto en Hugo un proyecto a futuro; en este mercado se rumora que también buscan la llegada de Vinícius Júnior y Bruno Guimarães .

Tottenham: Busca variantes ofensivas y el perfil del mexicano encajaría en sus necesidades inmediatas.

Big Six: Que dos equipos de este grupo lo observen directamente elevaría el nivel de expectativa.

En Londres ya habrrían puesto el ojo en Camberos, con el Arsenal y el Tottenham Hotspur dominando las visorías. REUTERS/Hannah Mckay

El hecho de que visores viajaran exclusivamente para ver a Camberos habla del potencial que percibirían en el extremo mexicano, aunque todo se mantiene en el terreno de posibilidad.

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El reto para Chivas y el jugador

El futuro de Camberos dependerá tanto de su consolidación con el Tri como de las decisiones estratégicas de Chivas.

Contrato vigente: Está blindado hasta 2028, lo que complicaría una salida inmediata.

Postura del club: Chivas podría esperar una propuesta sólida antes de negociar.

Camberos: Deberá mantener la calma y seguir consolidándose en el primer equipo y con la Selección Mexicana Sub-20.

El contrato de Camberos con Chivas está vigente hasta 2028, por lo cual deberá tomárselo con calma y mantenerse enfocado en su crecimiento con la Selección Mexicana. REUTERS/Rodrigo Garrido

De esta manera, el desenlace aún es incierto, pero la posibilidad de que Hugo Camberos dé el salto a Europa lo coloca como una de las joyas mexicanas más prometedoras del momento, con la Premier League como escenario más probable.

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