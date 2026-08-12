Quién es Emiliano Muñoz, el joven mexicano de 16 años que entrena con el Atlético de Madrid

Muñoz tuvo la oportunidad de probarse con el primer equipo del Atlético. (@emilianomm_)

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Una foto que Emiliano Muñoz subió a sus historias de Instagram esta semana mostró al delantero mexicano de 16 años compartiendo cancha con Alejandro Grimaldo, campeón del mundo con España en el Mundial 2026.

La imagen circuló rápido luego de que se observa a Muñoz entrenando ya como jugador del primer equipo del Atlético de Madrid, siendo que hace apenas unos meses estaba en las fuerzas básicas de un club de la Liga MX.

El Cholo Simeone lo convocó a los entrenamientos del primer equipo durante la pretemporada 2026-27. Muñoz participó como sparring, una práctica habitual del club madrileño en el periodo estival. Aun así, pocos jugadores de su edad llegan a pisar esa cancha.

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Muñoz entrenando con el primer equipo. @emilianomm_

Muñoz anotó 25 goles en 47 partidos antes de cruzar el Atlántico

Emiliano Muñoz Meade nació el 11 de enero de 2010 en San Luis Potosí. A los 14 años ingresó a las fuerzas básicas del Atlético de San Luis, donde jugó en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-19 y acumuló más de 3,100 minutos de juego.

En ese tiempo anotó 25 goles en 47 partidos.

Sus actuaciones llamaron la atención del Atlético de Madrid desde 2024, cuando estuvo dos semanas a prueba durante la MAD Cup. En ese torneo se convirtió en el máximo goleador con 18 goles en 8 encuentros.

El 9 de marzo de 2026, el Atlético de San Luis confirmó su cesión al club rojiblanco. La operación se facilitó por la relación institucional y de propiedad que comparten ambas escuadras. Muñoz se integró al Cadete A del club madrileño, según informes.

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El Cholo Simeone lo llamó a entrenar junto con Obed Vargas

En plena pretemporada 2026-27, el técnico Diego Cholo Simeone lo sumó a los trabajos del primer equipo. Muñoz participó como sparring junto a las figuras de la plantilla, entre ellas su compatriota Obed Vargas, otro mexicano que llegó al club meses antes.

Su presencia en esos entrenamientos no implica una integración inmediata al equipo mayor. Es una práctica habitual del Atlético durante el periodo estival, según reportes.

Muñoz se ha ido ganando su lugar en la institución desde las inferiores (@emilianomm_)

El camino que abrieron otros mexicanos en el Atlético

Muñoz no llegó a Madrid sin referencias. El caso más reciente es el de Ronaldo Nájera, quien hizo el mismo trayecto del San Luis al Atlético de Madrid en 2025 y abrió una ruta que el club potosino ya empieza a consolidar como política de exportación de talento joven.

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Antes que ellos, Obed Vargas llegó al club rojiblanco y esta temporada comparte vestuario con Muñoz. Vargas disputó su primer Mundial en 2026 con la selección mexicana, lo que da dimensión al entorno en el que el delantero potosino se está formando.

La historia del Atlético de Madrid con el futbol mexicano tiene capítulos anteriores. Luis García y Raúl Jiménez vistieron la camiseta colchonera en distintas épocas. Ninguno de los dos llegó tan joven como Muñoz, pero el club ya tiene práctica en procesar talento mexicano y darle continuidad en su estructura.

Jiménez también tuvo un breve paso con los colchoneros (Foto: Twitter@andremarinpuig)

En el Cadete A, Muñoz compite contra equipos como Real Madrid y Leganés en su categoría. El salto al primer equipo no está en el horizonte inmediato, pero el entrenamiento junto a Grimaldo esta semana deja constancia de que el club ya lo tiene en el radar más allá de su división.

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Muñoz también ha sido convocado a las selecciones menores del Tricolor. La Federación Mexicana de Futbol lo sigue de cerca mientras el jugador acumula experiencia en una de las academias más exigentes de Europa.