ECOEMS 2026: cuándo salen los resultados de bachillerato y cómo consultarlos

El nuevo modelo ECOEMS regula el ingreso al bachillerato público en la Ciudad de México y el Área Metropolitana. (ECOEMS)

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La publicación de los resultados del ECOEMS 2026 representa uno de los momentos más esperados para miles de aspirantes a la educación media superior.

El martes 18 de agosto de 2026, el portal oficial miderechomilugar.gob.mx será el único sitio autorizado para consultar la asignación de lugares.

Para acceder al reporte individual en ECOEMS, cada aspirante debe contar con su folio de registro y su CURP, datos imprescindibles para visualizar el resultado.

Quienes participaron en el proceso podrán conocer si obtuvieron un lugar en la preparatoria elegida, así como el número de aciertos obtenidos en el examen.

(Instagram/@ecoems2026)

Si el reporte indica “No asignado”, existe la opción de participar en el registro extemporáneo para ocupar vacantes remanentes en planteles con cupo disponible.

Este registro abre del 19 al 26 de agosto y suele operar bajo el principio de disponibilidad inmediata.

Cómo consultar tus resultados ECOEMS 2026

Para revisar tu asignación, sigue este procedimiento en la fecha indicada:

Verifica la fecha oficial Los resultados solo están disponibles el 18 de agosto de 2026. Antes de ese día, no es posible consultarlos. Accede al portal oficial Ingresa a miderechomilugar.gob.mx desde un dispositivo con internet. Si experimentas lentitud, espera unos minutos y reintenta. Introduce tus datos personales En la sección de consulta individual, escribe tu folio de registro y tu CURP. Si el sistema lo solicita, utiliza también tu Llave MX. Consulta el reporte de resultados El sistema mostrará tu asignación, modalidad de participación, número de aciertos y la escuela correspondiente. Guarda tu comprobante Descarga o haz una captura de pantalla del comprobante de asignación. Este documento es necesario para tu inscripción.

Este proceso es gratuito y no requiere la intervención de gestores ni el pago de servicios adicionales. Es recomendable tener tus datos listos para agilizar la consulta el día de la publicación.

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Qué se necesita para consultar los resultados ECOEMS

Aspirantes a educación media superior consultan los resultados de asignación del ECOEMS 2026, con pasos y requisitos detallados para acceder a la información en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de ingresar al portal, asegúrate de contar con los siguientes elementos:

Folio de registro : Se encuentra en el comprobante de registro y en el pase de ingreso al examen.

CURP : Tu Clave Única de Registro de Población.

Llave MX : Solo en caso de que el portal la solicite para el acceso.

Dispositivo con internet: Puede ser un celular, tableta o computadora.

Localiza tu folio de registro con anticipación y, si olvidaste tu Llave MX, recupérala en llave.gob.mx. Disponer de estos datos evita contratiempos y facilita la consulta en la fecha indicada.

Pasos detallados para consultar los resultados ECOEMS

La convocatoria ECOEMS 2026 ya fue publicada para cursar bachillerato en CDMX y Estado de México (X/@SEP_mx)

El día de la publicación, realiza estas acciones para acceder a tu reporte:

Dirígete a miderechomilugar.gob.mx desde tu navegador. Selecciona la opción de consulta individual. Escribe tu folio de registro y tu CURP en los campos indicados. Si el sistema lo requiere, utiliza tu Llave MX para validar tu identidad. Haz clic en “Enviar” para obtener tu reporte de resultados. Descarga o guarda el comprobante de asignación que aparece en pantalla.

El reporte incluye tu nombre, la modalidad en la que participaste, el número de aciertos obtenidos y la escuela asignada.

Si no fuiste asignado, el mismo sistema te orienta sobre el procedimiento para el registro extemporáneo.

¿Qué hago si no fui asignado?

Si el resultado muestra “No asignado”, tienes la posibilidad de inscribirte como aspirante extemporáneo.

El portal habilita un segundo registro del 19 al 26 de agosto para ocupar los lugares disponibles en escuelas que aún cuentan con cupo.

Es fundamental actuar rápido, ya que la asignación de estos espacios se realiza conforme se registran los aspirantes.

¿Qué sigue después de conocer tu resultado?

Descarga y conserva tu comprobante de asignación.

Consulta el calendario y los requisitos de inscripción publicados por la institución asignada.

Reúne la documentación solicitada, como certificado de secundaria, CURP, acta de nacimiento y fotografías.

Realiza tu inscripción en las fechas establecidas por la escuela correspondiente.

Cada institución puede tener fechas y requisitos particulares, por lo que es necesario revisar la información oficial para completar el proceso de ingreso.

La consulta de los resultados del ECOEMS 2026 es un trámite sencillo que requiere únicamente datos personales y acceso al portal oficial.

Ante cualquier duda o inconveniente, es recomendable consultar la convocatoria y las guías publicadas en miderechomilugar.gob.mx, evitando intermediarios y asegurando un proceso transparente y seguro.

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