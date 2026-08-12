Hijos de Julio César Chávez regresan al ring en una pelea con causa contra las adicciones

Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez volverán al ring en una función de beneficencia en Puebla, junto a su padre anunciaron una pelea para el 19 de septiembre, el dinero recaudado será donado para la construcción de un centro contra las adicciones (X/ @Gob_Puebla)

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Para la familia de Julio César Chávez, el combate a las adicciones ha sido su principal batalla. Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez han afrontado problemas de este tipo, pero con el objetivo de ser un ejemplo de vida, ambos pugilistas alistan una función benéfica para ayudar a jóvenes que afrontan esta situación.

Este 19 de septiembre, Chávez Jr. y el Businessman se subirán al ring en Puebla, la cartelera de esta función con causa busca fortalecer una estrategia que vincula el deporte con la prevención de las adicciones y el cuidado de la salud mental.

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El anuncio lo realizó Roberto “El Capi” Ruiz Esparza, asesor deportivo de la Secretaría de Deporte y Juventud del Gobierno del Estado de Puebla, quien detalló que la función arrancará a las 18:00 horas y tendrá como figura principal al hijo de la leyenda del boxeo mexicano.

Los hijos de Julio César Chávez Jr. regresan al ring en una pelea benéfica (X/ @Gob_Puebla)

Ruiz Esparza precisó que la administración estatal no destinará recursos económicos para organizar la función. Su participación se limitará al préstamo del inmueble y a la difusión del evento. El gobernador Alejandro Armenta señaló que los boletos tendrán precios accesibles para que los aficionados poblanos acudan a la función.

Chávez Jr. y Omar Chávez presentan pelea en Puebla

El evento se realizará el sábado 19 de septiembre en el cuadrilátero que se instalará en el Gimnasio Miguel Hidalgo, en Puebla. Julio César Chávez Jr., de 40 años, con marca de 56 victorias, siete derrotas y un empate, enfrentará al colombiano Jeison Troncoso, quien suma 14 triunfos y tres derrotas. El programa también incluye una pelea de Omar Chávez y combates de los poblanos Alan Cuatecatl, Fernanda Corona, Matías Botello y José Luis Alonso Meza.

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Julio César Chávez Jr. agradeció la oportunidad de pelear en Puebla (X/ @Gob_Puebla)

Durante la conferencia de prensa, el Junior manifestó su entusiasmo y su compromiso por presentarse en Puebla como parte de una función con causa.

“Estoy muy contento de poder volver a subirme al ring y más con causa en un tema que ha sido muy complicado para mí, las adicciones y la salud mental. Me siento muy contento. Es con esa finalidad, motivar a los jóvenes a que en el deporte está la salida para no irse por malos caminos. Estoy muy contento, muy emocionado, muy agradecido y, pues, ahora a entrenar porque las peleas están duras”, expresó.

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Omar Chávez, peleador de 36 años con 42 triunfos, 29 de ellos por nocaut, y nueve derrotas, afirmó que existe entusiasmo por pelear en Puebla. También aseguró que llegará preparado para ofrecer al público un combate de fuerza y contundencia.

Chávez Jr. y Omar Chávez presentan pelea en Puebla (Fernando Carranza García REUTERS)

Por su parte, Julio César Chávez recordó que Puebla ocupa un lugar especial en su trayectoria. Mencionó que el 18 de diciembre de 1993 peleó ante el británico Andy Holligan en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde ganó por nocaut y retuvo su título superligero del CMB.

Construirán centro de atención a las adicciones con dinero recaudado de la cartelera

Alejandro Armenta explicó que el Gobierno de Puebla ya cuenta con un terreno y un anteproyecto para construir el nuevo Centro de Atención a las Adicciones. El inmueble estará en la zona de Los Fuertes y tendrá espacios tipo cabañas, con la intención de generar un entorno adecuado para los procesos de rehabilitación.

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Julio César Chávez reaccionó a la pelea de su hijo Chávez Jr. y lo que viene para él (IG/ @jcchavezjr)

El mandatario indicó que este proyecto formará parte de la transformación del espacio que antes ocupaba Casa Puebla. En ese sitio ya avanzan instalaciones destinadas a la atención de distintos sectores de la población.

Entre esos espacios se encuentra el Centro de Salud Mental para Niñas y Adolescentes (CEPOSAMI). También se edifica una casa de maternidad. Con ese planteamiento, el gobernador propuso que el antiguo espacio destinado a la residencia del mandatario estatal se convierta en un conjunto de instalaciones orientadas a la salud y a las necesidades de las familias poblanas.