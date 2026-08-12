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Sofía Castro revela el favorito de Angélica Rivera en La Casa de los Famosos México

La actriz confesó que su corazón está dividido entre varios participantes del reality, pues cuenta con amigos cercanos en la competencia

(IG: @sofia_96castro)
Sofía Castro señaló que tanto ella como su madre ya tienen bien definidos a sus favoritos. (IG: @sofia_96castro)
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La actriz, Sofía Castro reveló que tanto ella como su mamá, la actriz Angélica Rivera, siguen de cerca la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México y tienen sus favoritos bien definidos dentro del reality.

Castro admitió que su corazón está dividido entre varios participantes del programa ya que cuenta con grandes amigos dentro del reality.

Sin embargo, Sofía señaló que tiene definidos a sus favoritos para ganar La Casa de los Famosos México 2026.

“Estoy muy dividida de mi corazón. Tengo muchos amigos en la casa, pero team Gema, obviamente. Team Aldo Rendón también es de mis mejores amigos. Y pues mi tía Cynthia, ¿qué hacemos? Pero pues también la quiero”.

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Angélica Rivera robó miradas durante la boda de su hija con el empresario Pablo Bernot.
Ambas siguen la cuarta temporada del reality de cerca. (sofia_96castro / Instagram)

Los favoritos de Angélica Rivera

La actriz reveló que Rivera sigue el programa con atención y tiene sus propias preferencias: “Mi mamá es team Cynthia y team Gema, y yo soy team Gema, team Aldo, ahí estamos divididos”.

Cynthia Klitbo, actriz de 59 años que comparte cuarto Ibiza con Rendón desde el inicio de la competencia, es una de las grandes amigas de Angélica Rivera fuera de la televisión, lo que explica el respaldo de la también conocida como “La Gaviota” hacia ella.

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Angélica Rivera tiene a sus favoritos dentro de La Casa de los Famosos México Credito: Cuartoscuro

Sofía Castro defiende a Aldo Rendón

El fashion stylist de 47 años ha generado reacciones encontradas en redes sociales por su personalidad directa dentro de la casa.

Castro salió en su defensa sin rodeos: “Yo lo conozco y yo sé el gran ser humano que es y la gran persona que es. Yo lo quiero mucho, lo voy a apoyar siempre. A Gema también, es muy amiga mía”.

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La amistad entre Castro y Rendón tiene una larga historia, según reveló el propio stylist dentro de La Casa de los Famosos México, la primera vez que vistió a Sofía fue para una ceremonia de el Grito de Independencia.

Sofía Castro destacó la amistad que tiene con Aldo Rendón. (RS)
Sofía Castro destacó la amistad que tiene con Aldo Rendón. (RS)

Esto ocurrió cuando la actriz tenía apenas 16 años, Rendón le mandó confeccionar un vestido blanco escotado para la ocasión, pero lo que siguió no fue sencillo: en aquel momento Angélica Rivera era primera dama de México y los ataques contra su hija en redes sociales fueron especialmente duros.

Rendón recordó que la gente era muy “mala” con ella: “La gente era bien mala, unas cosas ni siquiera feas, horrendas, hirientes”, expresó al hablar de los comentarios que recibía Sofía siendo menor de edad.

El stylist contó además que intentaba intervenir cuando veía ese tipo de ataques: “Le ayudé mucho a construir su autoestima, porque, güey, imagínate tener dieciséis”.

Su relación surgió en gran parte a Angélica Rivera, debido a que “La Gaviota” era vestida por Rendón e incluso lo ayudó a superar unos problemas de salud muy graves.

(Instagram:@sofia_96castro)
Aldo Rendón aseguró que en redes sociales era malos con Sofía mientras aún era una adolescente (Instagram:@sofia_96castro)

Aldo Rendón y Cynthia Klitbo los favoritos de la familia

La dinámica entre los favoritos tanto de Sofía como de Angélica dentro de la casa no ha sido sencilla, Aldo Rendón y Cynthia Klitbo protagonizaron un fuerte enfrentamiento por la convivencia que escaló rápidamente, con insultos incluidos.

A pesar de nuevo protagonizar un conflicto fuerte Rendón tomó la iniciativa de acercarse a Klitbo para pedirle disculpas horas después.

“Mi mamá a mí no me educó para hacer esos shows y esos tangos, te pido una disculpa de corazón. Te quiero. No llores”, le dijo, mientras Cynthia no pudo contener las lágrimas.

La conversación derivó en una declaración de cariño mutuo: “Gracias por tu corazón, por tu maternidad, que, güey, no la puedes ocultar. Eres una mamá con todos. Para mí eres una reina”, expresó Rendón.

A pesar de los constantes roces entre ambos, tanto Klitbo como Rendón han sabido reconciliarse y llevar su relación lo más estable posible.

Cynthia Klitbo y Aldo Rendón se reconciliaron tras una fuerte discusión - (X)
Cynthia Klitbo y Aldo Rendón se reconciliaron tras una fuerte discusión - (X)

Sofía Castro aseguró que no entraría a La Casa de los Famosos México

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de participar algún día en el formato, Castro descartó la idea de inmediato: “La Casa de los Famosos creo que sí es algo muy de admirar. Yo no podría dejar a mi esposo tanto tiempo sin hablar con él”.

A pesar de su admiración por el formato y la cercanía que tiene con varios de sus participantes, Sofía Castro dejó claro que su lugar está fuera de la casa junto a su esposo y sus proyectos profesionales.

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