Rubén Moreira se va contra el expriista Alejandro Murat tras descalificar a Alito Moreno. (Foto: X/@alejandromurat/@rubenmoreiravdz)

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Ante el cierre de filas que hizo Morena para criticar a Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, por haber acudido a instancias estadounidenses para denunciar a consejeros del INE, el diputado Rubén Moreira, quien también es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), salió a hacerle segunda a su dirigente y se lanzó contra el expriista Alejandro Murat.

Murat se lanza contra Alito Moreno

La tarde de este 11 de agosto, quien desde 2023 renunció al PRI y ahora forma parte de las filas de Morena, lanzó un mensaje en contra de Alito Moreno, donde criticó al dirigente y aseguró que hace tiempo ya no figura en la política mexicana:

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“Alejandro Moreno, en democracia se gana en las urnas, con votos y con credibilidad. Las leyes ponen límites; la confianza se construye con congruencia, conducta y valores. Y esa credibilidad tú la perdiste hace tiempo”.

Al igual que lo hicieron otras figuras de Morena, Alejandro Murat reiteró que lo que Alito busca fuera de México es la “legitimidad” que ya no tiene en el país, incluso, puso en duda su papel al frente del tricolor:

“Cuando un político necesita que desde otro país le den la razón porque en el suyo ya no convence, el problema no es la democracia: es su liderazgo. Una cosa es tener micrófono. Otra, muy distinta, autoridad moral. Políticamente sigues caminando, pero hace tiempo dejaste de avanzar”.

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Murat se lanza contra Alito Moreno. (Foto: X/@alejandromurat)

De manera contúndete, finalizó su mensaje descalificando por completo a quien un día fue su dirigente de partido, pero que al día de hoy, se lee como su leal opositor: “En tu nuevo idioma: ‘Dead man walking’ (hombre muerto que camina)”.

Rubén Moreira y Carolina Viggiano salieron en defensa del dirigente del PRI

Las palabras del morenista disgustaron a más de uno en el PRI, uno de ellos, el senador Rubén Moreira, quien a través de un reposteó lo acusó de haber entregado a Oaxaca y también realizó señalamientos por haberse sumado al movimiento que fundó Andrés Manuel López Obrador:

“No mames... No tienes legitimidad para hablar así de democracia y menos para cuestionar a los opositores. Eres cómplice de la destrucción de las instituciones y, junto con Morena, llevas a la patria hacia la dictadura. Entregaste Oaxaca a un gánster y te sumaste a una pandilla de fanáticos”.

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Quien también le contestó a Murat fue la senadora Carolina Viggiano, quien dijo que en Morena no hay lugar para el expriista y aún lucha para ser aceptado por la militancia del partido guinda:

“Qué pena que tengas que recurrir a este tipo de cosas para ser aceptado en tu nueva casa: una casa marcada por la sangre y los pactos de impunidad. Seguro tus siguientes mensajes serán para defender a Rubén Rocha Moya, a Layda Sansores o, qué tal, al operador de la mafia rumana, Alejandro Enrique Arcos. Y qué crees, ni así te van a aceptar. Ah, y algo más: los mexicanos tenemos memoria”.

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Priistas aseguran que Murat no es bien recibido en Morena. (Foto: X/@alejandromurat)

Alito denunció a consejeros del INE por resolución en su contra

La pelea entre Morena y el PRI a través de redes sociales se da un día después de que Alejandro Moreno acudiera al Departamento de Estado de Estados Unidos para denunciar la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual ordenó borrar publicaciones donde califica al partido guinda de “narco”.

El dirigente del tricolor busca que se revise la actuación de los consejeros Arturo Castillo, Rita Bell López y Frida Denisse Gómez, integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias, quienes fueron los votantes de lo instado por el órgano electoral.