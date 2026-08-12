Morena respalda Mesa de Diálogo para homologar sanciones por feminicidio

Una Mesa de Diálogo se llevará a cabo el próximo 18 de agosto en el Senado para analizar la ley contra el feminicidio de Claudia Sheinbaum. Crédito: Ilustración Informativa Infobae

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Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, consideró que México necesita dejar atrás las diferencias jurídicas que provocan que el feminicidio sea investigado y sancionado de diferente manera, según la entidad federativa.

La también secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro consideró fundamental la Mesa de Diálogo que se celebrará el próximo 18 de agosto, en el Senado de la República, para analizar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que propone crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

Para la legisladora morenista es vital que la construcción de esta nueva legislación sea resultado de un diálogo amplio y plural, en el que participen quienes han trabajado por años en la defensa de los derechos de las mujeres y en la investigación de las violencias feminicidas.

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Buscan que ciudadanía participe en construcción de Mesa Diálogo

Ante esta situación, la Cámara Alta habilitó un micrositio mediante el cual se podrán presentar observaciones y propuestas al proyecto, así como hacer el registro de las personas interesadas en participar en la Mesa de Diálogo, agendada para el próximo 18 de agosto.

“Hay tiempo para participar, aportar y enriquecer una propuesta que puede transformar la manera en que el Estado mexicano previene, investiga y sanciona el feminicidio”, dijo la morenista este martes.

CIUDAD DE MÉXICO, 21ABRIL2026.- Noemí Berenice Luna Ayala, diputada del PAN junto a su compañeras de bancada, durante su participación en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se discutió el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma el artículo 73 en materia de feminicidio. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Discusión sobre sanciones contra el feminicidio debe ser amplia

Jiménez Godoy también detalló que para la discusión sobre la homologación de la sanciones contra el feminicidio, el proceso legislativo requiere una discusión amplia y técnicamente sustentada para que el proyecto pueda ser analizado y enriquecido.

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En caso de que la discusión y los acuerdos parlamentarios se den en tiempo y forma, dijo la diputada, la iniciativa podría ser aprobada en el Senado, antes de ser remitida como minuta a la Cámara de Diputados.

Esperan la minuta para mediados de septiembre en San Lázaro

Además, explicó que, si la iniciativa es avalada en la Cámara Alta, algo que es altamente probable porque Morena y aliados cuentan con mayoría en ese recinto, está previsto que la minuta sea recibida en San Lázaro hacia mediados de septiembre.

Una vez que arribe a la Cámara Baja, la iniciativa será sometida al procedimiento legislativo correspondiente, con el objetivo de darle prioridad en el próximo periodo ordinario de sesiones.

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Aunque el proceso se lleva a cabo en el Congreso, Gabriela Jiménez hizo un llamado a todas las personas y sectores involucrados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres a participar activamente en este proceso.

La diputada de Morena Gabriela Jiménez busca que se apruebe la ley contra feminicidio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

Homologar criterios es una oportunidad histórica: Morena

Por otro lado, la diputada morenista consideró que es una “oportunidad histórica” la construcción de una Ley General en materia de feminicidio, pues, con ello, se podrán establecer, al fin, “obligaciones claras para las autoridades, homologar criterios de investigación y sanción, fortalecer la coordinación institucional y reducir los espacios de impunidad”.

“La participación de quienes han estudiado, acompañado y enfrentado esta problemática durante años será fundamental para construir una legislación a la altura de las mujeres de México”, sentenció.

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Ojalá las y los legisladores tomen en cuenta todo lo que se diga en la Mesa de Diálogo sobre la homologación de las sanciones por feminicidio, porque es casi un hecho que será aprobada en el Congreso por Morena y aliados.