México
Agregar Infobae enGoogle

Morena respalda Mesa de Diálogo para homologar sanciones por feminicidio

La bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados busca que este delito se castigue de la misma manera en las 32 entidades del país

Una Mesa de Diálogo se llevará a cabo el próximo 18 de agosto en el Senado para analizar la ley contra el feminicidio de Claudia Sheinbaum. Crédito: Ilustración Informativa Infobae
Una Mesa de Diálogo se llevará a cabo el próximo 18 de agosto en el Senado para analizar la ley contra el feminicidio de Claudia Sheinbaum. Crédito: Ilustración Informativa Infobae
Guardar

Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, consideró que México necesita dejar atrás las diferencias jurídicas que provocan que el feminicidio sea investigado y sancionado de diferente manera, según la entidad federativa.

La también secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro consideró fundamental la Mesa de Diálogo que se celebrará el próximo 18 de agosto, en el Senado de la República, para analizar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que propone crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

Para la legisladora morenista es vital que la construcción de esta nueva legislación sea resultado de un diálogo amplio y plural, en el que participen quienes han trabajado por años en la defensa de los derechos de las mujeres y en la investigación de las violencias feminicidas.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, la Cámara Alta habilitó un micrositio mediante el cual se podrán presentar observaciones y propuestas al proyecto, así como hacer el registro de las personas interesadas en participar en la Mesa de Diálogo, agendada para el próximo 18 de agosto.

“Hay tiempo para participar, aportar y enriquecer una propuesta que puede transformar la manera en que el Estado mexicano previene, investiga y sanciona el feminicidio”, dijo la morenista este martes.

CIUDAD DE MÉXICO, 21ABRIL2026.- Noemí Berenice Luna Ayala, diputada del PAN junto a su compañeras de bancada, durante su participación en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se discutió el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma el artículo 73 en materia de feminicidio. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 21ABRIL2026.- Noemí Berenice Luna Ayala, diputada del PAN junto a su compañeras de bancada, durante su participación en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se discutió el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma el artículo 73 en materia de feminicidio. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Discusión sobre sanciones contra el feminicidio debe ser amplia

Jiménez Godoy también detalló que para la discusión sobre la homologación de la sanciones contra el feminicidio, el proceso legislativo requiere una discusión amplia y técnicamente sustentada para que el proyecto pueda ser analizado y enriquecido.

PUBLICIDAD

En caso de que la discusión y los acuerdos parlamentarios se den en tiempo y forma, dijo la diputada, la iniciativa podría ser aprobada en el Senado, antes de ser remitida como minuta a la Cámara de Diputados.

Esperan la minuta para mediados de septiembre en San Lázaro

Además, explicó que, si la iniciativa es avalada en la Cámara Alta, algo que es altamente probable porque Morena y aliados cuentan con mayoría en ese recinto, está previsto que la minuta sea recibida en San Lázaro hacia mediados de septiembre.

Una vez que arribe a la Cámara Baja, la iniciativa será sometida al procedimiento legislativo correspondiente, con el objetivo de darle prioridad en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Aunque el proceso se lleva a cabo en el Congreso, Gabriela Jiménez hizo un llamado a todas las personas y sectores involucrados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres a participar activamente en este proceso.

La diputada de Morena Gabriela Jiménez busca que se apruebe la ley contra feminicidio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX
La diputada de Morena Gabriela Jiménez busca que se apruebe la ley contra feminicidio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

Homologar criterios es una oportunidad histórica: Morena

Por otro lado, la diputada morenista consideró que es una “oportunidad histórica” la construcción de una Ley General en materia de feminicidio, pues, con ello, se podrán establecer, al fin, “obligaciones claras para las autoridades, homologar criterios de investigación y sanción, fortalecer la coordinación institucional y reducir los espacios de impunidad”.

“La participación de quienes han estudiado, acompañado y enfrentado esta problemática durante años será fundamental para construir una legislación a la altura de las mujeres de México”, sentenció.

Ojalá las y los legisladores tomen en cuenta todo lo que se diga en la Mesa de Diálogo sobre la homologación de las sanciones por feminicidio, porque es casi un hecho que será aprobada en el Congreso por Morena y aliados.

Temas Relacionados

Cámara de DiputadosMorenaFeminicidioSenadoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 11 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 11 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

Procesan a mujer en Guadalajara por almacenar pornografía infantil: fue detectada gracias a una alerta internacional

La investigación arrancó con un aviso de CyberTipline, pasó por la Guardia Nacional y terminó con una orden judicial contra Eva Isabel “N”, hoy en prisión preventiva mientras avanzan las indagatorias

Procesan a mujer en Guadalajara por almacenar pornografía infantil: fue detectada gracias a una alerta internacional

La legislación universitaria deja claro si Cristian Castro tiene pase directo a la UNAM

El cantante mencionó que puede cursar alguna licenciatura sin hacer examen

La legislación universitaria deja claro si Cristian Castro tiene pase directo a la UNAM

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

Filtran audio de Cynthia Klitbo con el doctor del confesionario por error de la producción de La Casa de los Famosos México

Al parecer, olvidaron apagar el micrófono de la actriz y los fans lograron escuchar esta conversación privada

Filtran audio de Cynthia Klitbo con el doctor del confesionario por error de la producción de La Casa de los Famosos México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

Detienen en Iztapalapa al primo de “El Irving” de la Unión de Tepito con droga y un arma

La historia de “El Mencho” desde fuentes secretas, y expedientes oficiales: el hombre que creó un cártel con presencia en 40 países

Localizan cuerpo con las características de María de los Ángeles Ruiz, trabajadora del penal de Aguaruto secuestrada en Culiacán

Unión de Tepito: recapturan a “El Ramsés”, acusado de matar a su familiar a balazos en la colonia Morelos

ENTRETENIMIENTO

Sofía Castro revela el favorito de Angélica Rivera en La Casa de los Famosos México

Sofía Castro revela el favorito de Angélica Rivera en La Casa de los Famosos México

La legislación universitaria deja claro si Cristian Castro tiene pase directo a la UNAM

Filtran audio de Cynthia Klitbo con el doctor del confesionario por error de la producción de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal

Alessandra Rosaldo aclara los rumores sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

DEPORTES

Después del Premundial Sub-20, Hugo Camberos ahora despertaría el interés de dos clubes de la Eredivisie

Después del Premundial Sub-20, Hugo Camberos ahora despertaría el interés de dos clubes de la Eredivisie

Pumas se despide de Leagues Cup sin ninguna victoria y con seis goles en contra

El mensaje que Chucky Lozano mandó a Rafa Márquez para volver a la Selección Mexicana

Entrenador de Cruz Azul Femenil es destituido tras ser goleado 10-0 por el América

Entrenador del Club Tijuana infantil manda mensaje en Colombia: “Estamos cerca de llegar a nuestro hogar”