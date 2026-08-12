La legislación universitaria deja claro si Cristian Castro tiene pase directo a la UNAM

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cristian Castro ya prepara todo para su graduación de la preparatoria y tiene planes de continuar sus estudios, incluso aseguró que tiene pase directo a la UNAM.

“Estoy feliz de corazón porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM”, dijo el intérprete de Por amarte así.

La realidad es que Cristian Castro no cuenta con pase directo a la UNAM para estudiar licenciatura, dicho término ni siquiera está contemplado en el Reglamento General de Inscripciones.

Se sabe que el cantante estudió en un bachillerato incorporado a la UNAM, es decir, una escuela particular, por lo que surgen dudas sobre esta modalidad.

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Es posible que Cristian Castro se refiriera a que su bachillerato cuenta con pase directo a alguna universidad afiliada a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no a sus campus oficiales.

La declaración surgió mientras los aspirantes seleccionados y quienes alcanzaron puntaje histórico deben repetir el proceso de admisión mediante un examen de control presencial en la UNAM.

Qué es una escuela incorporada a la UNAM

Las escuelas que tienen convenio con la UNAM tienen autorización para utilizar el programa de estudios de dicha institución, pero sus estudiantes no cursan sus asignaturas en las instalaciones de la misma.

(Colegio de Ciencias y Humanidades Tlayacapan)

Las escuelas incorporadas a la UNAM no cuentan con pase reglamentado, este es un mecanismo de ingreso a licenciatura para los bachilleratos de la institución, es decir, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), así como la Escuela Nacional Preparatoria (ENP).

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Estos centros educativos también deben cumplir con normas estrictas de la DGIRE (Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios).

Cuáles son las formas válidas de ingreso a la UNAM

El Reglamento General de Inscripciones determina los derechos y obligaciones de los alumnos para pertenecer a una escuela o facultad.

Para ingresar a la Universidad es necesario:

Solicitar la inscripción siguiendo los instructivos.

Contar con un promedio mínimo de siete en el ciclo anterior.

Ser aceptado mediante concurso de selección.

La aceptación de aspirantes se realiza así:

Sólo el CCH y la ENP tienen pase reglamentado (Facebook/CCHAzcapotzalcOficial)

Pase reglamentado: Primero, alumnos egresados de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades que terminaron en máximo cuatro años y con promedio mínimo de siete.

Segundo, aspirantes con promedio de siete en bachillerato, seleccionados en el concurso, hasta el límite de cupo.

Siempre habrá oferta de ingreso para egresados de bachilleratos externos a la UNAM.

Los egresados de bachillerato de la UNAM con promedio mínimo de nueve y que terminaron en máximo tres años tienen ingreso directo a la carrera y plantel de su preferencia.

Foto: UNAM

El plazo de tres años se cuenta desde el cuarto año en la Preparatoria y desde el primer año en el Colegio.

Alumnos de la Preparatoria y del Colegio que terminaron en más de cuatro años y con promedio mínimo de siete pueden ingresar a licenciatura solo mediante concurso de selección.

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¿Se puede entrar a la UNAM ya con la carrera avanzada?

Los aspirantes que provengan de otras instituciones de enseñanza superior podrán ingresar al nivel de licenciatura, en años posteriores al primero, cuando:

Hayan solicitado la inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan. Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio mínimo de siete o su equivalente. Sean aceptados en el concurso de selección, el cual consistirá, para el caso, en un examen global, escrito y oral, de las materias que pretenda revalidar o acreditar, por lo menos ante dos sinodales.