México
Agregar Infobae enGoogle

La legislación universitaria deja claro si Cristian Castro tiene pase directo a la UNAM

El cantante mencionó que puede cursar alguna licenciatura sin hacer examen

Cantante de traje blanco con micrófono, peluche de león, mural de edificio, cuadros y botones de estilo álbum de recortes, fondo de edificios.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Cristian Castro ya prepara todo para su graduación de la preparatoria y tiene planes de continuar sus estudios, incluso aseguró que tiene pase directo a la UNAM.

“Estoy feliz de corazón porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM”, dijo el intérprete de Por amarte así.

La realidad es que Cristian Castro no cuenta con pase directo a la UNAM para estudiar licenciatura, dicho término ni siquiera está contemplado en el Reglamento General de Inscripciones.

Se sabe que el cantante estudió en un bachillerato incorporado a la UNAM, es decir, una escuela particular, por lo que surgen dudas sobre esta modalidad.

PUBLICIDAD

Es posible que Cristian Castro se refiriera a que su bachillerato cuenta con pase directo a alguna universidad afiliada a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no a sus campus oficiales.

La declaración surgió mientras los aspirantes seleccionados y quienes alcanzaron puntaje histórico deben repetir el proceso de admisión mediante un examen de control presencial en la UNAM.

Qué es una escuela incorporada a la UNAM

Las escuelas que tienen convenio con la UNAM tienen autorización para utilizar el programa de estudios de dicha institución, pero sus estudiantes no cursan sus asignaturas en las instalaciones de la misma.

(Colegio de Ciencias y Humanidades Tlayacapan)
(Colegio de Ciencias y Humanidades Tlayacapan)

Las escuelas incorporadas a la UNAM no cuentan con pase reglamentado, este es un mecanismo de ingreso a licenciatura para los bachilleratos de la institución, es decir, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), así como la Escuela Nacional Preparatoria (ENP).

PUBLICIDAD

Estos centros educativos también deben cumplir con normas estrictas de la DGIRE (Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios).

Cuáles son las formas válidas de ingreso a la UNAM

El Reglamento General de Inscripciones determina los derechos y obligaciones de los alumnos para pertenecer a una escuela o facultad.

Para ingresar a la Universidad es necesario:

  • Solicitar la inscripción siguiendo los instructivos.
  • Contar con un promedio mínimo de siete en el ciclo anterior.
  • Ser aceptado mediante concurso de selección.

La aceptación de aspirantes se realiza así:

Un grupo de jóvenes estudiantes camina al aire libre. Hay árboles, una valla amarilla, un letrero de 'SALIDA' y equipos grises con luces rojas y verdes
Sólo el CCH y la ENP tienen pase reglamentado (Facebook/CCHAzcapotzalcOficial)
  • Pase reglamentado: Primero, alumnos egresados de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades que terminaron en máximo cuatro años y con promedio mínimo de siete.
  • Segundo, aspirantes con promedio de siete en bachillerato, seleccionados en el concurso, hasta el límite de cupo.

Siempre habrá oferta de ingreso para egresados de bachilleratos externos a la UNAM.

Los egresados de bachillerato de la UNAM con promedio mínimo de nueve y que terminaron en máximo tres años tienen ingreso directo a la carrera y plantel de su preferencia.

Pase Reglamentado UNAM
Foto: UNAM

El plazo de tres años se cuenta desde el cuarto año en la Preparatoria y desde el primer año en el Colegio.

Alumnos de la Preparatoria y del Colegio que terminaron en más de cuatro años y con promedio mínimo de siete pueden ingresar a licenciatura solo mediante concurso de selección.

¿Se puede entrar a la UNAM ya con la carrera avanzada?

Los aspirantes que provengan de otras instituciones de enseñanza superior podrán ingresar al nivel de licenciatura, en años posteriores al primero, cuando:

  1. Hayan solicitado la inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan.
  2. Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio mínimo de siete o su equivalente.
  3. Sean aceptados en el concurso de selección, el cual consistirá, para el caso, en un examen global, escrito y oral, de las materias que pretenda revalidar o acreditar, por lo menos ante dos sinodales.

Temas Relacionados

Cristian CastroUNAMmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 11 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 11 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

Procesan a mujer en Guadalajara por almacenar pornografía infantil: fue detectada gracias a una alerta internacional

La investigación arrancó con un aviso de CyberTipline, pasó por la Guardia Nacional y terminó con una orden judicial contra Eva Isabel “N”, hoy en prisión preventiva mientras avanzan las indagatorias

Procesan a mujer en Guadalajara por almacenar pornografía infantil: fue detectada gracias a una alerta internacional

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

Filtran audio de Cynthia Klitbo con el doctor del confesionario por error de la producción de La Casa de los Famosos México

Al parecer, olvidaron apagar el micrófono de la actriz y los fans lograron escuchar esta conversación privada

Filtran audio de Cynthia Klitbo con el doctor del confesionario por error de la producción de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

Detienen en Iztapalapa al primo de “El Irving” de la Unión de Tepito con droga y un arma

La historia de “El Mencho” desde fuentes secretas, y expedientes oficiales: el hombre que creó un cártel con presencia en 40 países

Localizan cuerpo con las características de María de los Ángeles Ruiz, trabajadora del penal de Aguaruto secuestrada en Culiacán

Unión de Tepito: recapturan a “El Ramsés”, acusado de matar a su familiar a balazos en la colonia Morelos

ENTRETENIMIENTO

Sofía Castro revela el favorito de Angélica Rivera en La Casa de los Famosos México

Sofía Castro revela el favorito de Angélica Rivera en La Casa de los Famosos México

Filtran audio de Cynthia Klitbo con el doctor del confesionario por error de la producción de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal

Alessandra Rosaldo aclara los rumores sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Gabriel Soto es criticado por compartir nuevas fotos románticas con Colibrí Jiménez y lo comparan con Christian Nodal

DEPORTES

Después del Premundial Sub-20, Hugo Camberos ahora despertaría el interés de dos clubes de la Eredivisie

Después del Premundial Sub-20, Hugo Camberos ahora despertaría el interés de dos clubes de la Eredivisie

Pumas se despide de Leagues Cup sin ninguna victoria y con seis goles en contra

El mensaje que Chucky Lozano mandó a Rafa Márquez para volver a la Selección Mexicana

Entrenador de Cruz Azul Femenil es destituido tras ser goleado 10-0 por el América

Entrenador del Club Tijuana infantil manda mensaje en Colombia: “Estamos cerca de llegar a nuestro hogar”