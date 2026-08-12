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Alessandra Rosaldo aclara los rumores sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

La esposa de Eugenio Derbez también tocó el tema de Vadhir Derbez, quien enfrenta acusaciones sobre abuso

La esposa de Eugenio Derbez también tocó el tema de Vadhir Derbez, quien enfrenta acusaciones sobre abuso (Redes Sociales)
La esposa de Eugenio Derbez también tocó el tema de Vadhir Derbez, quien enfrenta acusaciones sobre abuso (Redes Sociales)
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Alessandra Rosaldo señaló que José Eduardo Derbez estaba “bien” y “trabajando” en España, donde realizaba “no sé si es una serie o una película”, en medio de la versión que circuló en los últimos días sobre una posible ruptura con Paola Dalay, madre de su hija Tessa, según declaró en un encuentro retomado por Ventaneando.

La integrante de Sentidos Opuestos condicionó cualquier lectura pública al momento en que la pareja decidiera hablar. “Mientras ellos no lo hagan oficial con nosotros, pues nosotros no podemos opinar absolutamente nada”, señaló Rosaldo para el programa de TV Azteca.

La cantante también comparó ese tipo de versiones con rumores previos sobre su propia vida personal y la relación con Eugenio Derbez. “A Eugenio y a mí nos han divorciado como diez veces, cada año nos quieren separar”, comentó entre risas la cantante.

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Alessandra Rosaldo fijó postura ante los rumores de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Derbez
El hijo de Vitoria Ruffo y Eugenio Derbez hizo la primera presentación de su primogénita en un foro de televisión. Foto: Jovani Pérez

En el mismo intercambio, Alessandra Rosaldo insistió en que su foco estaba en el estado anímico y laboral de José Eduardo Derbez. “Lo importante es que él está bien, está contento, está enfocado, está trabajando y, pues ya veremos qué, qué declaran ellos”, aseguró la cantante, quien no negó ni confirmó las versiones sobre la separación.

La versión sobre la posible separación de José Eduardo con la madre de su hija han tomado fuerza en las últimas horas tras las recientes publicaciones de ambos en Instagram, ya que el actor subió una foto con su hija en España, mientras la influencer compartió una publicación desde la Ciudad de México, y ambos han guardado silencio ante las especulaciones.

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El caso legal de Vadhir Derbez y el calendario de Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional

Alessandra Rosaldo también habló del proceso legal que enfrenta su hijastro Vadhir Derbez por presunto abuso sexual a una modelo estadounidense. “Sé que está a punto de resolverse. Él está tranquilo, está bien, pero sé que sigue en curso”, señaló la también actriz.

Primer plano de Vadhir Derbez, un hombre con tez morena, barba incipiente y gorra oscura, mirando hacia abajo con expresión seria. Se ve una cadena plateada
El actor es acusado por una modelo estadounidense de 19 años. (Vadhir Derbez: Instagram)

Sobre el estado de Eugenio Derbez, Rosaldo respondió que en su entorno “todos” estaban “afortunadamente con muchos proyectos” y llevó la conversación al calendario de su grupo. “El doce de agosto estamos en el Auditorio Nacional, o sea, quedan ya horas para el concierto de Sentidos Opuestos Sin límites”, señaló la compositora.

El reportero preguntó a que se debe el éxito y longevidad del dúo, en el marcó de la presentación de Sentidos Opuestos Sin límites este doce de agosto en el Auditorio Nacional, y recogió la explicación de Chacho Gaytán sobre la dinámica del grupo tras 34 años. “¿Sabes cuál ha sido la clave? Que nunca hemos sido pareja”, sentenció Chacho y Alessandra agregó que siempre se ha mantenido el respeto entre ambos.

(Redes Sociales)
(Redes Sociales)

¿Cuántas parejas tuvo Alessandra Rosaldo?

Antes de su matrimonio con Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo tuvo un par de relaciones sentimentales muy mediáticas, una de ellas fue con Adolfo Ángel, líder de los Temerarios. Y la más larga con Ernesto D’Alessio, con quien estuvo 5 años, del 2000 al 2005 e incluso vivieron juntos.

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