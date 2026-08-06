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Desde la Basílica de Guadalupe, secretario de Estado del Vaticano reconoce lucha de madres buscadoras en México

Pietro Parolin destacó la perseverancia y fe de las mujeres que continúan buscando a sus hijos desaparecidos y pidió que sus esfuerzos sean recompensados

Pietro Parolin reconoce la lucha de las madres buscadoras en México. REUTERS/Raquel Cunhac
Pietro Parolin reconoce la lucha de las madres buscadoras en México. REUTERS/Raquel Cunhac
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Durante su visita a México, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, dedicó parte de su mensaje en la Basílica de Guadalupe a las madres buscadoras que continúan buscando a sus familiares desaparecidos. El representante de la Santa Sede destacó la fuerza y perseverancia con la que enfrentan esta situación.

Durante la misa, Parolin estableció un paralelismo entre el relato bíblico sobre una madre que insiste para conseguir ayuda para su hija y la lucha que mantienen en México cientos de mujeres que no abandonan la búsqueda de sus seres queridos.

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Señaló que, pese a las dificultades, mantienen viva la esperanza y continúan realizando todo lo posible para encontrarlos.

El funcionario vaticano pidió a los asistentes elevar una oración por las madres buscadoras y expresó su deseo de que su constancia y fe sean reconocidas y encuentren recompensa.

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Su mensaje se produjo durante su visita a la Basílica de Guadalupe, uno de los principales puntos de su agenda en México.

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