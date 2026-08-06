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Rocío Nahle niega que propuesta del censo de periodistas sea suya

El planteamiento de la gobernadora de Veracruz ha generado críticas y rechazo por parte del gremio periodístico

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se deslinó de que propuesta del censo de periodistas haya sido de ella. (Crédito: X/@rocionahle)

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Tras la polémica y los señalamientos que ha generado la propuesta de un censo de periodistas en Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle salió a deslindarse de la iniciativa, a través de un mensaje en redes sociales se dijo respetuosa de la libertad de expresión, pese a que el estado se encuentra en cifras rojas para el ejercicio periodístico.

En su breve mensaje, comentó que la idea del censo fue hecha por “una reportera veracruzana en una rueda de prensa” el pasado 27 de julio, quien dijo que hay personas que se ostentan como reporteros por grabar con sus teléfonos algún acontecimiento y que han resultado vinculados a la delincuencia.

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Nahle no lo propuso, pero no le pareció mala idea

Pese a que la idea no fue planteada por la gobernadora, el pasado 3 de agosto comentó que le parecía una “excelente” propuesta, por lo que instó a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) para que sea quien lleve a cabo las actividades que se requieren.

También consideró que es momento de ordenar a la prensa: “Cuando hay un exceso, cuando se cruza la línea con difamaciones, mentiras o manipulaciones, se afecta a la sociedad y a terceras personas. Además, se pierde el profesionalismo y la ética del comunicador y del periodista”.

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Rocío Nahle niega que propuesta del censo de periodistas sea suya.
Rocío Nahle niega que propuesta del censo de periodistas sea suya.

Periodistas enfrentan un contexto de incertidumbre en Veracruz

La afinidad del censo de periodistas por parte de Nahle, se da en medio de la crisis de seguridad que enfrentan los periodistas en el estado, la entidad es catalogada como la de mayor riesgo para el ejercicio periodístico en México.

Actualmente, concentra el mayor número de crímenes mortales contra comunicadores en lo que va de 2026: en Poza Rica, Luis Ángel López Valdez fue asesinado el 11 de junio y Carlos Castro el 8 de enero. A ellos se suma Roxana Berenice Guzmán, periodista encontrada sin vida en Nanchital un mes después de que su secuestro -grabado al interior de su casa, frente a su familia- acaparara la atención nacional.

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