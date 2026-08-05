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Hinchas de Cruzeiro festejaron la caída del fichaje de Brian Rodríguez tras polémica de su pasado

La afición brasileña recordó el pasado cuestionable del atacante americanista

El atacante no concretó su salida del América. REUTERS/Eloisa Sanchez
El atacante no concretó su salida del América. REUTERS/Eloisa Sanchez
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Las negociaciones entre América y Cruzeiro por el traspaso de Brian Rodríguez parecían encaminadas a concretarse en cuestión de horas. El conjunto brasileño había presentado una propuesta millonaria y el futbolista uruguayo ya había dado el visto bueno para continuar su carrera en el Brasileirão.

Sin embargo, mientras los clubes avanzaban en los detalles finales, una parte de la afición celeste comenzó a manifestar su rechazo en redes sociales.

Lejos de lamentar la caída de la operación, numerosos seguidores celebraron que el fichaje no se concretara, argumentando que el historial reciente del atacante generaba dudas sobre su llegada al equipo de Belo Horizonte.

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Finalmente, el acuerdo se desplomó y el jugador continuará, al menos por ahora, con las Águilas del América.

El pasado de Brian Rodríguez que provocó el rechazo de aficionados de Cruzeiro

La principal polémica que encendió las redes sociales en Brasil estuvo relacionada con antecedentes extradeportivos que rodean tanto al futbolista como a su entorno.

Durante las horas en que se negociaba el fichaje, aficionados de Cruzeiro comenzaron a compartir publicaciones y reportes sobre una demanda que involucró al atacante uruguayo y que también fue vinculada mediáticamente con una reconocida influencer.

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Aunque el caso ha tenido distintas etapas legales y no existe una condena contra el jugador, la situación volvió a cobrar relevancia entre los seguidores del club brasileño.

En plataformas como X y foros dedicados al equipo, varios hinchas expresaron que no querían que la institución se asociara con un futbolista envuelto en controversias fuera de la cancha.

Fans celebraron que no llegara al club (redes sociales)
Fans celebraron que no llegara al club (redes sociales)

Los comentarios se multiplicaron conforme avanzaba la negociación. Algunos aficionados incluso pidieron públicamente a la directiva que desistiera de la contratación, argumentando que la imagen institucional debía estar por encima de cualquier refuerzo.

Otros recordaron que Cruzeiro ha intentado fortalecer su proyecto deportivo en los últimos años y consideraron que incorporar a un jugador rodeado de cuestionamientos mediáticos podría generar un desgaste innecesario.

La reacción fue tan visible que, cuando el club anunció oficialmente el fin de las conversaciones, muchos seguidores respondieron con mensajes de aprobación y celebraciones digitales.

Para una parte importante de la afición, la cancelación del fichaje representó una decisión acertada más allá de las cualidades futbolísticas del extremo uruguayo.

Las razones que terminaron por derrumbar el acuerdo entre América y Cruzeiro

Aunque el rechazo de algunos aficionados llamó la atención en redes sociales, los reportes indican que la caída de la operación obedeció principalmente a problemas surgidos durante la etapa final de la negociación.

De acuerdo con información revelada por ESPN, ya existía un acuerdo entre América, Cruzeiro y el propio Brian Rodríguez. La transferencia contemplaba una cifra cercana a los 10 millones de dólares más variables por rendimiento.

El atacante permanecerá en el América. REUTERS/Amanda Perobelli
El atacante permanecerá en el América. REUTERS/Amanda Perobelli

Sin embargo, surgieron diferencias relacionadas con las comisiones correspondientes al representante del jugador, el uruguayo Edgardo Lasalvia.

Las versiones señalan que el club brasileño encontró dificultades para cumplir con ciertos requisitos vinculados al pago de dichas comisiones dentro de sus procesos de cumplimiento normativo. Esto provocó que la negociación se estancara cuando parecía completamente encaminada.

Además, diversas fuentes apuntaron a que dentro de Cruzeiro también existía preocupación por las controversias legales y mediáticas que rodeaban tanto al futbolista como a su representante. Esa combinación de factores terminó por convencer a la directiva de abandonar definitivamente las conversaciones.

Con el acuerdo cancelado, Brian Rodríguez permanecerá en América, club con el que mantiene contrato vigente y donde sigue siendo una de las principales figuras ofensivas. Mientras tanto, la directiva de Cruzeiro deberá buscar nuevas alternativas en el mercado, en un caso que dejó claro que el rendimiento deportivo no siempre es el único factor que determina un fichaje.

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