En junio se concretaron siete detenciones calificadas como relevantes por las autoridades en las alcaldías Cuauhtémoc, Cuajimalpa e Iztapalapa. Crédito: RRSS Pablo Vázquez Camacho

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México identificó a cinco grupos delictivos, La Unión Tepito, La Antiunión, Los Rodolfos, el Cártel de Tláhuac y Los Malcriados 3AD, como organizaciones que incluyen el despojo de inmuebles entre sus actividades criminales. El secretario Pablo Vázquez Camacho lo anunció el 5 de agosto durante la presentación de la nueva estrategia capitalina contra este delito, que registra un promedio de entre nueve y diez denuncias diarias desde 2019.

Vázquez precisó que estas organizaciones no operan el despojo como actividad exclusiva, sino como parte de un portafolio que incluye narcomenudeo y generación de violencia.

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“Hemos registrado en los últimos años grupos o células delictivas, organizaciones delictivas que han tenido entre sus actividades también el despojo de predios”, afirmó el funcionario.

Dos perfiles de despojadores

La SSC estableció una distinción entre dos tipos de actores. El primero corresponde a las células de los grupos ya mencionados. El segundo, a particulares que operan de forma individual o en pequeños grupos, sin pertenecer a ninguna red criminal, pero que se alquilan para ejecutar despojos por encargo.

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“Vamos a llamar actores particulares que pueden o no contratar personas como músculo para llevar a cabo los despojos; esos actores tienden a tener intereses particulares en los predios o en una serie de predios y no necesariamente están vinculados a una organización delictiva”, explicó Vázquez.

Autoridades identifican a cinco células delictivas tras los despojos de vivienda en la CDMX. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este segundo perfil representa una dimensión del problema que las autoridades habían subregistrado, es decir, redes informales de individuos que delinquen por iniciativa propia o son contratados por particulares con intereses específicos sobre uno o varios inmuebles, sin que exista una estructura criminal detrás.

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46 detenidos en lo que va del año

En lo que va de 2026, la SSC reportó 46 personas detenidas por el delito de despojo. Vázquez señaló que el impacto real sobre estas redes es mayor al que refleja esa cifra, pues parte del desmantelamiento ocurre mediante arrestos por otros delitos. Durante julio y los primeros días de agosto, la dependencia detuvo a 54 personas presuntamente vinculadas a la Unión Tepito y la Antiunión por narcomenudeo y generación de violencia en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

Autoridades identifican a cinco células delictivas tras los despojos de vivienda en la CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hemos también tenido una actividad muy intensa en el desmantelamiento de estas redes por otras actividades delictivas a las que se dedican, impactando también de manera positiva la prevención de esta actividad”, añadió el secretario.

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La pregunta sobre funcionarios divide a las autoridades

Un punto de tensión surgió durante el anuncio: mientras la Fiscalía General de Justicia y otras dependencias capitalinas confirmaron que investigan la posible participación de servidores públicos, policías y personal del Poder Judicial en redes de despojo, la jefa de gobierno Clara Brugada salió al paso de esas señales.

“Hay quienes tratan de decir que el tema del despojo tiene que ver con corrupción. Una voz o algunas voces que tratan de influir y tratan de decir que el despojo está siendo promovido por los funcionarios, creo que no es así”, sostuvo la mandataria.

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La fiscal Bertha Alcalde Luján confirmó que el Gabinete Contra el Despojo revisó mil 32 expedientes, de los cuales 388 corresponden a posibles despojos. Eso derivó en 185 restituciones de inmuebles y 84 aseguramientos. La dependencia también reportó 886 inmuebles en preparación para procedimientos de extinción de dominio y otros 172 casos en etapa judicial.

Nueva estrategia: 15 días para restituir inmuebles

El anuncio de la SSC se enmarca en el reforzamiento de la estrategia capitalina contra el despojo, presentada ese mismo día por la jefa de gobierno Clara Brugada. La nueva política fija un plazo máximo de 15 días para asegurar y restituir inmuebles invadidos cuando exista certeza sobre la propiedad, y de 30 días para judicializar los casos con evidencia suficiente.

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El anuncio de la estrategia conjunta contra el despojo fue realizad este 5 de agosto. Crédito: Gobierno de la CDMX

La Fiscalía creó una Unidad de Análisis Criminal y una Agencia de Judicialización Rápida para cumplir esos plazos. El magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra, anunció una unidad especializada de 20 jueces para atender exclusivamente casos de despojo, junto con una base de datos institucional para coordinar a las autoridades involucradas.

Brugada anunció también la creación de la Defensoría Jurídica de la Propiedad y Contra el Despojo, un protocolo único de atención a denunciantes y una unidad anticorrupción para investigar posibles complicidades al interior del gobierno.

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Un delito que no cede

Las denuncias por despojo en la Ciudad de México pasaron de mil 901 en el primer semestre de 2025 a 2 mil 39 en el mismo periodo de 2026, un incremento de 138 casos según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Iztapalapa encabeza el listado con 297 querellas; le siguen Cuauhtémoc, Benito Juárez y Venustiano Carranza como las demarcaciones con mayor tasa de denuncias por cada 100 mil habitantes.

Cerca del 28% de los despojos son operados mediante falsos sindicatos o fachadas de organizaciones sociales, según las investigaciones en curso. La fiscal Alcalde Luján reconoció que existen “objetivos prioritarios” bajo investigación y adelantó que el trabajo apunta a cruzar expedientes para detectar si los mismos actores aparecen en múltiples carpetas.

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