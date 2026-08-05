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El beisbolista Danry Vásquez se disculpa tras ser suspendido por golpear a un rival en pleno partido

Los Toros de Tijuana dieron de baja al venezolano luego del altercado contra Rodolfo Amador en el juego de la LMB

El jardinero venezolano difundió un mensaje en el que dice estar arrepentido, y se disculpa con Acereros, sus compañeros y la afición (Instagram/ @danry13oficial)
El jardinero venezolano difundió un mensaje en el que dice estar arrepentido, y se disculpa con Acereros, sus compañeros y la afición (Instagram/ @danry13oficial)
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El nombre de Danry Vásquez volvió a ser protagonista dentro del beisbol mexicano, pero no precisamente por sus logros deportivos.

El jardinero venezolano fue suspendido de manera indefinida por la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y dado de baja por los Toros de Tijuana tras agredir a Rodolfo Amador, tercera base de los Acereros de Monclova, en un partido que terminó en bronca campal.

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Vásquez ofreció disculpas públicas en un video, asumiendo la responsabilidad ante Rodolfo Amador, Acereros de Monclova, Toros de Tijuana, la LMB y la afición. (Instagram/ @danry13oficial)

En medio de la polémica, Vásquez decidió dar la cara y ofrecer disculpas públicas. En un video difundido en sus redes sociales, expresó su arrepentimiento: “Lo que hice estuvo muy mal. Reaccioné ante una acción que tomé como provocación y asumo completamente la responsabilidad por mis actos”.

La agresión que desató la bronca

El episodio ocurrió en la cuarta entrada, cuando Danry quedó atrapado en una jugada de tira-tira entre tercera y home. Tras ser tocado por Amador, reaccionó con violencia.

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  • Golpe inicial: lanzó un puñetazo al rostro de Amador, quien cayó al suelo.
  • Patada posterior: ya en el césped, el venezolano lo pateó, intensificando la agresión.
  • Campal generalizada: las bancas se vaciaron y se desató una pelea que dejó lesionado a Ryan Hernández, con ina fractura en el brazo.
Danry Vásquez golpeó con un puñetazo en el rostro a Rodolfo Amador y luego lo pateó en el césped durante la bronca en el juego. (RS)
Danry Vásquez golpeó con un puñetazo en el rostro a Rodolfo Amador y luego lo pateó en el césped durante la bronca en el juego. (RS)

Este incidente no sólo afectó el desarrollo del juego, sino que puso en entredicho la imagen de la LMB, que respondió con sanciones ejemplares.

Antecedentes e impacto en la LMB

La decisión de la LMB fue contundente: Vásquez no podrá participar en la liga mientras la sanción esté vigente. Los Toros de Tijuana también confirmaron su baja, dejando su lugar en el roster a Francisco Lugo.

  • Suspensión indefinida: sin fecha de regreso a la LMB.
  • Baja de Toros: reemplazado en el roster en plena recta final de la temporada.
  • Antecedentes de violencia: en 2016 fue arrestado en Estados Unidos por violencia doméstica, lo que derivó en su salida de MLB.
La sanción de los Toros de Tijuana establece que Danry Vásquez no puede participar en la LMB mientras la suspensión esté vigente y no se fijae fecha de regreso. (X/ @TorosDeTijuana)
La sanción de los Toros de Tijuana establece que Danry Vásquez no puede participar en la LMB mientras la suspensión esté vigente y no se fijae fecha de regreso. (X/ @TorosDeTijuana)

De esta manera, la reincidencia en episodios violentos hace que la credibilidad de sus disculpas sea cuestionada. Aunque el mensaje buscó reparar el daño, el peso de los antecedentes y la gravedad de la agresión dejan en una posición complicada al venezolano.

La disculpa pública de Danry

En su mensaje, Danry buscó mostrarse vulnerable y asumir las consecuencias de sus actos.

Se dirigió directamente a los involucrados: “Quiero disculparme de antemano con Rodolfo Amador, con los Acereros de Monclova, con mis compañeros de los Toros de Tijuana, con la Liga Mexicana y con toda la afición”.

Más adelante, subrayó que reconoce su error: “Estoy arrepentido de todo lo que pasó y les aseguro que estoy trabajando en mi persona para que algo así no vuelva a pasar”.

Vásquez ya tenía antecedentes de violencia en la MLB cuando fue arrestado por golpear en repetidas ocasiones a su pareja. (Especial)
Vásquez ya tenía antecedentes de violencia en la MLB cuando fue arrestado por golpear en repetidas ocasiones a su pareja. (Especial)

El pelotero cerró con un mensaje emocional que buscó empatía la afición: “Amo este deporte, amo el béisbol y le debo mucho en general”.

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