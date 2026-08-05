Los videos de César Gastélum, influencer asesinado en Sinaloa: mencionaba a Harfuch y hacía bromas que molestaban a los católicos

El influencer fue asesinado en Sinaloa

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Horas después de que César Gastélum fue asesinado a balazos en Culiacán, el martes 4 de agosto, sus videos volvieron a circular masivamente en redes sociales. El Gabinete de Seguridad confirmó que una de las líneas de investigación del homicidio se centra en las propias publicaciones del creador de contenido, en las que habría hecho alusión al crimen organizado en Sinaloa.

El influencer, acumulaba más de 577 mil seguidores en TikTok y 116 mil en Instagram. Su contenido mezclaba sketches cómicos y personajes de humor.

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El “padre bélico”: el personaje que mezclaba religión y narco

Al menos 10 influencers han sido asesinados en Sinaloa desde octubre de 2024, en medio de la violencia vinculada a disputas internas del Cártel de Sinaloa. Crédito: Instagram

Uno de los contenidos más populares de César Gastélum era su personaje del “padre bélico”, una parodia de sacerdote sinaloense que aparecía rodeado de lujos y hacía referencias constantes al crimen organizado. En los videos, el personaje simulaba dar una bendición pronunciando una oración en la que pedía protección para no ser detenido en ningún retén.

En esa oración, el personaje nombraba a “los estatales, la Guardia Nacional, los soldados y los Harfuch”, en referencia al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El tono era claramente humorístico y formaba parte de la construcción del personaje, no de una declaración personal de Gastélum.

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Las autoridades no han señalado que estas menciones tengan relación directa con el homicidio ni forman parte de una imputación oficial. La investigación sigue abierta.

Los videos del “padre bélico” generaron reacciones divididas desde su aparición. Mientras una parte de la audiencia los celebraba como comedia regional, seguidores de fe católica los señalaban como una falta de respeto a su religión.

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Las críticas apuntaban a que disfrazarse de sacerdote para hacer chistes sobre el crimen organizado trivializaba una figura religiosa.

Diez influencers asesinados en Sinaloa desde 2024

Veladoras cerca del lugar en donde el influencer César Gastélum fue asesinado la noche anterior, el miércoles 5 de agosto de 2026, en Culiacán, México. (AP Foto/Aaron Ibarra)

El caso de César Gastélum se inscribe en un patrón de violencia contra creadores de contenido en Sinaloa que se recrudeció desde septiembre de 2024, cuando estalló la disputa interna entre Los Chapitos y La Mayiza dentro del Cártel de Sinaloa.

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Desde entonces han sido asesinados al menos diez influencers: Juan Carlos “El Chilango”, Miguel Vivanco “El Jasper”, Leovardo Aispuro “El Gordo Peruci”, Rafael “El Peinadito”, Camilo Ochoa, Víctor Manuel “El Brasileño”, Agustín Paul “El Pinky”, Adalberto Peña “El Tata”, Gerardo Moya “El Jerry” y Gail Castro, hermano del influencer Markitos Toys.

Gastélum tenía un vínculo público con Leovardo Aispuro. En diciembre de 2024 publicó una fotografía en la tumba del influencer con el mensaje: “Jamás olvidaré todos los consejos que me diste, te voy a extrañar mucho amigo mío”.

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No hay personas detenidas por su asesinato.

Las imágenes captan a los agresores vigilando la zona antes del disparo

Las imágenes captan a los agresores vigilando la zona y siguiendo los movimientos de la víctima. (Redes Sociales)

El video del crimen mostró que la motocicleta Honda con los dos sicarios ya había pasado por el estacionamiento del KFC minutos antes del ataque. Los agresores habrían reconocido el lugar y los movimientos de César Gastélum antes de ejecutar el disparo.

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La secuencia quedó registrada en la propia transmisión en vivo. Se escucha a uno de los acompañantes del influencer decir “no, la moto, la moto”, y segundos después la advertencia: “esos chavalos me dan miedo”. Los sicarios regresaron, se acercaron a la salida del Drive Thru y uno de ellos disparó en la cabeza a Gastélum con un arma corta. Ambos huyeron de inmediato.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el punto exacto donde cayó el creador de contenido. Sobre el pavimento del estacionamiento, familiares y amigos colocaron veladoras encendidas. Las marcas del ataque permanecen visibles en la zona, a escasos metros del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

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