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Línea 4 del Cablebús CDMX: este será el tiempo de recorrido de CU a Pedregal de San Nicolás

La Semovi anunció que esta ruta que llegará al Metro Universidad de la Línea 3 y mejorará la movilidad en Tlalpan

Línea 4 del Cablebús CDMX: este será el tiempo de recorrido de CU a Pedregal de San Nicolás (X/ @Claudiashein)
Línea 4 del Cablebús CDMX: este será el tiempo de recorrido de CU a Pedregal de San Nicolás (X/ @Claudiashein)
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El Gobierno de la Ciudad de México empezó con la construcción de tres nuevas líneas del sistema Cablebús. Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, se encargó de presentar los proyectos, y una de las más importantes que ya inició con la obra civil es la Línea 4, que partirá desde el Metro Universidad de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) hasta el Pedregal.

La Línea 4 del Cablebús conectará la alcaldía Coyoacán con Tlalpan, además, permitirá reducir los tiempos de traslado, en especial para los habitantes del Pedregal de San Nicolas. Recientemente, en conferencia de prensa, las autoridades explicaron detalles de cómo será la ruta de la cuarta línea del Cablebús, así como de las estaciones, kilómetros y los tiempos de recorrido que tendrá la línea una vez que concluya su construcción.

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Reducir los tiempos de traslado es combatir la desigualdad y la pobreza de tiempo. Los cablebuses devuelven horas de vida y esto es profundo y transformador, por eso le apostamos a estas grandes obras de Cablebús, porque se hace justicia, justicia territorial y de tiempo, se combate la pobreza”, compartió la mandataria en conferencia del pasado 4 de agosto.

La jefa de Gobierno CDMX, Clara Brugada, compartió detalles sobre la construcción de las Líneas 4, 5 y 6 del Cablebús en diferentes puntos de la periferia y brindar opciones de transporte

¿Cuánto tiempo tomará el recorrido de la Línea 4 del Cablebús?

Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi), informó que actualmente, los habitantes de la zona alta de la alcaldía Tlalpan realizan recorridos de traslado de alrededor de 70 minutos, pero con la construcción del Cablebús habrá una reducción del tiempo invertido en trasladarse de hasta el 50 por ciento.

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Se espera que la Línea 4 del Cablebús realice el recorrido de sus nueve estaciones en un promedio de 35 minutos. El secretario de Movilidad Héctor Ulises García Nieto detalló que esta línea tendrá una longitud aproximada de 11.4 kilómetros y requerirá la instalación de más de 70 postes. La obra se concentrará principalmente en Tlalpan y atenderá una demanda estimada de más de 65 mil personas.

La jefa de Gobierno también señaló que la Línea 4, que unirá la parte alta de Tlalpan, en Pedregal de San Nicolás, con Metro Universidad, cuenta con financiamiento del Gobierno Federal. La ruta beneficiará a más de 55 colonias y pueblos originarios.

Cabina azul de Cablebús sobre una estación gris y una calle, con un mapa de ruta de la Línea 4 en una pizarra de corcho con chinchetas y cinta adhesiva.
La CDMX prevé que la construcción de las nuevas líneas 4, 5 y 6 del Cablebús tome de 2 a 2.5 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles técnicos de la Línea 4 del Cablebús

  • Recorrido: 35 minutos
  • Estaciones: 9
  • Kilómetros de recorrido: 11.4 km

La CDMX prevé que la construcción de las nuevas líneas 4, 5 y 6 del Cablebús tome de 2 a 2.5 años, un plazo con el que el gobierno capitalino busca ampliar la movilidad en zonas altas y periféricas de cinco alcaldías y llevar el servicio a más de 200 mil usuarios al día.

El proyecto contempla una inversión superior a 17 mil millones de pesos para construir 40 kilómetros de nueva infraestructura y beneficiar a cerca de 150 colonias y pueblos originarios, según informó la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

De acuerdo con la mandataria capitalina, las tres rutas están dirigidas a habitantes que viven en áreas con traslados largos y con oferta limitada de transporte público. La primera línea que iniciará obras civiles será la que conectará el Metro Universidad de la Línea 3 con el Pedregal.

Estas son las estaciones de la Línea 4 del Cablebús:

En el paradero Universidad construirán el Cablebús y Trolebús (Infobae México/ Jaqueline Viedma)
La Línea 4 del Cablebús llegará al paradero Universidad (Infobae México/ Jaqueline Viedma)

La obra busca atender la movilidad de más de 65 mil personas de zonas como El Ajusco y Los Pedregales. De acuerdo con los datos oficiales citados por el medio, el tiempo de traslado bajará de 70 a 35 minutos en más de 55 colonias y pueblos de la alcaldía.

El proyecto contempla nueve estaciones a lo largo del recorrido. El trayecto inicia en Pedregal de San Nicolás, ubicado en la parte alta de Tlalpan, y termina en Metro Universidad, donde también habrá conexión con el CETRAM Universidad.

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