Ana Gastélum niega vínculo con influencer asesinado en Culiacán: “No toda la gente que tiene el mismo apellido es familia”

La creadora de contenido en redes sociales compartió mediante su cuenta de Instagram la aclaración. Crédito: Instagram / @anagastelumc

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La influencer sinaloense Ana Gastélum, esposa de Kevin Castro y cuñada de Markitos Toys, salió a desmentir este miércoles 5 de agosto las versiones que circularon en redes sociales tras el asesinato del creador de contenido César Gastélum, las cuales afirmaban que eran hermanos.

En sus historias de Instagram fue contundente, señalando que “No toda la gente que tiene el mismo apellido es familia”

Con sombrero blanco y de lado izquierdo está César Gastélum, horas antes de ser asesinado a balazos. (RS)

El rumor tomó fuerza minutos después del homicidio de César Gastélum, ocurrido la noche del martes 4 de agosto en la entrada de una sucursal de KFC en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, cerca de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

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Una seguidora alertó a Ana Gastélum por mensaje directo y señaló a Milenio como responsable, aunque no compartió ninguna nota que expusiera los presuntos dichos por parte de ese medio de comunicación.

Además, la influencer también publicó una captura de pantalla que muestra un video del creador de contenido Maurg1, quien sí difundió el supuesto parentesco en sus redes, generando una ola de críticas de sus propios seguidores por no haber verificado el dato antes de publicarlo.

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Ana Gastélum acusó a creadores de contenido y medios de usar su nombre para ganar viralidad

Desde sus historias de Instagram, Ana Gastélum publicó: “Mis condolencias para la familia del joven que se dice que era mi hermano, pero NO era mi familiar”.

Ofreció sus condolencias a los deudos del influencer, pero fue directa al separar cualquier parentesco. La misma noche del crimen, antes de que el rumor se extendiera, ya había publicado en sus redes que estaba conviviendo con sus dos hermanas por el cumpleaños de una de ellas, sin hacer ninguna mención a César Gastélum.

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Publicaciones de Ana Gastélum en Instagram, negando algún parentesco con el joven asesinado la noche del 4 de agosto. Crédito: Instagram - Ana Gastélum

En las conversaciones de redes que decidió hacer públicas, calificó a los responsables de “ineptos” y amplió la crítica.

“Es un suceso fuerte y triste y les fascina utilizar nombres ajenos para hacerse más ‘virales’”. dijo.

A Maurg1 un usuario le escribió: “Lo importante de investigar antes de hacer una noticia, amigo solo le informo que no es su hermano, para la otra corrija sus errores”. El comunicador respondió que reclamaría el error a Gemini, la herramienta de inteligencia artificial que habría utilizado como fuente.

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César Gastélum fue ejecutado a balazos durante una transmisión en vivo

La noche del martes 4 de agosto, César Gastélum grababa contenido junto con otros dos jóvenes en el Drive Thru de un KFC en Culiacán cuando dos sujetos en motocicleta se acercaron y uno de ellos le disparó en la cabeza con un arma corta.

La dinámica consistía en trabajar como repartidores de la plataforma Rappi, entregando comida a usuarios y grabando todo el proceso, al mismo tiempo que hacían referencias directas al crimen organizado. César y los otros dos creadores de contenido simulaban hablar por radio y con claves como si se tratara de “punteros” o “halcones”.

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El ataque ocurrió sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, a unos metros de la sede de la FGE. Las dos personas que lo acompañaban en la grabación resultaron ilesas, aunque quedaron en estado de shock.

Las imágenes captan a los agresores vigilando la zona y siguiendo los movimientos de la víctima. (Redes Sociales)

El homicidio quedó registrado en las cámaras de los propios colaboradores de César Gastélum y en las de videovigilancia del establecimiento.

Un video posterior reveló que los atacantes ya habían rondado el lugar minutos antes del ataque, a bordo de una motocicleta Honda tipo doble propósito, blanca con rojo y negro. Los atacantes portaban casco al momento del crimen.

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Hasta el momento no hay personas detenidas por el crimen.

El crimen llegó en un contexto de violencia sistemática contra influencers en Sinaloa

Con César Gastélum, suman al menos diez creadores de contenido asesinados en Sinaloa en el marco de las disputas internas del las facciones del Cártel de Sinaloa conocidas como “Los Chapitos” y “Los Mayos”.

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Momento en que los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron de la aeronave tipo Beechcraft King Air. Cortesía: Pie de Nota

La guerra en el estado explotó tras el secuestro y estrega de Ismael “El Mayo” Zambada por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán.

Entre las víctimas que documentadas desde el 4 de septiembre de 2024 figuró Gail Castro, cuñado de Ana Gastélum y hermano de Markitos Toys, cuyo caso también atrajo atención nacional.

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La lista incluye además a Juan Carlos “El Chilango”, Miguel Vivanco “El Jasper”, Leovardo Aispuro “El Gordo Peruci”, Rafael “El Peinadito”, Camilo Ochoa, Víctor Manuel “El Brasileño”, Agustín Paul “El Pinky” y Adalberto Peña “El Tata”.

El Gabinete de Seguridad informó la mañana de este 5 de agosto que colabora con la Fiscalía de Sinaloa en las investigaciones y que entre las líneas de trabajo se analizan publicaciones de César Gastelum que habrían hecho alusión a una facción de un grupo delictivo.

Las autoridades también confirmaron que se revisan cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables.