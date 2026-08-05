Guillermo Almada lleva su entrenamiento del América a las calles

Almada fue captado en la calle entrenando con el uniforme del América. (captura de pantalla)

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Previo a su debut en la Leagues Cup 2026, el entrenador del América, Guillermo Almada, fue captado realizando ejercicios físicos en las calles cercanas a las instalaciones de Coapa.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde aficionados destacaron la disciplina del estratega uruguayo, quien se ha caracterizado por exigir una alta intensidad a sus equipos.

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La escena ocurrió en la antesala de uno de los compromisos más importantes para las Águilas en el arranque de su actividad internacional, cuando el club busca trasladar su buen momento en la Liga MX a la Leagues Cup, torneo que enfrenta a equipos mexicanos y de la MLS.

Guillermo Almada sorprende al entrenar en plena vía pública

Las fotografías de Guillermo Almada ejercitándose fuera de las instalaciones del club llamaron la atención debido a que no es común ver a un entrenador de su perfil realizando rutinas físicas en espacios públicos.

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En las imágenes se observa al técnico efectuando ejercicios de fuerza y acondicionamiento físico como parte de una rutina personal que mantiene desde hace varios años.

Almada mostró su condición física. (captura de pantalla)

La escena fue interpretada por muchos aficionados como una muestra de la filosofía que busca implementar en el América.

Desde su llegada al banquillo azulcrema, Almada ha insistido en la importancia de la intensidad, la preparación física y la competitividad constante, aspectos que fueron fundamentales durante su paso por otros clubes del futbol mexicano.

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Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Algunos seguidores destacaron que el estratega “predica con el ejemplo”, mientras que otros señalaron que el uruguayo debería ejercitarse en otros espacios mas aptos.

También hubo quienes consideran que el compromiso del entrenador es una de las razones por las que el equipo va en buen camino para regresar a la competencia por títulos.

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Más allá de lo anecdótico, la aparición de Almada entrenando en la calle se produce en un momento importante para la institución.

El América afronta una nueva edición de la Leagues Cup con la expectativa de convertirse en protagonista y competir por el título internacional, un objetivo que la directiva y la afición consideran prioritario para la temporada.

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América vs San Diego FC: fecha, horario y dónde ver el debut azulcrema

El primer reto de las Águilas en la Leagues Cup 2026 será frente a San Diego FC, franquicia de la MLS que continúa consolidando su proyecto deportivo.

El encuentro se disputará el jueves 6 de agosto en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, convirtiéndose en uno de los partidos más atractivos de la jornada inaugural para los clubes mexicanos.

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El Club América viene de ganarle a Santos Laguna. (REUTERS)

De acuerdo con la información disponible, el silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

El compromiso podrá seguirse a través de Apple TV mediante MLS Season Pass, además de otras opciones de transmisión que han sido anunciadas para territorio nacional.

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El duelo tendrá un significado especial para el conjunto dirigido por Guillermo Almada, ya que representará su presentación oficial en el certamen internacional.

Además, será una oportunidad para medir el nivel del equipo frente a una escuadra estadounidense que busca ganar protagonismo dentro de la competencia.

La Leagues Cup 2026 reúne a clubes de la Liga MX y la MLS en un formato que premia el rendimiento durante la fase inicial antes de dar paso a las rondas eliminatorias.

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Para el América, sumar una victoria en su primer compromiso podría marcar el rumbo de su participación y fortalecer las aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Mientras el equipo afina los últimos detalles para el encuentro, la imagen de Guillermo Almada entrenando en las calles se convirtió en un símbolo de la exigencia que rodea al club.