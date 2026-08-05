Mariana Ochoa se lanza de nuevo contra Aldo Rendón: “Si yo lo invito a que me vista, ahí va a estar”

Mariana Ochoa vuelva a la carga contra Aldo Rendón, asegurando que el stylist es mucho "pico" (Captura de pantalla )

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Tras ser la primera eliminada de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la actriz y cantante Mariana Ochoa volvió a cargar en contra del stylist Aldo Rendón.

Durante una entrevista con Marie Claire la actriz y cantante señaló a Rendón mencionando que él es mucho “pico” en referencia a que suele hablar de mucho.

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Además de señalar que la actitud del stylist en su contra le sorprendió demasiado ya que ni siquiera se conocían.

“Dijo que le caía mal y que me odiaba, pero ni siquiera nos conocíamos, mira, él es mucho pico”, comento Ochoa.

Mariana Ochoa aseguró que si lo invita a vestirla tras La Casa de los Famosos México el stylist aceptara sin dudarlo.

“Te apuesto, les firmo aquí, ahorita que está encerrado y que no me escucha, que si yo lo invito a que me vista, ahí va a estar”, comentó Ochoa.

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Tras estas declaraciones Marie Claire intentó suavizar el tema señalando que tal vez su actitud se debía a simples “gajes del encierro”.

Por su parte Ochoa no aceptó esa versión y señaló que hará una encuesta y una apuesta para confirmar su teoría.

Mariano Ochoa habló sobre Aldo Rendón y aposto que el stylist aceptaría vestirla (Captura de pantalla )

Una apuesta dentro de la casa

Para evitar que Aldo Rendón pueda consultar sus declaraciones y la supuesta apuesta que Ochoa lanzará a los usuarios en redes sociales la cantante buscará que La Jefa permita lanzarle la propuesta en pleno programa.

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“A ver si La Jeda me deja hacerle llegar la propuesta dentro de la casa para que no sepa que hay una encuesta afuera”, comentó Ochoa.

Hasta el momento la apuesta continúa como una propuesta y no se ha confirmado de forma oficial por la propia Ochoa.

Ademas de que hasta el momento no hay una postura oficial emitida por la producción de La Casa de los Famosos México sobre la posibilidad de presentar la propuesta en el programa.

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Mariana Ochoa lanzará una apuesta con los seguidores de La Casa de los Famosos México. (Televisa)

Los antecedentes entre Ochoa y Rendón

El origen del pleito se remonta a una entrevista que el stylist Aldo Rendón concedió al podcast Pipiris Nights, conducido por Apio Quijano, donde recordó haber vestido a OV7 para una sesión de fotos.

Describió el trabajo como “muy complicado” y fue directo sobre Mariana Ochoa: “La Mariana no la soporto, insoportable”.

Según Rendón, el grupo cuestionaba las decisiones de vestuario sin entender la propuesta de imagen, situación que lo llevó a abandonar el set antes de que terminara la sesión.

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Cuando la prensa le preguntó a Mariana su opinión, la cantante respondió con desconcierto: “No lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, no sabía de estas declaraciones”.

Ya eliminada de La Casa de los Famosos México, Ochoa explicó en el programa Hoy por qué no recordaba haber trabajado con Rendón: él nunca tuvo contacto directo con los integrantes del grupo.

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“Él dejó los vestuarios y ni siquiera se quedó a nuestra sesión de fotos, ni convivió con nosotros”, afirmó.

Ochoa fue contundente con el stylist: “Él se lo inventó. Es una inventada. Aldo, eres una inventada”.

El productor El Borrego Nava también tomó postura: “Aldo llegó a vestirlos para una sesión de fotos y la verdad es que los chavos no pusieron tanto de su parte. Lo enloquecieron, lo desquiciaron y Aldo salió corriendo a mitad de la sesión”.

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Dentro del reality, ambos ya habían tenido un encuentro directo. Rendón confirmó haber vestido al grupo y cerró el asunto con una frase: “Aquí no traemos nada del pasado”.

El conflicto entre ambos viene de años atrás. (@LaCasaFamososMx)

Rendón explotó contra Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026

El pleito comenzó durante el desayuno del día siguiente a la primera Fiesta Temática. Mariana Ochoa cuestionó a los habitantes por la limpieza de los baños y señaló que Karina Torres y Gema Garoa seguían dormidas.

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Aldo Rendón la interrumpió: “No son mucamas de nadie. No se van a levantar a la hora que ustedes quieran que esté limpio el baño”.

El tema quedó en pausa, pero más tarde Rendón retomó el asunto con Karina y Gema. Ahí confesó que “se le acabó el amor” hacia Ochoa y adelantó que la nominará si regresaba el domingo: “Yo la voy a nominar, no la aguanto”.

El stylist también cuestionó la personalidad de la cantante: “No tiene nada malo nunca, con nadie, pero es su personalidad. Si tú dices ‘limón’, ella dice ‘no, mejor otra cosa’”.

Incluso Cynthia Klitbo, según Rendón, notó su molestia: “No es la casa de Mariana. Le di la oportunidad, pero ahorita ya no la soporto”.

Aldo Rendón comparte con Karina Torres y Gema Garoa el roce que tuvo con Mariana Ochoa (Captura de pantalla )

Sin embargo el tema dentro de la casa quedó zanjado debido a que Ochoa se convirtió en la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026.