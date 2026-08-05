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Ken Salazar pide dejar atrás el caso del Mayo Zambada y enfocarse en la seguridad en México

El exembajador de Estados Unidos aseguró que la detención debe verse como una “victoria” bilateral

Ken Salazar pide dejar atrás el caso del Mayo Zambada y enfocarse en la seguridad en México. REUTERS/Raquel Cunha
Ken Salazar pide dejar atrás el caso del Mayo Zambada y enfocarse en la seguridad en México. REUTERS/Raquel Cunha
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Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, volvió a hablar de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, un tema que ha tensado la relación bilateral, pero que a decir del exdiplomático debe ser calificada como una victoria contra el crimen organizado.

Detención de El Mayo es “una victoria bilateral”

En conferencia de prensa virtual para anunciar la versión en español de su libro “Fronteras, mi lucha por un América unida”, puntualizó que la polémica que desató el traslado del líder criminal en julio de 2024, “debería ser celebrado como victoria en México, tanto como en Estados Unidos”.

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Aseguró que la avioneta donde se traslado a “El Mayo” fue entregada a las autoridades correspondientes para llevar a cabo las investigaciones en cuanto al caso, puntualizó que la operación fue realizada por el Cártel de Sinaloa y no por alguna dependencia de seguridad estadounidense.

Ante los cuestionamientos y acusaciones que han surgido por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre que el exdiplomático habría mentido acerca de la detención del líder criminal, reiteró que “la verdad es la verdad”, al tiempo que instó al gobierno mexicano a enfocarse en la seguridad del país.

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Momento en que los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron de la aeronave tipo Beechcraft King Air. Cortesía: Pie de Nota
Momento en que los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron de la aeronave tipo Beechcraft King Air. Cortesía: Pie de Nota

Seguridad, el tema que debería tomar mayor relevancia en México

Hizo énfasis en que México “no es tan seguro”, “no es la realidad”, por lo que pidió preguntarle al “pueblo si se sienten seguros”; descalificó que a dos años de la detención de El Mayo -durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador-, el tema siga generando polémica y no la situación actual en materia de seguridad.

Respecto a la relación bilateral, Ken Salazar comentó que uno de los temas que generan mayor amenaza entre México y Estados Unidos es la política, ya que que el discurso “controla el mensaje y la realidad de lo que está pasando, controla lo que se dice de seguridad”.

Confió en que la administración de Sheinbaum vaya encaminada a implementar una “política nueva”, ya que dijo conocer al equipo que conforma el gabinete presidencial y al secretario de seguridad, Omar García Harfuch.

Ken Salazar recuerda caso CIA

También abordó el caso CIA en Chihuahua, donde agentes de la agencia estadounidense intervinieron en un operativo de seguridad para desmantelar un narcolaboratorio, tema por el que la gobernadora María Eugenia Campos ha sido calificada como “traidora a la patria” por parte de Morena.

La gobernadora de Chihuahua fue citada por la FGR por el caso CIA. Crédito: X - @azucenau
La gobernadora de Chihuahua fue citada por la FGR por el caso CIA. Crédito: X - @azucenau

Al respecto, el exembajador comentó que “siempre ha trabajado Estados Unidos y México en cooperación en estos temas de seguridad. Hay tantas cosas que han pasado, pero cada una de esas cosas subraya la importancia de un trabajo conjunto, pero también claridad”.

Calificó que otros estados mantienen altos índices de violencia como Sinaloa, señalando similitudes con Tamaulipas. Describió que en algún momento personal de la embajada vivió un episodio de inseguridad, “alguien de los cárteles los quiso parar con rifle apuntado a su carro”.

Rumbo a la salida de Donald Trump en 2028, Ken Salazar apuntó a la continuación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), indicó que el país pasa por una crisis “grande de política”, debido a las división a la que le apuesta la administración actual.

Actualmente, el T-MEC se encuentra en una nueva fase con revisiones anuales hasta 2036, debido a que Estados Unidos decidió no firmar la renovación hasta 2042. La cuarta ronda de negociaciones se llevarán a cabo en septiembre y se espera que la firma -como estaba contemplada- se lleve a cabo a inicios del año que viene.

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