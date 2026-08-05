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¡En pleno vuelo! Exigen a Mikel Arriola el regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano

Captaron durante un vuelo al comisionado de la Federación Mexicana de Futbol y fue cuestionado de manera sorpresiva por otro pasajero

(redes sociales)

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La discusión sobre el futuro del ascenso y descenso en el futbol mexicano volvió a tomar fuerza en las últimas horas.

Desde hace varios años, la desaparición de este sistema ha generado inconformidad entre clubes de la Liga de Expansión MX, futbolistas y aficionados, quienes consideran que la falta de movilidad deportiva entre categorías afecta la competitividad del balompié nacional.

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En medio de este escenario, un momento captado durante un vuelo comercial colocó nuevamente el tema en el centro de la conversación pública al involucrar directamente a Mikel Arriola, una de las principales figuras de la estructura del futbol mexicano.

Aficionado encaró a Mikel Arriola durante un vuelo comercial

La polémica surgió luego de que en redes sociales comenzara a circular un video grabado al interior de un avión comercial.

En las imágenes se observa a Mikel Arriola, presidente comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, sentado en su lugar mientras un aficionado le reclama por la ausencia del ascenso y descenso.

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El seguidor aprovechó la cercanía para expresar su inconformidad respecto a una de las decisiones más cuestionadas de los últimos años dentro del futbol mexicano.

Con un tono directo, el aficionado exigió el regreso del sistema que durante décadas permitió a los equipos ascender a la máxima categoría o perder la categoría de acuerdo con sus resultados deportivos.

“¡Queremos ascenso y descenso, Micky!”, dijo el pasajero. Las imágenes rápidamente se hicieron virales en distintas plataformas digitales.

El comisionado no hizo ningún gesto. (captura de pantalla)
El comisionado no hizo ningún gesto. (captura de pantalla)

Durante la grabación, Mikel Arriola no respondió a los reclamos y permaneció en su asiento. Por lo que dicha persona que lo cuestionó “¡No me des el avión, viejo!”, luego de que no dijera una sola palabra.

Aunque el intercambio fue breve, el momento llamó la atención debido a que pocas veces los dirigentes del futbol nacional son confrontados de manera directa por aficionados en espacios públicos.

La reacción en redes sociales fue inmediata y algunos usuarios respaldaron la postura del aficionado y señalaron que representa el sentir de una parte importante de la afición.

Más allá del episodio ocurrido en el avión, el video volvió a colocar sobre la mesa una discusión que continúa abierta y que sigue generando opiniones divididas entre aficionados.

¿Por qué sigue la presión para que regrese el ascenso y descenso?

La exigencia hacia Mikel Arriola ocurre en un contexto de creciente inconformidad por parte de diversos sectores relacionados con el futbol mexicano.

Desde que el sistema de ascenso y descenso fue suspendido, varios clubes de la Liga de Expansión MX han manifestado que la medida limita sus aspiraciones deportivas y reduce los incentivos para invertir en proyectos a largo plazo.

Quienes defienden el regreso del mecanismo sostienen que la competencia se vuelve más atractiva cuando existe la posibilidad de ganar un lugar en la Liga MX por méritos deportivos.

Durante su gestión ha sido criticado fuertemente por sus malas decisiones. REUTERS/Eloisa Sanchez
Durante su gestión ha sido criticado fuertemente por sus malas decisiones. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por otro lado, los dirigentes que respaldan el modelo actual han señalado en distintas ocasiones que la prioridad es fortalecer la estabilidad financiera de los clubes y consolidar proyectos institucionales antes de reactivar el sistema tradicional.

A pesar de esas posturas, el tema continúa generando debate.

Las protestas de aficionados, las manifestaciones de clubes de expansión y las constantes discusiones en redes sociales reflejan que una parte importante del entorno futbolístico sigue esperando cambios en el futuro cercano.

El episodio protagonizado por un aficionado y Mikel Arriola durante un vuelo comercial terminó convirtiéndose en una muestra del descontento que persiste alrededor del ascenso y descenso.

Aunque el reclamo no obtuvo respuesta pública en ese momento, el video evidenció que la discusión sobre el futuro del futbol mexicano continúa vigente y que la presión para recuperar este sistema sigue presente entre numerosos seguidores.

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