Donald Trump asegura que México y otros países perjudicaron a EEUU con aranceles durante años. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

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Durante un evento en Las Vegas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a defender su política arancelaria, asegurando que las medidas implementadas desde su llegada en 2025 han surtido efectos positivos, agregó que durante mucho tiempo, México y otros países perjudicaron la economía estadounidense.

Destacó que “arancel” se ha convertido en su palabra favorita, y puntualizó que desde su perspectiva países como China, Japón, Corea del Sur, Alemana, Canadá y México, la nación que gobierna ha sido perjudicada “ por aranceles usados en nuestra contra durante años”.

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En medio de las tensiones comerciales, se pronunció en contra de Canadá: “Es desagradable. Lo son, son desagradables. La gente piensa que en Canadá son desagradables... Amo a su gente, pero son desagradables, un liderazgo desagradable”.

Reiteró que las medidas en materia de comercio impuestas por su administración han tenido repercusiones en países de todo el mundo: “Les dimos la vuelta a todos y es por eso que están viendo números como nunca antes habían visto”.

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“Última medida arancelaria no afecta a México”, asegura Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó que el nuevo esquema arancelario anunciado por Washington el pasado 23 de julio, represente un cambio en las condiciones comerciales de México. Según explicó, los productos que acreditan su origen bajo el T-MEC permanecen exentos del gravamen, mientras que los que no cumplen con las reglas de origen siguen sujetos al mismo 10% que ya enfrentaban antes del anuncio.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aclaró el impacto para México, por la nueva medida arancelaria aplicada a 60 países por parte de Estados Unidos. (Crédito: Ebrard)

La medida estadounidense consiste en sustituir los aranceles aplicados bajo la Sección 122 por un nuevo mecanismo basado en la Sección 301, vinculado a investigaciones sobre mercancías elaboradas con trabajo forzoso. Aunque México quedó incluido entre los países sujetos a dicha investigación, la Secretaría de Economía subrayó que el impacto será acotado gracias a las disposiciones del tratado regional.

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En términos prácticos, el cambio modifica el fundamento jurídico del gravamen, no su monto; por lo que la medida orilla a las empresas exportadoras a seguir demostrando el cumplimiento de las reglas de origen para conservar el acceso preferencial al mercado estadounidense.

En tercera ronda del T-MEC hubo avances: negociaciones continuarán

Del 21 al 23 de julio, Ciudad de México fue sede de la tercera ronda de conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en el marco de la revisión del T-MEC. Las delegaciones, encabezadas por Ebrard y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer, calificaron los trabajos como constructivos.

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Los temas centrales incluyeron la industria del acero y el aluminio, el fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro, sectores estratégicos y la sustitución de importaciones provenientes de Asia. Como resultado, ambos gobiernos acordaron una cuarta ronda de diálogo para la primera quincena de septiembre.

La Secretaría de Economía confirmó que alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas seguirá ingresando al mercado estadounidense con arancel cero, al mantenerse las preferencias establecidas en el acuerdo comercial.

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Sheinbaum se reunió con Greer por T-MEC. (@Claudiashein)

T-MEC en medio de tensiones por temas de política y seguridad

Pese a que la administración de Claudia Sheinbaum prevé que las negociaciones bilaterales culminen a finales de este año y con ello se prolongue el tratado comercial hasta 2042, Greer ha comentado que temas como las reglas de origen, medio ambiente y normas laborales, se aborden hasta 2027.

Pese a que el gobierno de México ha reiterado que la decisión de Trump no golpea a la economía mexicana, el embajador Roberto Lazzeri ha asegurado que cada día significa mayor pérdida de “competitividad, participación de mercado e inversión”.

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Las negociaciones se han realizado en medio de tensiones por temas políticos y de seguridad, incluso, el discurso de Sheinbaum se ha endurecido con el paso de las semanas, llegando a emprender acciones legales en materia de migración y pidiendo rendir cuentas a los estadounidenses en casos como el traslado de criminales como El Mayo Zambada.