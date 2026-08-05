Ronald Johnson celebra cargos y recompensas de más de 100 millones de dólares contra líderes del CJNG

Johnson aseguró que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, Estados Unidos trabaja junto con autoridades mexicanas para desmantelar el liderazgo de los cárteles. Crédito: X/@USAmbMex

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró este miércoles 5 de agosto que Estados Unidos el anuncio de cargos penales contra altos líderes del CJNG y de más de 100 millones de dólares en recompensas por información que lleve a su captura.

Johnson sostuvo en un tuit que la “presión contra los cárteles y las organizaciones narcoterroristas continúa” y que, “bajo el liderazgo” del presidente Donald Trump, su gobierno trabaja “junto con las autoridades mexicanas” para desmantelar el liderazgo de los cárteles y exigir cuentas a quienes trafican “narcóticos mortales, como el fentanilo”, y generan violencia.

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“El que la haga la pagará. Todas las personas que hacen posible estas organizaciones criminales, sin importar cuál sea su papel, serán encontradas y rendirán cuentas”, agregó el embajador en la misma publicación.

El gobierno de Estados Unidos anuncia recompensas por 102 millones de dólares contra ocho presuntos mandos del CJNG

El Departamento de Estado ofrece hasta 25 millones de dólares por Juan Carlos Valencia González, “Pelón”, señalado como mando tras la muerte de “El Mencho”. REUTERS/Jonathan Ernst

Estados Unidos anunció este 5 de agosto recompensas por 102 millones de dólares contra ocho presuntos líderes y operadores del CJNG, además de restricciones de visa para 65 personas vinculadas con la organización, en una nueva ofensiva de la administración de Donald Trump contra los cárteles mexicanos designados como organizaciones terroristas extranjeras.

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Esta medida incluye la revocación inmediata de 26 visas que seguían vigentes entre ese grupo de 65 personas. De acuerdo con el Departamento de Estado, desde junio de 2025 suman 93 visas canceladas a familiares y asociados de narcotraficantes sancionados ligados a cárteles con esa designación.

La recompensa más alta recae en Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, por quien Washington ofrece hasta 25 millones de dólares. El Departamento de Estado señaló que Valencia González asumió el mando del cártel tras la muerte reciente de su padrastro, el fundador de la organización Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

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Washington elevó las recompensas contra la cúpula del CJNG

Estados Unidos anunció recompensas por 102 millones de dólares contra ocho presuntos líderes y operadores del CJNG. REUTERS/Jonathan Ernst

El segundo monto más alto es de hasta 15 millones de dólares y alcanza a tres personas. Una de ellas es Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, cuya recompensa fue triplicada desde los 5 millones de dólares previos.

En ese mismo nivel aparecen Gonzalo Mendoza Gaytán, “Sapo”, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, “Chorro”, identificado además como yerno de Oseguera Cervantes. Ambos enfrentan cargos penales cuya acusación fue desclasificada este mismo 5 de agosto por el Departamento de Justicia.

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Otros tres integrantes del cártel tienen recompensas de hasta 10 millones de dólares cada uno: Ricardo Ruiz Velasco, “Tripa”; Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”; y Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”. Los tres también figuran en la acusación desclasificada de este miércoles.

Ricardo Ruiz Velasco, “Tripa”, Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”, y Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”, tienen recompensas de hasta 10 millones de dólares cada uno. REUTERS/Jonathan Ernst

La octava persona incluida en el anuncio es Griselda Margarita Arredondo Pinzón, por quien se ofrecen hasta 2 millones de dólares. Su caso es llevado por el FBI, igual que los de Montero Pinzón y Rivera Varela.

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Según el comunicado del Departamento de Estado, las recompensas fueron autorizadas bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos y el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional. Ambos operan con apoyo de la DEA, el FBI, el HSI, el IRS, el CBP y el Centro Nacional de Coordinación.

Además del aumento en las recompensas, Washington impuso restricciones de visa a 65 personas descritas como familiares, socios personales o socios de negocios de individuos sancionados bajo la Orden Ejecutiva 14059. Esa disposición castiga a extranjeros involucrados en tráfico ilícito de drogas.

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El gobierno estadounidense sostiene que el CJNG distribuye fentanilo ilícito, cocaína, heroína y metanfetamina en comunidades de Estados Unidos. También recordó que la organización fue designada como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado durante el primer año del segundo mandato de Trump.