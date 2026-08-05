Antoine Griezmann se rinde ante Obed Vargas en medio de rumores de su salida: “Nació para el Atleti”

El francés respaldó a Obed Vagas en medio de diversas especulaciones en cuanto a un préstamo a equipos de España y Francia. (Fotos: Instagram)

Guardar

En su cumpleaños 20, el futuro de Obed Vargas en el Atlético de Madrid está marcado por diversos rumores de cesión, con clubes de España y Francia interesados en incorporarlo.

Sin embargo, en medio de la incertidumbre, Antoine Griezmann ha salido a respaldar públicamente al joven mexicano, reafirmando que su lugar está en el Metropolitano.

PUBLICIDAD

El francés, leyenda colchonera e ídolo para Vargas, no dudó en hablar bien de su ahora excompañero: “Siempre cuando me preguntan por él digo que es jugador nacido para el Atleti. Pelea cada balón, juega un fútbol muy intenso y estoy seguro de que va a triunfar”.

Griezmann declarÓ en la previa del duelo de Leagues Cup Monterrey vs Orlando que Vargas “nació para el Atleti” y que “va a triunfar”. (X/ @LeaguesCup)

Estas palabras, ofrecidas durante la previa del duelo de Leagues Cup entre Monterrey y Orlando, llegan en un momento clave, cuando el mediocampista busca consolidarse en Europa y la directiva se encontraría analizando su continuidad.

PUBLICIDAD

Griezmann como mentor y respaldo

Desde su llegada en febrero de 2026, Obed ha contado con el apoyo de Griezmann, quien lo arropó desde su primer entrenamiento y lo legitimó frente al vestuario.

El vínculo inició en el Mundial de Clubes 2025, cuando intercambiaron camisetas, y se consolidó en Madrid. El francés lo definió como “muy inteligente, muy tranquilo” y aseguró “será importante aquí”.

PUBLICIDAD

El vínculo entre Greizmann y Obed inició en el Mundial de Clubes 2025 con un intercambio de camisetaspara depués consolidarse en Madrid. (Instagram/ @soundersfc)

Este acompañamiento ha sido clave para que Vargas se sienta parte del proyecto rojiblanco y para que la afición lo perciba como una apuesta de futuro.

Rumores de salida y competencia interna para Obed

La competencia en el mediocampo es feroz: Koke, Llorente, Barrios, Cardoso y Hjulmand aparecerían como opciones prioritarias.

Por ello, surgieron rumores de cesión a clubes como Celta de Vigo, Osasuna, Getafe, Stade Rennes y Estrasburgo. Aunque la posibilidad de salir parecía real, las palabras de Griezmann funcionaron como una suerte de blindaje.

PUBLICIDAD

El Atleti felicitó a Vargas en su cumpleaños, en medio de los rumores de su partida del club. (X/ @Atleti)

El francés insistió en que Vargas no debe temer a la presión: “El otro día no le pesó la camiseta y jugó contra Barça, no es fácil”. Con estas declaraciones, reforzó la idea de que el mexicano está listo para competir en la élite.

Permanencia de Vargas como apuesta estratégica

Finalmente, el Atlético de Madrid habría decidido mantenerlo en la plantilla principal.

Obed ha respondido con actuaciones sólidas en pretemporada: un gol de penalti ante Getafe y una titularidad frente al Manchester United, donde mostró compromiso y movilidad. Además, como mundialista en 2026, se perfila como parte del recambio generacional del club.

PUBLICIDAD

La competencia en el mediocampo del Atlético de Madrid se ha intensificado en la pretemporada. REUTERS/Pablo Morano

Así, mientras Griezmann vive el ocaso de su carrera como leyenda en el Orlando City, Vargas hereda la confianza y el escenario para construir su propia historia en el Atleti.

La frase del francés, “nació para el Atleti”, resume el sentir de un vestuario que lo respalda y de una afición que comienza a verlo como parte del futuro colchonero.

PUBLICIDAD