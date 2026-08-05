Así luce la escena del crimen donde el influencer César Gastélum fue asesinado: hay veladoras y las huellas del ataque

El influencer fue atacado mientras hacía una transmisión en vivo

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César Gastélum fue asesinado a balazos el martes 4 de agosto durante una transmisión en vivo en el estacionamiento de un KFC en Culiacán, Sinaloa.

Horas después del crimen, familiares y seguidores llegaron al punto exacto del ataque y dejaron veladoras encendidas en el lugar donde el creador de contenido cayó. El sitio conserva las marcas del ataque.

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Con su asesinato, la lista de creadores de contenido ejecutados en Sinaloa en el contexto de las disputas internas del Cártel de Sinaloa suma al menos diez víctimas.

Veladoras y rastros del ataque en el estacionamiento del KFC

Zona del crimen contra el influencer, minutos después. REUTERS/Jesus Bustamante

El punto donde César Gastélum fue interceptado se encuentra en la salida del Drive Thru del restaurante de comida rápida. Ahí, los dos sicarios que viajaban en una motocicleta Honda se acercaron y uno de ellos le disparó en la cabeza con un arma corta.

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Familiares y amigos cercanos del influencer colocaron veladoras en ese mismo lugar. Las imágenes y videos que circulan en redes sociales muestran las ofrendas improvisadas sobre el pavimento del estacionamiento, en el mismo sitio donde Gastélum transmitía en vivo cuando fue atacado.

Quién es Alejandro Fierro, cantante que se encontraba con César Gastélum cuando fue asesinado por motosicarios (RS)

Las huellas del crimen también son visibles en la zona. Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano acordonaron la escena durante la noche del martes para realizar las diligencias periciales. Los restos de Gastélum fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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El ataque ocurrió a metros de la Fiscalía estatal de Sinaloa

Las imágenes captan a los agresores vigilando la zona y siguiendo los movimientos de la víctima. (Redes Sociales)

La ubicación del crimen no pasó desapercibida: el estacionamiento del KFC en el Desarrollo Urbano Tres Ríos se encuentra a escasos metros del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Pese a la cercanía, los dos agresores huyeron sin ser detenidos.

Un video revelado horas después del crimen mostró que la misma motocicleta ya había pasado por el lugar minutos antes del ataque. La escena quedó registrada en la propia transmisión en vivo: se escucha a uno de los acompañantes de Gastélum advertir “esos chavalos me dan miedo”, segundos antes de que los sicarios regresaran y abrieran fuego.

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Las dos personas que acompañaban al influencer durante la grabación resultaron ilesas, aunque quedaron en estado de shock.

Sheinbaum ordena investigar hasta al autor intelectual

Al menos 10 influencers han sido asesinados en Sinaloa desde octubre de 2024, en medio de la violencia vinculada a disputas internas del Cártel de Sinaloa. Crédito: Instagram

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles 5 de agosto, en conferencia matutina desde Palacio Nacional, que el homicidio de César Gastélum se abordó en la reunión del Gabinete de Seguridad. Pidió que la investigación avance hasta identificar tanto al autor material como al intelectual del crimen.

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“Están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de cuál es la causa de por qué se da este homicidio”, señaló ante la prensa.

El Gabinete de Seguridad publicó un comunicado en su cuenta oficial de X en el que describió el ataque como una “agresión directa” contra el creador de contenido. Entre las primeras líneas de indagatoria, el gabinete informó que Gastélum había hecho publicaciones en las que “hacía alusión a una facción de un grupo delictivo”, sin precisar qué organización.

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Un patrón de violencia contra influencers en Sinaloa

César Gastélum operaba bajo el usuario @cesargastelum04 en TikTok, donde acumulaba más de 577 mil seguidores y más de 22.2 millones de “me gusta”. En Instagram tenía 116 mil seguidores. Tenía 25 años.

Su asesinato se suma al de al menos nueve creadores de contenido ejecutados previamente en Sinaloa: Juan Carlos “El Chilango”, Miguel Vivanco “El Jasper”, Leovardo Aispuro “El Gordo Peruci”, Rafael “El Peinadito”, Camilo Ochoa, Víctor Manuel “El Brasileño”, Agustín Paul “El Pinky”, Adalberto Peña “El Tata”, “El Jerry” y Gail Castro, hermano del influencer Markitos Toys.

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