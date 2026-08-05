México vs Panamá en semifinales de los Centroamericanos: ¿Cómo va el partido?

La Selección de Eduardo Arce disputa la semifinal contra Panamá en Santo Domingo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Selección Mexicana Varonil sub 23, dirigida por Eduardo Arce, llega a la caza por la Selección de Panamá sub 23 con el objeto de tener a su merced el boleto a la Gran Final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en Santo Domingo, República Dominicana.

En el estadio Moca 85, el equipo mexicano se encuentra en ventaja gracias a las anotaciones de Gael García (7′) y Joaquín Moxica (17′ y 32′). De mantener la delantera en la marcador, México jugará por la medalla de oro el próximo lunes 7 de agosto.

PUBLICIDAD

El Tricolor sub 23 masculino debe pensar en el triunfo de este miércoles y después apuntalar a la presea dorada, ya sea contra Colombia o ante un viejo conocido de estos Juegos Centroamericanos de Santo Domingo, nos referimos a Venezuela.

Si bien, la Selección Mexicana sub 23 compartió grupo con los sudamericanos en esta justa de verano. El Tri debutó ante la Vinotinto en el estadio Cibao FC. aunque le costó mucho obtener el triunfo en la República Dominicana.

PUBLICIDAD

Joaquín Moxica anotó doblete a Panamá en las semifinales de Santo Domingo 2026 (X / Selecciones Nacionales Menores)

El gol de Joaquín Moxica, en los minutos decisivos del cotejo, brindaron a la Selección de México sus primeros tres puntos de la competencia y abrieron a la capacidad de entendimiento acerca del nivel que tendría que obedecer en esta búsqueda por la medalla de oro en Santo Domingo.

México Varonil sub 23, después de su victoria sobre Venezuela, le tocó enfrentar al anfitrión, República Dominicana, a quien no logró vencer en Cibao tras un resultado en tablas, lo que obligó a salir vencedor en su último duelo grupal contra Guatemala.

PUBLICIDAD

La Selección Nacional sub 23 mantuvo la calma pese a que Venezuela tenía esperanzas de capturar el liderato del bloque A. La concentración permitió al Tricolor entregar una demostración redonda para dejar fuera de las finales a los chapines, en virtud de la goliza de 4-1 en Santiago de los Caballeros.

El equipo mexicano cerró la primera parte del torneo varonil de futbol con siete puntos, con un récord de dos triunfos, un empate y cerro derrotas. Los futbolistas: Joaquín Moxica y Tahiel Jiménez son los goleadores del Tri hasta ahora, ambos con tres tantos.

PUBLICIDAD

¿Cuántas veces México ganó el oro en Juegos Centroamericanos?

Con la Selección Mexicana Gael García marcó gol a Panamá en las semifinales de Santo Domingo 2026 (X / Selecciones Nacionales Menores)

La Selección Mexicana Varonil Sub 23 ha ganado la medalla de oro en el futbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en siete ocasiones:

1935: El Salvador (San Salvador)

1938: Panamá (Ciudad de Panamá)

1959: Venezuela (Caracas)

1966: Puerto Rico (San Juan)

1990: México (Ciudad de México)

2014: México (Veracruz)

2023: El Salvador (San Salvador)