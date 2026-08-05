Checo Pérez y Cadillac, comparados con Miguel Herrera y Atlante por Adal Franco

Miguel Herrera, entrenador del Atlante FC, y Sergio Pérez, piloto de Fórmula 1, son equiparados por Adal Franco. . (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fórmula Uno está en pausa tras la celebración del Gran Premio de Hungría. El mexicano, Sergio Checo Pérez, en su temporada de retorno, no suma un punto en el campeonato de pilotos al igual que la escudería Cadillac, quien contrató al tapatío para aportar su experiencia.

Sin embargo, en su primer año en la F1, el equipo Cadillac ha ido en picada, pero es parte del aprendizaje en el Máximo Circuito y eso motivó al comentarista de ESPN, Adal Franco, para comparar a Checo Pérez con el entrenador de futbol, Miguel Piojo Herrera, y Cadillac con el Atlante FC.

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“Cadillac es el Atlante FC y Checo Pérez es el Piojo Herrera”, dijo Adal Franco en el podcast de ESPN Racing. “Cadillac es el equipo que acaba de entrar, así también el Atlante FC, es el nuevo en la Liga Mx y le va costar, sufrirá, tendrá que batallar y aferrar a uno dos buenos resultados en la temporada”, agregó.

En cuanto a Checo Pérez, para Adal Franco él es Miguel Herrera dentro de la escudería Cadillac porque “es la imagen, es la capacidad, es el talento comprobado en el pasado. Ahí están los éxitos, lo que han conseguido uno y otro y creemos que como está Checo ya lo van a solucionar y van a salir campeones”.

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“Les va a costar mucho trabajo, la van a pasar mal, van a sufrir, vendrán de repente algunos fines de semana interesantes como el que Atlante FC tuvo derrotando al campeón Cruz Azul y en algún momento Checo quizá nos sorprenda, quizá con algún muy bien resultado pero eso no quiere decir que ya esté en condiciones, le va a tomar mucho tiempo”, reiteró Adal Franco.

Admiración mutua entre Checo Pérez y Miguel Herrera

Los pilotos de Cadillac auguran buenos resultados en el regreso de la Fórmula 1

Sergio Checo Pérez y Miguel Piojo Herrera son dos de los exponentes deportivos con mucho reconocimiento en México que comparten una relación de amistad y reconocimiento recíproco, resaltada por el gusto compartido hacia el futbol y el Club de Futbol América

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Cuando Checo ganó el Gran Premio de Baréin, en 2020, el Piojo reconoció que es un premio a su constancia en la Fórmula Uno.

“Es un logro espectacular, estamos muy contentos con esta victoria porque Checo ha sido un piloto constante; a nivel México significa un logro histórico, importantísimo”, declaró a la agencia EFE cuando era director técnico del Club América en la Liga Mx.

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“Es un gran piloto que supo acelerar cuando lo tenía que hacer y aprovechó cada momento que tuvo para terminar como primero en el podio, luego de remontar 17 lugares; fue espectacular lo que consiguió”, agregó Miguel Herrera en aquella ocasión.

Por su parte, Checo Pérez, en julio del 2016, visitó a Miguel Herrera y formó parte de una práctica abierta con los Xolos del Club Tijuana cuando el Piojo era el director técnico del cuadro fronterizo en el futbol mexicano.

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¿Cuál ha sido el rendimiento de Checo Pérez con Cadillac en esta campaña?

Pérez Mendoza intentará sumar sus primeros puntos en la segunda mitad del campeonato. (X / Sergio Pérez)

El rendimiento de Sergio Checo Pérez con la escudería Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula Uno todavía no se refleja en puntos al son de once carreras de motor que conformaron la primera mitad del campeonato.

Sin embargo, Pérez Mendoza considera positiva su actuación y destaca su adaptación y ritmo de carrera, aunque presiona a Cadillac con darle un “mejor rendimiento” y “desarrollo” porque “lo que he visto hasta ahora no es suficiente”, comentó en entrevista con RacingNews 365.

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Checo ha competido de manera pareja contra su coequipero Valtteri Bottas. En los duelos de clasificación, el mexicano lleva ventaja de 6-5 sobre el finlandés, y en las carreras en las que ambos terminan, Sergio Pérez ha cruzado la meta por delante, en la mayoría de ocasiones.

No obstante, Checo Pérez tiene la misma cifra de abandonos que Valtteri Bottas en las últimas cinco carreras de la temporada 2026, tres. El tapatío retiró su monoplaza en los Grandes Premios de: Austria, Bélgica y Hungría. En cuanto a su compañero, no acabó la carrera en Barcelona, Austria y Hungría.

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Al cruzar la primera parte de la temporada 2026, el siguiente listado confirma los resultados que Sergio Pérez Mendoza tiene al momento con la escudería Cadillac en esta periodización 2026 de la Fórmula Uno:

Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º puesto. Gran Premio de Japón: 17º sitio. Gran Premio de Miami: 16º cupo. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera. Gran Premio de Mónaco: 15º posición (por sanción). Gran Premio de Barcelona: 14º estación. Gran Premio de Austria: 21º espacio. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º nivel. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la competencia. Gran Premio de Hungría: Abandonó la competición,

¿Cuándo regresa a competir Checo Pérez en la Fórmula 1?

Checo Pérez desde los pits de Cadillac (X / Sergio Pérez )

La reciente participación del corredor mexicano acaeció el domingo 26 de julio, en el Gran Premio de Hungría. Será hasta el fin de semana del 21 al 23 de agosto, cuando la Fórmula Uno reactive la celebración de la presente campaña desde el trazado de Zandvoort, en Países Bajos.

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De inmediato, te presentamos el resto del calendario de la temporada 2026 de la Fórmula Uno:

Gran Premio de Países Bajos: 23 de agosto del 2026. Gran Premio de Italia: 6 de septiembre del 2026. Gran Premio de España: 13 de septiembre del 2026. Gran Premio de Azerbaiyán: 26 de septiembre del 2026. Gran Premio de Singapur: 11 de octubre del 2026. Gran Premio de los Estados Unidos: 25 de octubre del 2026. Gran Premio de México: 1 de noviembre del 2026. Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre del 2026. Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre del 2026. Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre del 2026. Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre del 2026.