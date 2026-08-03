Acereros de Monclova y Toros de Tijuana llegan a los golpes en la Liga Mexicana de Beisbol

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SE ARMÓ LA BRONCA EN TIJUANA



El juego entre @AcererosOficial y @TorosDeTijuana se pasó de adrenalina y los golpes surgieron.



Pésimas acciones y en mal momento para armar una trifulca cuando restan tres juegos para terminar la temporada y puede haber peloteros lesionados y… pic.twitter.com/FNWjEj4StN — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) August 3, 2026

El tercer juego de la serie entre Acereros de Monclova y Toros de Tijuana registró un incidente inusual cuando un jugador del equipo fronterizo, Danry Vásquez, lanzó un puñetazo al rostro de un rival tras ser puesto out, lo cual provocó que vaciaran las bancas.

Dicho hecho despertó la indignación de los aficionados al rey de los deportes, luego de que video circulara rápidamente en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el motivo de la reacción del beisbolista, ya que se trata de una jugada común del deporte.

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Conato de bronca en la LMB

Danry Vázquez sorprendió a todos al dar un golpe directo sobre el rostro del rival, noqueándolo hasta el suelo. (Infobae México: Jovani Pérez)

En la parte baja de la cuarta entrada, los Toros de Tijuana se encontraban al bate cuando Jonathan Guzmán conectó el primer lanzamiento de Amílcar Carreón, jugada que el tercera base de Monclova resolvió de inmediato y puso out a Danry Vázquez.

Tras ser tocado con la pelota por Rodolfo Amador, el pelotero de los fronterizos respondió con un golpe directo al rostro de su rival, enviándolo al suelo.

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El incidente generó que los jugadores de ambos equipos, así como varios lanzadores desde el bullpen, saltaran al terreno para intervenir.

Rodolfo Amador quedó aturdido y tuvo dificultades para mantenerse en pie tras el golpe, mientras que Danry Vásquez también terminó en el suelo luego de recibir un golpe por parte de jugadores de Monclova, quienes salieron en defensa de su compañero.

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El encuentro estuvo pausado durante algunos minutos, en lo que se calmaban y posteriormente se reanudaron las acciones, donde el conjunto de los Acereros venció a los Toros por pizarra de 5-3.

Antecedentes violentos con Danry Vásquez

Este episodio de violencia no es el primero en la trayectoria de Danry Vázquez. En 2016, el beisbolista venezolano fue arrestado tras agredir físicamente a su entonces pareja dentro del estadio de un equipo filial de las Grandes Ligas.

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Ante ello, la Major League Baseball procedió a suspenderlo y los Astros de Houston optaron por rescindir su contrato.

Dicho caso tomó mayor notoriedad en 2018 cuando se difundió públicamente el video captado por cámaras de seguridad donde se observa la agresión en las escaleras del estadio en Texas.

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Tras la difusión del video, Pérez compartió con Univision Noticias cómo revivió esos episodios de maltrato:“Hay cosas de ese video que las veo ahora y las recuerdo”, relató Pérez, quien explicó que en ese momento el ‘shock’ le impedía comprender la magnitud de la situación.

Pérez tenía 19 años cuando ocurrió la agresión y, por temor, decidió no denunciar a Vázquez en aquel momento, decisión de la que actualmente se arrepiente.:

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“Que Dios lo perdone. Solo él sabe lo que hizo. Si yo hubiera tenido la conciencia que tengo ahora, hubiera tomado otra decisión”, afirmó.