Productora de La Casa de los Famosos aclara si tiene favoritismo en la temporada

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras la primera eliminación de La Casa de los Famosos México, así como la prueba del líder del lunes, muchas personas que siguen el reality acusaron que la producción del mismo tendría un trato diferenciado con los habitantes.

Este tipo de observaciones circularon en redes sociales y páginas de fans del programa, en las cuales se publican actualizaciones constantes, por lo que llegaron a oídos de Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México.

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Noguerón ya aclaró que no tiene “protegidos” dentro del programa, lo que significa que ninguno está excento de eliminaciones o nominaciones y que tampoco recibe beneficios adicionales.

“NO tengo protegidos #LaCasaDeLosFamososMx”, escribió Rosa María Noguerón en su cuenta de X.

(Captura de pantalla)

Otras quejas que habían surgido giraban en torno al contenido proyectado durante la noche de cine, pues en ese espacio se revelan algunos secretos sobre el comportamiento de los integrantes del programa.

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Cuántos seguidores han obtenido los famosos en el reality

La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 no solo marcó el inicio de la competencia en televisión, sino también una intensa batalla digital.

La medición del éxito de los habitantes se trasladó a Instagram, TikTok y YouTube, donde el crecimiento de seguidores se convirtió en un termómetro inmediato de popularidad.

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Al cierre del 27 de julio, Yanet García encabezaba Instagram con 13.2 millones de seguidores, seguida por Brianda Deyanara y Fede Vigevani, quienes alcanzaron 12.6 y 12.2 millones respectivamente.

Solo estos tres perfiles sumaron casi 38 millones de cuentas, lo que refleja una diferencia sustancial frente al resto de los participantes, muchos de los cuales arrancaron con comunidades digitales más modestas.

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Durante la primera semana del reality, la audiencia favoreció a ciertos participantes, lo que se tradujo en aumentos notables de seguidores en Instagram.

(RS)

Memo Schutz tuvo el salto más destacado, al pasar de 56 mil a 235 mil seguidores, un incremento de 179 mil. Fede Vigevani sumó aproximadamente 150 mil nuevos seguidores, mientras que Aldo Rendón y Gema Garoa registraron también crecimientos significativos. Karina Torres cerró el top cinco con 70 mil seguidores añadidos.

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El fenómeno digital no es uniforme en todas las plataformas. Por ejemplo, Brianda Deyanara domina TikTok con 35.7 millones de seguidores, superando ampliamente a Vigevani, quien acumula 31.6 millones en esa red social.

Ambos son los creadores con mayor alcance digital de la temporada, cifra que no se había visto en ediciones anteriores del programa.

La diferencia de impacto según la red social es notoria en casos como el de Luis Chaparro, quien, con 586 mil seguidores en Instagram, alcanza 8.3 millones en TikTok, evidenciando que la verdadera influencia de algunos participantes se mide mejor en plataformas específicas.

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Cambios recientes y reacción del público

La redistribución de habitaciones, impulsada por la votación de los seguidores y la dinámica de la moneda, dejó a

Karina Torres, Brianda Deyanara, Moisés Peñaloza, Memo Schutz y Garoa en el cuarto Tulum

Fede Vigevani, Masad Altamimi, Ximena Herrera, Flor Vigna, Yahir y Arantza Ruiz pasaron a Malibú.

Ibiza, por su parte, mantuvo a sus integrantes originales.

La controversia por el supuesto favoritismo y la gestión del contenido en La Casa de los Famosos México sigue generando debate.