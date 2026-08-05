Ese Pérez defiende a Memo Schutz tras críticas sobre su físico por parte de Masad Altamimi

Ese Pérez defiende a Memo Schutz luego de las críticas de Masad Altamimi sobre su físico (Captura de pantalla )

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El creador de contenido Ese Pérez salió en defensa del periodista deportivo Memo Schutz luego de que Masad Altamimi lo cuestionara insistentemente para conocer la razón por la cuál no hace ejercicio dentro de la casa.

Masad Altamimi se encontraba muy insistente con el tema, cuestionando el estado físico del periodista deportivo asegurando que debía realizar más ejercicio cuidarse más.

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Schutz le otorgó la razón para zanjar el tema, señalando que él se considera un “gordito feliz”, sin embargo el creador de contenido árabe continuaba con su cuestionamiento.

“No todo el tiempo estoy diciendo que soy un gordito feliz, yo soy un gordito feliz”, comentó Schutz.

A pesar de esa respuesta Masad Altamimi seguía cuestionándolo por su físico, señalando que debía cuidarse más.

Tras la insistencia de Altamimi y al ver que su opinión no cambiaría, Ese Pérez interrumpió señalando que las personas que deseen entrenar que lo hagan y quienes no quieran hacerlo no están obligados a hacerlo.

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“Ya, quien quiera va a entrenar, quién no quiera no”, comentó Ese Pérez.

Tras la respuesta de Ese Pérez y el tono en que lo dijo el breve roce entre Altamimi y Schutz sobre la condición física de este último quedó zanjado.

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Sin embargo, no es la primera crítica que recibe Schutz tanto dentro como fuera de la casa.

Ese Pérez y Memo Schutz - (Instagram)

Las críticas hacía Memo

Las críticas hacia Memo Schutz no solo se han quedado dentro de la casa, los usuarios que siguen el reality aseguran que el periodista deportivo no se arregla lo suficiente para las galas.

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Asegurando que se ve “fachoso”, esto debido a que Schutz suele usar ropa deportiva o más casual como shorts, playeras básicas o alguna camisa.

Ante estas críticas el equipo de Memo Schutz ya ha salido a aclarar el tema, señalando que las maletas con la ropa de los participantes se entregan de una en una, por lo cuál aún no cuenta con toda su ropa.

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“Anulo funa por mis outfits. Tropa, muchos nos han escrito de por qué no le mandamos ropa a Don Memo, pero cómo creen si lo queremos muchísimo. Simplemente que las maletas se les cambian cada 15 y la producción les va dando de a una. Los queremos, gracias por cuidarnos”, comentó su equipo a través de redes sociales.

Tras la aclaración los seguidores de Memo Schutz así como los seguidores de La Casa de los Famosos México aseguraron estar más tranquilos y esperan que los outfits de Memo mejoren con el paso de los días.

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“Los amamos, ya me imagino como se verá con sus nuevos outfits. Memo a la final”

“Memo ni siquiera pensaba que llegaría a la semana dos, ya está pidiendo ropa, se la darán en pocos días”

El equipo de Schutz aseguro que ya le mandaron ropa. Captura de pantalla

Memo Schutz bromea con su forma de vestir

El propio Memo Schutz se encargó de bromear sobre sus recientes outfits, señalando que si hubiera seguido las recomendaciones de su esposa tendría una mayor variedad de ropa dentro de La Casa de los Famosos México.

El periodista deportivo señaló que su esposa le advirtió que no debía pedir ropa igual por medio de una aplicación y que no debía llevar una camisa de pinas que ella “odia”.

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Memo Schutz señaló que debió hacerle caso a su esposa para tener una mayor variedad de ropa. Captura de pantalla

Los outfits inspirados en el deporte

A pesar de ser duramente criticado durante las galas semanales el público destacó y elogió sus outfits presentados tanto en el estreno del reality como en la gala de eliminación reciente.

Durante estas galas Memo Schutz presentó dos trajes inspirados completamente en el deporte, el primero de ellos inspirado en el futbol.

El traje portaba referencias como el campo de futbol, los balones con los que se juega e incluso con las redes de las porterías.

Su segundo look se basa en el beisbol, específicamente en las pelotas con las que se juega, haciendo referencia tanto a su interior como a las agujetas rojas que las adornan.

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Memo Schutz captó la atención de los espectadores por su vestimenta (La Casa de los Famosos México)

Esta fue una de las principales razones por las que usuarios en redes sociales criticaron a Memo Schutz, ya que señalaban que debía presentar ese tipo de ingenio y elegancia en la mayoría de galas.