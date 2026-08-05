México
Agregar Infobae enGoogle

Fiscalía de Oaxaca captura al presunto homicida del exalcalde Pedro Martínez Barroso: lo ligan a “Los Rusos”

“El 07” fue detenido mediante orden de aprehensión, 20 días después del crimen registrado en San Juan Cacahuatepec

El exalcalde fue asesinado a balazos el pasado 13 de julio de 2026. Crédito: FGEO / Redes Sociales
El exalcalde fue asesinado a balazos el pasado 13 de julio de 2026. Crédito: FGEO / Redes Sociales
Guardar

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo el pasado 2 de agosto a un hombre identificado con las siglas Z.S.S., alias “El 07”, identificado como el probable autor material del homicidio de Pedro Martínez Barroso, exalcalde de San Juan Cacahuatepec asesinado el 13 de julio de 2026 al interior de su ferretería.

Las investigaciones vinculan al detenido con la célula delictiva “Los Rusos”, activa en la Costa de Oaxaca y en el estado de Guerrero.

PUBLICIDAD

El fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla presentó el caso este miércoles 5 de agosto en conferencia de prensa. La detención se concretó 20 días después del crimen, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida tras labores de inteligencia y trabajo de campo. Rodríguez Alamilla sostuvo que la institución mantiene abiertas diversas carpetas de investigación con el objetivo de desarticular al grupo delictivo en su conjunto.

La detención de “El 07” no cerró el expediente sobre la violencia en San Juan Cacahuatepec. En la misma conferencia, autoridades confirmaron que “Los Rusos” también serían los responsables del homicidio de Guadalupe Uribe Ceballos, regidora de Parques y Jardines del municipio e integrante del PVEM, asesinada el 6 de noviembre de 2025. Por ese caso hay dos personas ya detenidas.

PUBLICIDAD

“El 07”, segundo al mando de “Los Rusos” en la Costa oaxaqueña

Z.S.S. no era un operador menor dentro de la estructura. El fiscal Rodríguez Alamilla lo ubicó como el segundo en la jerarquía regional del grupo, por debajo únicamente de quien se identifica como “El 09” o “El Gordo”, líder de la célula en la zona costera. Datos oficiales revelaron que “El 07” fungía como jefe de plaza de esa región.

El presunto autor material del crimen fue identificado con el alias de "07". Crédito: FGEO
El presunto autor material del crimen fue identificado con el alias de "07". Crédito: FGEO

Por encima de ambos, la investigación identifica a José Gil Caro Quintero, alias “El Pelo Chino” como el líder nacional de “Los Rusos”, familiar del Rafael Caro Quintero. Rodríguez Alamilla precisó que el grupo no tiene mucho tiempo de haber comenzado a penetrar en territorio oaxaqueño, aunque su base de operaciones principal sigue siendo Guerrero.

El grupo criminal habría incorporado a exintegrantes de “Los Chulindos”, grupo que operaba en la zona costera y que fue debilitado hace cerca de años. Ante su desarticulación, sus integrantes buscaron alianza con “Los Rusos” y se integraron a esa estructura. Uno de ellos, conocido como “El Yiyo”, fue detenido previamente por la FGEO.

Cámaras de seguridad y análisis de telefonía permitieron identificar al responsable

Según los datos revelador este 5 de julio, las investigaciones establecieron que dos personas a bordo de una motocicleta se aproximaron a la ferretería de Martínez Barroso el 13 de julio. El seguimiento se realizó de forma secuencial a través de cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de San Juan Cacahuatepec, lo que permitió reconstruir el recorrido previo al ataque y documentar el momento en que una de las dos personas ingresó al local y disparó contra la víctima.

Pedro Martínez Barroso gobernó San Juan Cacahuatepec entre 2022 y 2024. Crédito; PVEM Oaxaca
Pedro Martínez Barroso gobernó San Juan Cacahuatepec entre 2022 y 2024. Crédito; PVEM Oaxaca

El cruce de ese material con análisis de telefonía y declaraciones de terceros permitió identificar plenamente a “El 07” por sus características físicas.

La Fiscalía también contó con imágenes del interior de la ferretería donde se aprecia el momento exacto en que el atacante acciona el arma contra el exalcalde de San Juan Cacahuatepec.

En la ronda de preguntas posterior al informe, Rodríguez Alamilla reveló el posible móvil del ataque: tanto Martínez Barroso como la regidora Guadalupe Uribe Ceballos ”representaban intereses distintos a los del grupo delincuencial".

El fiscal señaló que las autoridades municipales de la región funcionaban como un dique frente a las actividades de “Los Rusos”, lo que los convirtió en blanco. Descartó que el exalcalde tuviera vínculos con actividades delictivas.

“Los Rusos” operan en al menos nueve municipios de Oaxaca y quince de Guerrero

La Fiscalía detectó presencia del grupo en la franja costera limítrofe entre Oaxaca y Guerrero. En territorio oaxaqueño, los municipios identificados son:

  • Santiago Tapextla
  • Santiago Llano Grande
  • Mártires de Tacubaya
  • Santo Domingo Armenta
  • Santa María Cortijo
  • San José Estancia Grande
  • San Juan Bautista Lo de Soto
  • San Pedro Amuzgos
  • La zona centro de Pinotepa Nacional y la localidad de El Ciruelo

Del lado de Guerrero, la Fiscalía identificó al menos 15 municipios con presencia del grupo, entre los principales Cuajinicuilapa, San Nicolás, Huajintepec y Huixtepec, todos colindantes con Oaxaca. Rodríguez Alamilla señaló que desde esos municipios guerrerenses el grupo entra y opera en territorio oaxaqueño.

Los delitos atribuidos a la célula incluyen narcomenudeo, portación ilegal de armas de fuego, secuestro, homicidio y trasiego de droga. La Fiscalía mantiene abiertas diversas carpetas de investigación con el objetivo de desarticular la estructura en su conjunto.

La información revelada en la conferencia genera dudas sobre la identidad del grupo, pues existe otra célula conocida también como “Los Rusos”: el brazo armado de la facción ”Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, liderado porJ uan José Ponce Félix, alias ”El Ruso", por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.

"El Pelo Chino", sobrino de Rafael Caro Quintero. (Especial)
"El Pelo Chino", sobrino de Rafael Caro Quintero. (Especial)

La Fiscalía de Oaxaca identificó a José Gil Caro Quintero, alias “El Pelo Chino”, sobrino de Rafael Caro Quintero y lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva, como el líder nacional de “Los Rusos” que operan en la Costa oaxaqueña y Guerrero, sin descartar que ambas estructuras guarden relación.

Temas Relacionados

Pedro Martínez BarrosoLos RusosOaxacaAsesinatoSan Juan CacahuatepecNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 5 de agosto

La moneda europea experimentó un descenso respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 5 de agosto

Suprema Corte garantiza condiciones dignas a jornaleros del campo

El Máximo Tribunal avala disposiciones que obligan a los patrones agrícolas a proporcionar comida, agua, alojamiento y otros servicios

Suprema Corte garantiza condiciones dignas a jornaleros del campo

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de agosto? L5 del MB con retrasos por manifestación

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de agosto? L5 del MB con retrasos por manifestación

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 5 de agosto: lista de estados que serán afectados por la onda tropical 24

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 5 de agosto: lista de estados que serán afectados por la onda tropical 24

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

Ken Salazar pide dejar atrás el caso del Mayo Zambada y enfocarse en la seguridad en México

Esposas, novias, familiares y empleadas: las mujeres del CJNG buscadas por EEUU y su papel en la organización

Captura de “El Mayo” habría detonado ofensiva de EEUU contra el CJNG, pero exagente de la DEA la considera “ineficaz”

César Gastélum eleva a 10 la lista de influencers asesinados en Sinaloa: quiénes son y cómo murieron

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

Trainspotting vuelve a cines de México en 4K: esta es su fecha de estreno

Masad Altamimi casi ‘explota’ en LCDLF: estos son los peligros de aguantarse los gases durante más de 12 horas

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran a Aitana en su cumpleaños: “La paternidad también se transforma”

‘La Más Draga’ te está buscando: cuáles son los requisitos y fecha límite para audicionar en ‘la octava cacería’

DEPORTES

México vs Panamá en semifinales de los Centroamericanos: ¿Cómo va el partido?

México vs Panamá en semifinales de los Centroamericanos: ¿Cómo va el partido?

México vs Panamá, Premundial sub 20, ¿Cómo va el partido de 4tos de Final?

Kyle Fletcher silencia a la Arena México al derrotar a Máscara Dorada en una noche internacional de AEW, NJPW, MLW y ROH

Aston Villa vs Bayern Múnich: cuándo y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional desde México

¿Jordan Pickford a Tigres? Esta es la realidad sobre los rumores que ponen al arquero inglés en la Liga MX