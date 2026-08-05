Fiscalía de Oaxaca captura al presunto homicida del exalcalde Pedro Martínez Barroso: lo ligan a “Los Rusos”

El exalcalde fue asesinado a balazos el pasado 13 de julio de 2026. Crédito: FGEO / Redes Sociales

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo el pasado 2 de agosto a un hombre identificado con las siglas Z.S.S., alias “El 07”, identificado como el probable autor material del homicidio de Pedro Martínez Barroso, exalcalde de San Juan Cacahuatepec asesinado el 13 de julio de 2026 al interior de su ferretería.

Las investigaciones vinculan al detenido con la célula delictiva “Los Rusos”, activa en la Costa de Oaxaca y en el estado de Guerrero.

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El fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla presentó el caso este miércoles 5 de agosto en conferencia de prensa. La detención se concretó 20 días después del crimen, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida tras labores de inteligencia y trabajo de campo. Rodríguez Alamilla sostuvo que la institución mantiene abiertas diversas carpetas de investigación con el objetivo de desarticular al grupo delictivo en su conjunto.

La detención de “El 07” no cerró el expediente sobre la violencia en San Juan Cacahuatepec. En la misma conferencia, autoridades confirmaron que “Los Rusos” también serían los responsables del homicidio de Guadalupe Uribe Ceballos, regidora de Parques y Jardines del municipio e integrante del PVEM, asesinada el 6 de noviembre de 2025. Por ese caso hay dos personas ya detenidas.

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“El 07”, segundo al mando de “Los Rusos” en la Costa oaxaqueña

Z.S.S. no era un operador menor dentro de la estructura. El fiscal Rodríguez Alamilla lo ubicó como el segundo en la jerarquía regional del grupo, por debajo únicamente de quien se identifica como “El 09” o “El Gordo”, líder de la célula en la zona costera. Datos oficiales revelaron que “El 07” fungía como jefe de plaza de esa región.

El presunto autor material del crimen fue identificado con el alias de "07". Crédito: FGEO

Por encima de ambos, la investigación identifica a José Gil Caro Quintero, alias “El Pelo Chino” como el líder nacional de “Los Rusos”, familiar del Rafael Caro Quintero. Rodríguez Alamilla precisó que el grupo no tiene mucho tiempo de haber comenzado a penetrar en territorio oaxaqueño, aunque su base de operaciones principal sigue siendo Guerrero.

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El grupo criminal habría incorporado a exintegrantes de “Los Chulindos”, grupo que operaba en la zona costera y que fue debilitado hace cerca de años. Ante su desarticulación, sus integrantes buscaron alianza con “Los Rusos” y se integraron a esa estructura. Uno de ellos, conocido como “El Yiyo”, fue detenido previamente por la FGEO.

Cámaras de seguridad y análisis de telefonía permitieron identificar al responsable

Según los datos revelador este 5 de julio, las investigaciones establecieron que dos personas a bordo de una motocicleta se aproximaron a la ferretería de Martínez Barroso el 13 de julio. El seguimiento se realizó de forma secuencial a través de cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de San Juan Cacahuatepec, lo que permitió reconstruir el recorrido previo al ataque y documentar el momento en que una de las dos personas ingresó al local y disparó contra la víctima.

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Pedro Martínez Barroso gobernó San Juan Cacahuatepec entre 2022 y 2024. Crédito; PVEM Oaxaca

El cruce de ese material con análisis de telefonía y declaraciones de terceros permitió identificar plenamente a “El 07” por sus características físicas.

La Fiscalía también contó con imágenes del interior de la ferretería donde se aprecia el momento exacto en que el atacante acciona el arma contra el exalcalde de San Juan Cacahuatepec.

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En la ronda de preguntas posterior al informe, Rodríguez Alamilla reveló el posible móvil del ataque: tanto Martínez Barroso como la regidora Guadalupe Uribe Ceballos ”representaban intereses distintos a los del grupo delincuencial".

El fiscal señaló que las autoridades municipales de la región funcionaban como un dique frente a las actividades de “Los Rusos”, lo que los convirtió en blanco. Descartó que el exalcalde tuviera vínculos con actividades delictivas.

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“Los Rusos” operan en al menos nueve municipios de Oaxaca y quince de Guerrero

La Fiscalía detectó presencia del grupo en la franja costera limítrofe entre Oaxaca y Guerrero. En territorio oaxaqueño, los municipios identificados son:

Santiago Tapextla

Santiago Llano Grande

Mártires de Tacubaya

Santo Domingo Armenta

Santa María Cortijo

San José Estancia Grande

San Juan Bautista Lo de Soto

San Pedro Amuzgos

La zona centro de Pinotepa Nacional y la localidad de El Ciruelo

Del lado de Guerrero, la Fiscalía identificó al menos 15 municipios con presencia del grupo, entre los principales Cuajinicuilapa, San Nicolás, Huajintepec y Huixtepec, todos colindantes con Oaxaca. Rodríguez Alamilla señaló que desde esos municipios guerrerenses el grupo entra y opera en territorio oaxaqueño.

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Los delitos atribuidos a la célula incluyen narcomenudeo, portación ilegal de armas de fuego, secuestro, homicidio y trasiego de droga. La Fiscalía mantiene abiertas diversas carpetas de investigación con el objetivo de desarticular la estructura en su conjunto.

La información revelada en la conferencia genera dudas sobre la identidad del grupo, pues existe otra célula conocida también como “Los Rusos”: el brazo armado de la facción ”Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, liderado porJ uan José Ponce Félix, alias ”El Ruso", por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.

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"El Pelo Chino", sobrino de Rafael Caro Quintero. (Especial)

La Fiscalía de Oaxaca identificó a José Gil Caro Quintero, alias “El Pelo Chino”, sobrino de Rafael Caro Quintero y lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva, como el líder nacional de “Los Rusos” que operan en la Costa oaxaqueña y Guerrero, sin descartar que ambas estructuras guarden relación.