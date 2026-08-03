Con una cuerda y a 10 metros: así rescató un policía a joven que intentó arrojarse de la azotea de su casa en CDMX

La secuencia muestra a una persona vestida con camiseta blanca y pantalones cortos oscuros siendo abordada y asegurada por oficiales de policía uniformados. Video: SSC-CDMX

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lograron rescatar a un joven que intentó arrojarse desde la azotea de su casa en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez.

Los hechos ocurrieron este domingo, cuando los policías realizaban acciones operativas en la zona y fueron alertados por frecuencia de radio de una persona en crisis que amenazaba con arrojarse de la parte alta de su vivienda.

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El joven, de 24 años de edad, se encontraba en la azotea de un domicilio de las calles Cumbre de Maltrata y Uxmal. El inmueble contaba con tres pisos y una altura aproximada de 10 metros.

Al arribar al sitio, la madre del joven les refirió que estaba en la cornisa del inmueble y que intentaba atentar contra su vida; sin embargo, les dijo que también presentaba una condición de depresión y en tratamiento psiquiátrico.

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Los policías subieron a la azotea donde se encontraba el joven, a quien localizaron sentado en la orilla de la barda sin ningún soporte.

Así fue el rescate del hombre

Foto: Captura de pantalla / SSC-CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los policías comenzaron a entablar una conversación con el joven para intentar transmitirle confianza y, después de varios minutos, lograron persuadirlo y sujetarlo por la espalda hasta que lo trasladaron a un sitio seguro.

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Un video del momento fue compartido por las autoridades, en el que se observa al joven en un estado vulnerable y en la orilla de la barda del inmueble.

Sin embargo, en un momento en el que se distrae, uno de los policías que estaba en el sitio (con una cuerda que lo sujetaba de la cintura) se aproximó rápidamente al hombre y logró asegurarlo.

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Al tenerlo en sus brazos, comenzó a dirigirlo hacia un sitio seguro mientras otros de sus compañeros se aproximaron para apoyarlo y sujetar al joven.

Joven presentó crisis hipertensiva y probable brote psicótico: familiares lo llevaron a un hospital

Foto: SSC-CDMX

Luego de resguardarlo, los policías llevaron al joven a su casa y solicitaron a los servicios de emergencia. A su arribo, los paramédicos lo diagnosticaron con crisis hipertensiva y probable brote psicótico, pero no se requirió su traslado a un hospital.

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La SSC informó que de manera posterior, los padres del joven lo llevaron a una clínica para que le realizaran una valoración médica.

Policías de CDMX rescatan a joven que intentó lanzarse desde una plaza comercial

Un hecho similar ocurrió el pasado 26 de julio, cuando un joven de la misma edad intentó arrojarse desde la azotea de una plaza comercial ubicada en la alcaldía Coyoacán.

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Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre Eje 10 Sur y la calle Aurora, en la colonia Pueblo Los Reyes, donde efectivos que realizaban recorridos de vigilancia fueron alertados por personal de seguridad privada del centro comercial sobre la presencia de una mujer del otro lado del barandal perimetral con aparente intención de lanzarse al vacío.

Los policías se trasladaron al sitio y subieron a la azotea, donde parte del equipo aseguró el perímetro mientras otros oficiales iniciaron un diálogo con la joven para transmitirle confianza y ganar tiempo para planear una intervención segura.

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La intervención de los policías permitió poner a salvo a la joven y evitar una tragedia en un centro comercial de Coyoacán.

Cuando la mujer disminuyó su resistencia, los policías utilizaron una escalera para acercarse y sujetarla por la cintura, trasladándola a una zona sin riesgo.

Tras el rescate, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizaron una valoración prehospitalaria y determinaron que la joven presentaba una crisis de ansiedad y un cuadro de neurosis depresiva, por lo que recibió atención en el lugar.

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Los oficiales establecieron contacto telefónico con un familiar y minutos después llegó la madre de la joven, quien acreditó el parentesco. Los policías le proporcionaron información sobre programas y centros especializados de atención psicológica y salud mental disponibles en la capital.

Suicidio, un problema de salud pública en México

El incidente se enmarca en una problemática que las autoridades mexicanas han identificado como un desafío de salud pública. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México se registraron 8 mil 856 suicidios, cifra que equivale a una tasa nacional de 6.8 casos por cada 100 mil habitantes.

Las mujeres lideran los casos de ideación suicida en México, según datos de la Secretaría de Salud. | Jovani Pérez

Especialistas han subrayado la importancia de reconocer a tiempo las señales de una crisis emocional y de buscar apoyo profesional antes de que la situación se agrave. El acompañamiento de familiares, amigos y personal capacitado puede ser determinante para prevenir desenlaces fatales, según han señalado las autoridades.

En México está disponible la Línea de la Vida, servicio gratuito y confidencial que ofrece orientación psicológica las 24 horas a través del número 800 911 2000. También es posible acudir a instituciones públicas de salud para recibir atención especializada.