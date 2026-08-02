Alegna González se lleva la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Dentro de la misma prueba, Alejandra Ortega completó el 1-2 para conseguir la presea de plata para el país. (Foto: IG/alegnam2)

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Alegna González cumplió con los pronósticos y obtuvo la medalla de oro en la prueba de marcha de 21 kilómetros, al registrar un tiempo de 1:35:04.52.

Con este resultado, la fondista mexicana reafirma su dominio en el ámbito regional y se consolida como una de las principales figuras a nivel internacional en su disciplina.

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Dentro de la misma prueba, México completó el 1-2 con Alejandra Ortega, quien finalizó con un tiempo de 1:39:25.90 para así conseguir la medalla de plata y subirse al podio.

Por su parte, el bronce se quedó para la puertorriqueña Rachelle De Orbeta, quien obtuvo un tiempo de 1:39:25.90

La máxima exponente de la marcha mexicana

Alegna González busca finalmente conseguir el podio olímpico. (EFE/ Adriana Thomasa)

Alegna González se confirma como una de las marchistas más destacadas del panorama internacional, gracias a una carrera sólida que combina triunfos en el ámbito regional con actuaciones sobresalientes en los principales escenarios del atletismo mundial.

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Su experiencia no se limita a los Juegos Centroamericanos y del Caribe; la mexicana ha competido en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos, donde su nombre figura entre las mejores del mundo.

En Tokio 2020, González finalizó dentro del Top 5, quedándose a pocos segundos del podio y demostrando que puede competir de tú a tú con las potencias tradicionales de la marcha.

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Cuatro años después, en París 2024, volvió a colocarse entre las primeras cinco de la competencia, ratificando su condición de atleta élite y consolidando su reputación como una de las rivales más consistentes en pruebas de fondo.

A pesar de estos logros, la atleta mexicana reconoce que aún tiene una meta pendiente: obtener una medalla olímpica. Haber quedado tan cerca del podio en dos ocasiones le ha dejado la motivación de superar esa barrera en la siguiente cita olímpica.

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González mantiene la mira puesta en Los Ángeles 2028, convencida de que la experiencia acumulada y la madurez deportiva serán factores clave para finalmente alcanzar el sueño del podio.

La marchista sigue perfeccionando su técnica y fortaleciendo su preparación física y mental, con el objetivo de representar a México una vez más y lograr la medalla que se le ha escapado en las ediciones pasadas.

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México también se lleva el oro en la rama varonil

Ricardo Ortíz se proclama como campeón en Santo Domingo 2026. (IG/ricardoor_)

La marcha varonil también brindó resultados destacados para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Ricardo Ortíz se llevó la medalla de oro en la prueba de 21 kilómetros, al cronometrar un tiempo de 1:29:40. Su desempeño sólido lo colocó en la cima del podio y reafirmó el poderío nacional en la disciplina.

La competencia fue reñida, con el colombiano Eider Arévalo llevándose la medalla de plata tras finalizar la prueba en 1:31:27.

Arévalo, quien cuenta con experiencia en campeonatos mundiales, se mantuvo cerca de los mexicanos durante toda la carrera, pero finalmente no logró superar el ritmo impuesto por Ortíz.

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El tercer puesto fue para otro mexicano, Roberto Vázquez, quien cruzó la meta con un tiempo de 1:33:56, asegurando el bronce para la delegación nacional.

Con estos resultados, México fortalece su posición como referente regional en la marcha, sumando dos preseas en la rama varonil y confirmando su protagonismo en pruebas de fondo.

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