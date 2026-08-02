México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Alegna González se lleva la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Dentro de la misma prueba, Alejandra Ortega completó el 1-2 para conseguir la presea de plata para el país

Atleta Mexicana
Dentro de la misma prueba, Alejandra Ortega completó el 1-2 para conseguir la presea de plata para el país. (Foto: IG/alegnam2)
Guardar

Alegna González cumplió con los pronósticos y obtuvo la medalla de oro en la prueba de marcha de 21 kilómetros, al registrar un tiempo de 1:35:04.52.

Con este resultado, la fondista mexicana reafirma su dominio en el ámbito regional y se consolida como una de las principales figuras a nivel internacional en su disciplina.

PUBLICIDAD

Dentro de la misma prueba, México completó el 1-2 con Alejandra Ortega, quien finalizó con un tiempo de 1:39:25.90 para así conseguir la medalla de plata y subirse al podio.

Por su parte, el bronce se quedó para la puertorriqueña Rachelle De Orbeta, quien obtuvo un tiempo de 1:39:25.90

La máxima exponente de la marcha mexicana

Alegna González busca finalmente conseguir el podio olímpico. (EFE/ Adriana Thomasa)
Alegna González busca finalmente conseguir el podio olímpico. (EFE/ Adriana Thomasa)

Alegna González se confirma como una de las marchistas más destacadas del panorama internacional, gracias a una carrera sólida que combina triunfos en el ámbito regional con actuaciones sobresalientes en los principales escenarios del atletismo mundial.

PUBLICIDAD

Su experiencia no se limita a los Juegos Centroamericanos y del Caribe; la mexicana ha competido en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos, donde su nombre figura entre las mejores del mundo.

En Tokio 2020, González finalizó dentro del Top 5, quedándose a pocos segundos del podio y demostrando que puede competir de tú a tú con las potencias tradicionales de la marcha.

Cuatro años después, en París 2024, volvió a colocarse entre las primeras cinco de la competencia, ratificando su condición de atleta élite y consolidando su reputación como una de las rivales más consistentes en pruebas de fondo.

A pesar de estos logros, la atleta mexicana reconoce que aún tiene una meta pendiente: obtener una medalla olímpica. Haber quedado tan cerca del podio en dos ocasiones le ha dejado la motivación de superar esa barrera en la siguiente cita olímpica.

González mantiene la mira puesta en Los Ángeles 2028, convencida de que la experiencia acumulada y la madurez deportiva serán factores clave para finalmente alcanzar el sueño del podio.

La marchista sigue perfeccionando su técnica y fortaleciendo su preparación física y mental, con el objetivo de representar a México una vez más y lograr la medalla que se le ha escapado en las ediciones pasadas.

México también se lleva el oro en la rama varonil

Atleta mexicano.
Ricardo Ortíz se proclama como campeón en Santo Domingo 2026. (IG/ricardoor_)

La marcha varonil también brindó resultados destacados para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Ricardo Ortíz se llevó la medalla de oro en la prueba de 21 kilómetros, al cronometrar un tiempo de 1:29:40. Su desempeño sólido lo colocó en la cima del podio y reafirmó el poderío nacional en la disciplina.

La competencia fue reñida, con el colombiano Eider Arévalo llevándose la medalla de plata tras finalizar la prueba en 1:31:27.

Arévalo, quien cuenta con experiencia en campeonatos mundiales, se mantuvo cerca de los mexicanos durante toda la carrera, pero finalmente no logró superar el ritmo impuesto por Ortíz.

El tercer puesto fue para otro mexicano, Roberto Vázquez, quien cruzó la meta con un tiempo de 1:33:56, asegurando el bronce para la delegación nacional.

Con estos resultados, México fortalece su posición como referente regional en la marcha, sumando dos preseas en la rama varonil y confirmando su protagonismo en pruebas de fondo.

Temas Relacionados

Alegna GonzálezJuegos Centroamericanos y del Caribe 2026Santo Domingo 2026Atletas mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuál es la historia de los “Murciélagos”, la Unidad de Fuerzas Especiales del Ejército que cumple 40 años

La unidad de élite del Ejército Mexicano tiene un legado de operaciones especiales y una de las selecciones más exigentes, pues solo tres de cada diez aspirantes logran superar el proceso de formación

Cuál es la historia de los “Murciélagos”, la Unidad de Fuerzas Especiales del Ejército que cumple 40 años

“Juntos nos puede ir aún mejor”: Kenia López Rabadán asiste al 250 aniversario de la Independencia de EEUU

El diplomático estadounidense ha destacado el trabajo bilateral durante las captura de Alfonso ‘N’, presunto líder del Cártel de los Reyes

“Juntos nos puede ir aún mejor”: Kenia López Rabadán asiste al 250 aniversario de la Independencia de EEUU

Cancún FC y Leones Negros protestan con la boca cubierta por el regreso del ascenso y descenso

Los 39 futbolistas de ambos equipos se mezclaron para la fotografía oficial, se abrazaron y se cubrieron la boca

Cancún FC y Leones Negros protestan con la boca cubierta por el regreso del ascenso y descenso

Moisés Peñaloza habría chantajeado a Elaine Haro para no revelar sus secretos: “Cuánto dinero me vas a dar”

Martha Figueroa reveló que el actor antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2026 habría intentado llegar a un acuerdo económico con la cantante

Moisés Peñaloza habría chantajeado a Elaine Haro para no revelar sus secretos: “Cuánto dinero me vas a dar”

Pagos provisionales SAT: para qué son y qué pasa si no se realizan

Están obligados quienes reciben ingresos por negocios, honorarios, rentas o plataformas digitales, además de empresas y contribuyentes del RESICO; asalariados quedan fuera porque el patrón retiene directamente

Pagos provisionales SAT: para qué son y qué pasa si no se realizan
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: capturan a “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: capturan a “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes

De reclutar exmilitares colombianos a dirigir ataques con drones: el rol de “Poncho la Quiringua” frente al Cártel de Los Reyes

Aseguran arsenal y detienen a seis personas en rancho de Zapopan: Investigan presunto centro de reclutamiento del crimen organizado

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: defensa del ‘R1’ promueve amparo

“Criminales no tienen dónde esconderse”: Ronald Johnson tras detención de líder del Cártel de los Reyes

ENTRETENIMIENTO

Aldo Rendón confiesa que Joaquín López-Dóriga era su crush de Televisa: “Me excitaba el poder”

Aldo Rendón confiesa que Joaquín López-Dóriga era su crush de Televisa: “Me excitaba el poder”

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: nombre del primer eliminado circula en redes

Moisés Peñaloza habría chantajeado a Elaine Haro para no revelar sus secretos: “Cuánto dinero me vas a dar”

Filtran nombre del primer eliminado de La Casa de los Famosos México hoy domingo 2 de agosto, según encuestas finales

Ese Pérez revela por qué nominó a Memo Schutz en La Casa de los Famosos México: “Tiene un tema de conversación muy aseñorado”

DEPORTES

Randal Willars y Emilio Treviño obtienen la medalla de oro desde la plataforma de 10 m en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Randal Willars y Emilio Treviño obtienen la medalla de oro desde la plataforma de 10 m en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Alegna González consigue oro en marcha de Medio Maratón

Cancún FC y Leones Negros protestan con la boca cubierta por el regreso del ascenso y descenso

México se aproxima a su récord de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México disputará la medalla de oro en el basquetbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026