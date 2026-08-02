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Aldo Rendón confiesa que Joaquín López-Dóriga era su crush de Televisa: “Me excitaba el poder”

El stylist aseguró que en La Casa de los Famosos México 2026 que su amor platónico televisivo fue el periodista, a quien conoció durante su trabajo en San Ángel

Aldo Rendón confiesa que Joaquín López-Dóriga era su crush de Televisa: “Me excitaba el poder” (RS)
Aldo Rendón confiesa que Joaquín López-Dóriga era su crush de Televisa: “Me excitaba el poder” (RS)
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El stylist Aldo Rendón confesó este domingo 2 de agosto en La Casa de los Famosos México 2026 que su “crush” televisivo fue Joaquín López-Dóriga, a quien conoció durante su trabajo en Televisa.

El también influencer declaró: “Me excitaba el poder, yo tenía un crush con El Teacher, pero yo creo que él así de ‘Pobre perra’”, en una charla matutina con otros habitantes de la casa, a horas de la primera gala de eliminación del reality. El comentario surge en medio de discusiones sobre amistades y relaciones en el medio artístico.

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Aldo Rendón y sus confesiones en La Casa de los Famosos México

Durante la mañana de este domingo, el stylist compartió anécdotas con Ximena Herrera, Yair y otros competidores. Además de hablar sobre su admiración por López-Dóriga, mencionó sus vínculos con figuras como Yolanda Andrade y Luis Miguel.

Primera gala de eliminación: 2 de agosto de 2026 en Televisa

La transmisión de la gala de eliminación inicia a las 20:00 horas en la plataforma de streaming ViX y continúa a las 20:30 horas por Canal 2 (Las Estrellas). Esta noche marca la salida del primer habitante de la casa, tras una semana de convivencia y nominaciones.

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Aldo Rendón comparte con sus compañeros el problema con Mariana Ochoa
Aldo Rendón comparte con Karina Torres y Gema Garoa el roce que tuvo con Mariana Ochoa (Captura de pantalla )

La lista final de nominados, luego de la auto salvación de Arantza Ruiz, la integran Aldo Rendón, Yanet García, Mariana Ochoa, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz. El reality mantiene la expectativa en redes sociales y foros especializados, donde los seguidores emiten votos y analizan tendencias.

Tendencias y encuestas: quiénes se perfilan para seguir en competencia

De acuerdo con los últimos sondeos publicados en grupos de Facebook y X, los participantes con mayor respaldo de votos son Aldo Rendón y Memo Schutz. Este flujo de apoyo fortalece la permanencia de ambos en la competencia, según los registros de las encuestas virtuales.

En contraste, Yanet García, Mariana Ochoa, Ximena Herrera y Luis Chaparro presentan menor respaldo en las votaciones. Aunque Mariana Ochoa, integrante de OV7, cuenta con el apoyo activo de los fans del grupo, las tendencias favorecen que permanezca en la casa. Los seguidores de OV7 han impulsado campañas en redes para mantenerla en el reality.

Ximena Herrera, bajo riesgo de eliminación según sondeos

Los resultados de las encuestas sitúan a Ximena Herrera como la concursante con menor respaldo para continuar en el programa. Aunque su carisma y presencia han sido bien recibidas, la falta de un fandom consolidado la coloca en desventaja frente a otros nominados.

La Casa de los Famosos México (RS)
La Casa de los Famosos México (RS)

Usuarios y analistas en foros del reality sostienen: “Las tendencias en redes y encuestas favorecen a los que tienen fandom más fuerte. Los que no lo tienen, como Ximena, quedan en desventaja”. Yanet García mantiene cierto nivel de apoyo gracias a su trayectoria como ‘la chica del Clima’, mientras Luis Chaparro capta audiencia proveniente de YouTube.

Acceso y cobertura de la gala de eliminación

La emisión de La Casa de los Famosos México puede verse en televisión abierta y en streaming. La pregala inicia a las 20:00 horas en ViX, que también ofrece acceso a las cámaras en vivo 24/7 tras la postgala. Canal 2 (Las Estrellas) transmite la gala de eliminación a partir de las 20:30 horas.

La cobertura extendida permite a los seguidores seguir la eliminación en tiempo real y participar en la conversación digital. El voto de los fandoms organizados resulta decisivo en esta primera gala, como confirman los sondeos en redes.

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