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Ese Pérez revela por qué nominó a Memo Schutz en La Casa de los Famosos México: “Tiene un tema de conversación muy aseñorado”

El influencer explicó que disfruta un estilo de convivencia relajado, espontáneo y divertido

Ese Perez Memo Schutz nominación La Casa de Los Famosos Mexico
Ese Perez habló porque nominó a Memo Schutz en la primer gala de La Casa de Los Famosos Mexico (captura)
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Las estrategias comienzan a tomar forma en La Casa de los Famosos México y, con ellas, también salen a la luz las verdaderas razones detrás de cada nominación. En esta ocasión, Ese Pérez explicó abiertamente por qué decidió votar en contra del conductor deportivo Memo Schutz, dejando claro que su decisión estuvo basada en la convivencia diaria y en la poca afinidad que existe entre ambos.

Durante una conversación con otros habitantes del reality, el influencer compartió que, aunque respeta a Memo Schutz, considera que tienen personalidades completamente distintas, situación que ha impedido que desarrollen una conexión dentro de la casa.

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Sus declaraciones rápidamente generaron reacciones entre los seguidores del programa, quienes en redes sociales debatieron si la nominación estuvo justificada o si se trató simplemente de una diferencia de estilos.

Ese Pérez considera que Memo Schutz tiene una personalidad muy seria

El influencer dijo que Memo Schtuz tiene un tema de conversación muy aseñorado (Infobae/Jenifer Nava)
El influencer dijo que Memo Schtuz tiene un tema de conversación muy aseñorado (Infobae/Jenifer Nava)

Al explicar su voto, Ese Pérez comentó que la forma de conversar de Memo Schutz no coincide con el ambiente que él busca generar dentro del reality.

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“Por ejemplo, Memo tiene un tema de conversación muy, muy aseñorado. Entonces a mí no me gusta porque yo he hecho mucho desmadre. O sea, yo no puedo hablar de serio”, expresó entre risas.

El influencer explicó que disfruta un estilo de convivencia relajado, espontáneo y divertido, mientras que percibe al conductor con una actitud más reservada y enfocada en conversaciones serias.

Para Ese Pérez, esta diferencia ha sido suficiente para sentir que no existe una verdadera afinidad entre ambos.

La falta de conexión fue clave para la nominación

Ese Pérez entra a La Casa de los Famosos México
El creador de contenido aseguró falta conexión con el conductor de deportes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más adelante, el participante aclaró que su voto no respondió a un conflicto personal ni a una discusión específica, sino a la falta de química durante la convivencia.

“Yo escucho a Memo hablar y sí es un padre de familia, es un señor, pero no me gusta su conexión, por eso lo nominé”, señaló.

Con estas palabras dejó claro que, dentro de La Casa de los Famosos México, la convivencia diaria pesa tanto como las estrategias de juego.

Incluso, en tono de broma, remató su explicación diciendo: “Y que salga, ¿eh?”, provocando risas entre quienes escuchaban la conversación.

La convivencia comienza a definir el rumbo del reality

A medida que avanzan las semanas, los habitantes comienzan a tomar decisiones basadas en las relaciones que construyen dentro de la casa. Mientras algunos fortalecen alianzas, otros reconocen que simplemente no logran conectar con determinados compañeros.

Las declaraciones de Ese Pérez muestran que las diferencias de personalidad también influyen en las nominaciones, incluso cuando no existen enfrentamientos directos.

Este tipo de argumentos se ha vuelto cada vez más común en el reality, donde la convivencia permanente hace que pequeños detalles terminen influyendo en el desarrollo del juego.

Las nominaciones generan conversación entre los seguidores

Marie Claire Harp Rosa María Noguerón Wendy Guévara Yanet García Memo Schutz
Este domingo uno de los integrantes saldrá de La Casa de los Famosos México (Infobae/Jenifer Nava)

Como ocurre cada semana, las razones detrás de las nominaciones rápidamente llegaron a las redes sociales, donde los seguidores del programa analizaron las palabras de Ese Pérez.

Algunos usuarios coincidieron en que a una semana de la convivencia las 24 horas puede hacer evidente la falta de afinidad entre los participantes, mientras que otros consideraron que Memo Schutz ha mantenido una postura más reservada y madura, lo que podría contrastar con la personalidad extrovertida de Ese Pérez.

Conforme avance la competencia, las diferencias de carácter, las alianzas y las estrategias seguirán modificando el tablero del reality. Por ahora, Ese Pérez dejó claro que su voto contra Memo Schutz no estuvo motivado por una pelea, sino por una percepción personal: simplemente considera que no existe la conexión necesaria para convivir y avanzar juntos dentro de La Casa de los Famosos México.

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