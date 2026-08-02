Aseguran arsenal y detienen a seis personas en rancho de Zapopan: Investigan presunto centro de reclutamiento del crimen organizado

Rancho Zapopan centro de reclutamiento Jalisco decomiso armas seguridad (especial)

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Autoridades federales mantienen bajo investigación un rancho de casi 30 hectáreas, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, que presuntamente habría sido utilizado como un centro de reclutamiento por integrantes del crimen organizado.

El inmueble fue localizado durante un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes lograron la detención de seis presuntos delincuentes y el aseguramiento de un importante arsenal.

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De acuerdo con fuentes policiales, las investigaciones continúan para determinar la función que tenía el predio y establecer si era utilizado para captar, entrenar o concentrar a personas vinculadas con grupos delictivos que operan en la entidad.

Operativo del Ejército permitió ubicar el rancho

El despliegue militar se realizó en un camino que conduce a la comunidad de Huaxtla, a la altura del poblado de La Soledad, una zona de difícil acceso situada en las inmediaciones de la sierra de Zapopan.

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Según el reporte, el inmueble se encontraba oculto entre la vegetación y las montañas, lo que complicaba su localización. Para llegar al sitio era necesario recorrer una brecha de más de seis kilómetros desde la zona urbana del municipio.

Además, el rancho contaba con medidas de protección que dificultaban su acceso, entre ellas bardas de piedra con una altura superior a los tres metros, lo que reforzó las sospechas de que era utilizado para actividades ilícitas.

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Aseguran armas, vehículos y equipo táctico

Rancho Zapopan centro de reclutamiento Jalisco decomiso armas seguridad (especial)

Durante la inspección del predio, los militares aseguraron un arsenal compuesto por cinco armas largas y una pistola, además de 48 cargadores abastecidos y más de mil 700 cartuchos útiles de distintos calibres.

También fueron decomisados dos vehículos, dos motocicletas, seis chalecos tácticos, cuatro cascos balísticos tipo Kevlar, seis teléfonos celulares y una tableta electrónica, objetos que serán analizados como parte de las investigaciones.

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Las autoridades consideran que el equipo táctico y el armamento encontrado podrían aportar información relevante para determinar las actividades que se realizaban dentro del inmueble y la posible operación de una célula del crimen organizado en la región.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal

Detenidos en rancho ubicado en Zapopan (especial)

En el operativo fueron detenidos seis presuntos integrantes de un grupo delictivo, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal junto con las armas, los vehículos y el resto de los objetos asegurados.

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Será la Fiscalía General de la República la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir la situación jurídica de los detenidos conforme avancen las diligencias.

Asimismo, peritos federales realizarán diversos análisis en el inmueble y en los dispositivos electrónicos asegurados para obtener información que permita identificar posibles redes criminales, rutas de operación y eventuales vínculos con otros hechos delictivos.

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Continúan las investigaciones en la zona

Rancho Zapopan centro de reclutamiento Jalisco decomiso armas seguridad (especial)

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que el rancho funcionara como un centro de reclutamiento; sin embargo, las características del inmueble, su ubicación estratégica y el armamento asegurado forman parte de las líneas de investigación que siguen las corporaciones federales.

El área permanece bajo resguardo de las fuerzas de seguridad mientras continúan las inspecciones y el procesamiento de evidencias.

Este operativo se suma a las acciones que las fuerzas federales mantienen en distintos puntos del país para debilitar la capacidad operativa de los grupos del crimen organizado mediante cateos, aseguramientos de armamento y detenciones de presuntos integrantes de organizaciones delictivas.

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Las autoridades informaron que conforme avancen las investigaciones se darán a conocer nuevos detalles sobre el caso y la posible función que desempeñaba el inmueble localizado en la zona serrana de Zapopan.