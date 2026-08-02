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México se aproxima a su récord de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La delegación mexicana llegó a las 100 preseas doradas este sábado y sueña con romper su marca histórico, establecida hace tres años en San Salvador

El día de ayer México superó las 100 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 (X@OlimpismoMex)
La delegación mexicana llegó a las 100 preseas doradas este sábado y sueña con romper su marca histórico, establecida hace tres años en San Salvador. (X@OlimpismoMex)
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La delegación mexicana continúa con una actuación sobresaliente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se desarrollan en Santo Domingo, República Dominicana.

Tras la jornada de este domingo, el equipo nacional ya rebasó la barrera de las 100 medallas de oro, consolidándose como líder absoluto del medallero.

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Con este avance, México se acerca a la marca histórica de 145 preseas doradas, establecida durante la edición anterior en San Salvador 2023.

El desempeño destacado en disciplinas clave coloca al país en posición de igualar o superar ese récord en los próximos días de competencia.

Aún restan por disputarse pruebas en deportes donde México tradicionalmente domina a nivel regional, como atletismo, boxeo y natación artística. Por ello, las posibilidades de romper la marca histórica de oros son elevadas y mantienen al equipo nacional como el principal protagonista del evento.

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Deportes donde México puede sumar más medallas

México está llamado a conseguir una buena cantidad de medallas en Atletismo. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
México está llamado a conseguir una buena cantidad de medallas en Atletismo. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

A una semana de que finalicen los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la delegación mexicana mantiene expectativas altas en disciplinas donde históricamente ha demostrado dominio. La suma de medallas podría incrementarse de manera significativa en los próximos días, ya que aún faltan por disputarse competencias clave para México.

Atletismo

Este domingo, los atletas mexicanos iniciaron su participación en las pruebas de maratón y marcha, logrando tres medallas de oro en el arranque de la jornada. El atletismo representa una de las principales fortalezas del país en el ámbito regional, y con las pruebas de pista y campo aún pendientes, se prevé que la cosecha de medallas continúe en aumento.

Natación artística

La natación artística es otra de las disciplinas donde México parte como favorito, reforzado por el crecimiento mostrado tras la histórica clasificación a París 2024. Se disputarán once finales, y la proyección apunta a que la delegación nacional sume entre 9 y 11 medallas en esta especialidad.

Gimnasia artística

Natalia Escalera
(Reuters)

En la gimnasia artística, México es considerado una potencia a nivel centroamericano. El equipo nacional es candidato al oro en cada aparato y en la prueba All Around, junto a Colombia. Se estima que México pueda sumar entre 6 y 7 preseas en la disciplina.

Boxeo

El mexicano Marco Verde reacciona luego de vencer al panameño Eduardo Beckford en la pelea semifinal de 71kg de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el jueves 26 de octubre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa)
El mexicano Marco Verde reacciona luego de vencer al panameño Eduardo Beckford en la pelea semifinal de 71kg de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el jueves 26 de octubre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa)

El boxeo es tradicionalmente una de las fuentes principales de medallas para México, tanto en el ámbito olímpico como en el regional.

La rivalidad con Cuba destaca en esta competencia, y se espera que la delegación mexicana obtenga entre 6 y 7 medallas en las 14 divisiones en disputa. Las peleas iniciarán este sábado 1 de agosto.

En la recta final de los Juegos, la posibilidad de que México supere su récord histórico de medallas de oro es alta, respaldada por el potencial en estas disciplinas clave.

Además, otros deportes como futbol, tenis de mesa, lucha. basquetbol, esgrima, entre otros, están llamados a ser otros deportes que puedan darle a México otra presea.

Otra marca a superar

esgrima México - Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023
México sumó medalla de bronce en esgrima florete individual (Twitter/ @SSalvador2023)

Además de superar el récord de medallas de oro, México todavía podría alcanzar su marca de metales conseguidos en una sola edición de 384 conseguido en Mayagüez 2010, aunque ese sueño luce mucho más lejano.

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