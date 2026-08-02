Precio del gas LP del 2 al 8 de agosto: consulta las tarifas máximas por estado y municipio

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La lista de precios máximos del gas LP correspondiente a la semana del 2 al 8 de agosto ya se encuentra disponible, permitiendo que los consumidores conozcan el monto autorizado que deben pagar según el municipio donde residen. Como ocurre cada semana, las autoridades federales publican esta información para brindar mayor transparencia al mercado y ofrecer una referencia oficial al momento de adquirir este combustible.

El precio del gas LP no es uniforme en todo el territorio nacional. Cada región registra costos distintos debido a factores como la distancia que debe recorrer el combustible para llegar a los centros de distribución, la infraestructura disponible, los gastos de almacenamiento y las condiciones logísticas de cada zona. Estas variables hacen que incluso municipios cercanos presenten diferencias en las tarifas autorizadas.

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Consultar los precios máximos antes de comprar un cilindro o solicitar una recarga se ha convertido en una práctica útil para miles de familias. Además de ayudar a identificar si un proveedor está cobrando más de lo permitido, también permite a los consumidores tomar decisiones mejor informadas y conocer cuáles son los límites establecidos para su localidad.

Precios máximos del gas LP en algunas regiones del país

Un tanque de gas LP amarillo y oxidado se encuentra en un terreno árido, simbolizando la fluctuación del precio del gas entre el 03 y el 09 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los siguientes son algunos de los precios máximos autorizados para la semana del 2 al 8 de agosto, considerando el costo por kilogramo y por litro, ambos con IVA incluido:

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Aguascalientes, Aguascalientes: $19.90 por kilogramo | $10.75 por litro.

Baja California Sur, La Paz: $21.77 por kilogramo | $11.76 por litro.

Baja California Sur, Los Cabos: $22.46 por kilogramo | $12.13 por litro.

Chiapas, El Porvenir: $19.75 por kilogramo | $10.67 por litro.

Chihuahua, La Cruz: $19.75 por kilogramo | $10.67 por litro.

Ciudad de México, Azcapotzalco: $19.24 por kilogramo | $10.39 por litro.

Ciudad de México, Benito Juárez: $19.24 por kilogramo | $10.39 por litro.

Hidalgo, Tizayuca: $19.24 por kilogramo | $10.39 por litro.

Estado de México, Cuautitlán Izcalli: $19.24 por kilogramo | $10.39 por litro.

Colima, Tecomán: $19.24 por kilogramo | $10.39 por litro.

Guanajuato, Acámbaro: $19.70 por kilogramo | $10.64 por litro.

Guanajuato, Doctor Mora: $19.16 por kilogramo | $10.35 por litro.

Jalisco, Puerto Vallarta: $20.10 por kilogramo | $10.85 por litro.

Jalisco, Tecalitlán: $20.20 por kilogramo | $10.91 por litro.

Michoacán, Uruapan: $20.13 por kilogramo | $10.87 por litro.

Nuevo León, Monterrey: $19.33 por kilogramo | $10.44 por litro.

Oaxaca, Huautepec: $19.26 por kilogramo | $10.40 por litro.

¿Por qué cambia el precio del gas LP entre estados y municipios?

El precio del gas LP para tanques pequeños tendrá un nuevo ajuste entre el 03 y el 09 de mayo de 2026, afectando directamente el presupuesto de los hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque se trata del mismo combustible, el precio máximo autorizado puede variar considerablemente de una región a otra. Esto se debe a que el costo final incorpora diversos elementos relacionados con la distribución, como las rutas de transporte, la cercanía con las plantas de suministro, la capacidad de almacenamiento y la infraestructura necesaria para hacer llegar el producto a cada localidad.

Por esa razón, entidades como Baja California Sur presentan algunos de los precios más elevados de la lista, mientras que otras regiones mantienen tarifas más bajas. Estas diferencias no responden a decisiones individuales de los distribuidores, sino a las condiciones logísticas y operativas que existen en cada zona del país y que son consideradas para fijar los límites semanales.

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La publicación de estos precios también permite que los consumidores comparen el monto que les ofrece su proveedor con el autorizado para su municipio. De esta manera, cuentan con una referencia oficial que ayuda a detectar posibles cobros por encima de lo permitido y fortalece la transparencia dentro del mercado del gas LP.

Regulación y consulta de precios para los consumidores

Un tanque de gas LP pequeño, con las fechas 03, 09 y el año 2026 visible, representa la actualización de los precios del gas licuado de petróleo que regirán del 3 al 9 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de precios máximos forma parte de una estrategia implementada para mantener un mayor equilibrio en el mercado del gas LP y evitar incrementos que afecten de manera importante a los consumidores. Con la actualización semanal de las tarifas, las autoridades buscan que tanto distribuidores como usuarios cuenten con reglas claras sobre los montos que pueden aplicarse en cada municipio.

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Además de la publicación de los precios, existen herramientas oficiales que permiten consultar las tarifas vigentes de acuerdo con la ubicación de cada usuario. Estas plataformas también sirven para verificar que los distribuidores respeten los límites autorizados y, en caso de detectar alguna anomalía, presentar los reportes correspondientes ante las autoridades competentes.

Debido a que el gas LP es uno de los energéticos más utilizados en los hogares mexicanos para cocinar, calentar agua y realizar otras actividades cotidianas, conocer las tarifas máximas de cada semana puede ayudar a planificar mejor el gasto familiar. Al mismo tiempo, este mecanismo busca reducir prácticas especulativas y promover condiciones de mayor certidumbre para millones de consumidores en todo el país.

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