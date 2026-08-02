“Criminales no tienen dónde esconderse”: Ronald Johnson tras detención de líder del Cártel de los Reyes

El embajador de Estados Unidos en México destacó la captura de Alfonso 'N', líder del Cártel de los Reyes. Crédito: X / @USAmbMex

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Este sábado, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció a las autoridades por la detención de Alfonso ‘N’, presunto líder del Cártel de los Reyes.

El mensaje del embajador norteamericano se dio después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que autoridades federales detuvieron a Alfonso Fernández Magallón, alías ‘Poncho’, en Michoacán.

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“Como resultado de una operación del Ejército Mexicano, personal de @Defensamx1 detuvo a Alfonso ‘N’, identificado como líder del Cártel de Los Reyes. El detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su detención”, publicó el funcionario en su cuenta de X.

Ronald Johnson aplaude trabajo de agencias de seguridad

Citando la publicación de Omar García Harfuch, el embajador Ronald Johnson publicó un mensaje contundente para las organizaciones criminales, advirtiendo que “no tienen dónde esconderse”.

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También reconoció el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Gabinete de Seguridad por su esfuerzos continuos para combatir al crimen organizado.

Ficha de recompensa de EEUU por "La Quiringua". Crédito: DOS

Johnson tampoco hizo de lado el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, quienes tienen el compromiso compartido de desmantelar a los cárteles de la droga.

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“La detención de hoy de Alfonso “N,” líder del Cártel de Los Reyes, envía otro mensaje claro: los criminales no tienen dónde esconderse. Aplaudo a @Defensamx1 y al Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) por sus esfuerzos continuos. Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y la Presidenta @Claudiashein, nuestro compromiso compartido para desmantelar cárteles y hacer responsables a los criminales violentos sigue dando resultados. #JuntosLogramosMás", escribió el diplomático.

Harfuch confirma bloqueos en Michoacán

Por otro lado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que la tras la captura de Alfonso Fernández Magallón este sábado, integrantes del Cártel de los Reyes realizaron bloqueos y quemaron automóviles en diferentes puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, en Michoacán.

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“Tras su captura, integrantes de esta organización criminal realizaron bloqueos e incendiaron vehículos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, Michoacán y las autoridades del gabinete de seguridad garantiza la seguridad del Estado”, detalló el funcionario.

¿Quién es Alfonso Reyes?

De acuerdo con el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” o “La Quiringua”, es el presunto líder del Cártel de Los Reyes.

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Dicho cártel, es una facción de la organización Cárteles Unidos en Michoacán, y por Alfonso ‘N’, las autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de cinco millones de dólares.

Harfuch confirmó en sus redes la captura de La Quiringua. Crédito: X - @OHarfuch

Además, el presunto líder criminal ya contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín en México.

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Mientras que en la Unión Americana ofrecían las recompensa en cuestión que condujera a su captura por diverso cargos relacionados con el narcotráfico.

Según la ficha del Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado de estadounindense, Fernández Magallón nació el 9 de abril de 1970 en México, mide 1.70 metros y pesa aproximadamente 73 kilogramos.

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Operaba bajo las órdenes Cárteles Unidos

Asimismo, el HSI lo identificó como líder del Cártel de Los Reyes con presencia en Los Reyes, Cotija, Tocumbo y Peribán. Dentro de la estructura de Cárteles Unidos presuntamente operaba bajo las órdenes de Barragán Chávez ‘El R5′ y de Juan José ‘El Abuelo’ Farías, líder también del Cártel de Tepalcatepec.

La investigación del HSI condujo a una acusación formal contra Fernández Magallón en el Distrito de Columbia por conspiración para importar drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

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El embajador de EEUU en México Ronald Johnson aplaudió a las autoridades por la detención del Cártel de los Reyes. Crédito: X/ @hoysololeslie

El 20 de febrero de 2025, EEUU designó a Cárteles Unidos como organización terrorista extranjera (FTO) y terrorista global especialmente designado (SDGT). La acusación contra Fernández Magallón se hizo pública en julio de 2025, al mismo tiempo que el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra los líderes de la organización.

No fue una cosa menor lo ocurrido con Alfonso ‘N’ y su captura, tan es así, que el embajador Ronald Johnson lo destacó con un mensaje de reconocimiento.